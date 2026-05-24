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अच्छी सैलरी के बाद भी मीडिल क्लास क्यों नहीं बन पाता अमीर? हर महीने होने वाली ये गलती चुपचाप खत्म कर रही बचत

Middle Class Financial Mistakes मीडिल क्लास में कई बार लोगों को अच्छी सैलरी मिलती है फिर भी वो अमीर बनना तो दूर, घर के खर्चे भी पूरे नहीं कर पाते? असल में इसके पीछे फाइनेंशियल प्लानिंग की कुछ गलतियां होती हैं. और इसी गलती से बार-बार हम कहते हैं कि पता नहीं कहां चली जाती है सैलरी.

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ऋतु सिंह

Updated : May 24, 2026, 03:05 PM IST

अच्छी सैलरी के बाद भी मीडिल क्लास क्यों नहीं बन पाता अमीर? हर महीने होने वाली ये गलती चुपचाप खत्म कर रही बचत

Why, after all, does the middle class fail to become rich—even with a good income? (Photo AI)

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हर महीने सैलरी आती है, कुछ दिन अच्छा लगता है, लेकिन फिर EMI, किराया, बच्चों की फीस, बिजली बिल और रोजमर्रा के खर्चों के बीच अकाउंट धीरे-धीरे फिर खाली होने लगता है. भारत का मिडिल क्लास आज पहले से ज्यादा कमाने लगा है, लेकिन एक बड़ा सच यह भी है कि अच्छी इनकम के बावजूद बड़ी संख्या में लोग आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस नहीं करते, और इसकी वजह सिर्फ कम कमाई नहीं बल्कि एक ऐसी फाइनेंशियल गलती है जो चुपचाप सालों तक जेब कमजोर करती रहती है और यही गलती अब करोड़ों परिवारों की सबसे बड़ी चिंता बन चुकी है.

मिडिल क्लास की सबसे बड़ी गलती-“दिखवे वाली अमीरी” के पीछे भागना है

आज का मिडिल क्लास पहले की तुलना में ज्यादा मॉडर्न लाइफस्टाइल जीना चाहता है, अच्छा फोन, बड़ी टीवी, ब्रांडेड कपड़े, बाहर खाना, EMI पर कार, विदेश यात्रा और सोशल मीडिया पर “अच्छी लाइफ” दिखाना अब सामान्य बात बन चुकी है, लेकिन यहीं सबसे बड़ा फाइनेंशियल ट्रैप शुरू होता है क्योंकि कई परिवार अपनी कमाई बढ़ने के साथ बचत नहीं बढ़ाते बल्कि खर्च बढ़ा देते हैं, जिसे फाइनेंस एक्सपर्ट्स “लाइफस्टाइल इंफ्लेशन” कहते हैं यानी सैलरी बढ़ी तो खर्च भी बढ़ा, बोनस आया तो नई चीज खरीद ली और EMI को सामान्य मान लिया, और धीरे-धीरे इंसान कमाई से ज्यादा “मंथली ऑब्लिगेशंस” का कैदी बन जाता है, यही वजह है कि अच्छी सैलरी वाले लोग भी इमरजेंसी आने पर आर्थिक दबाव में आ जाते हैं.

EMI वाली जिंदगी क्यों बन रही है सबसे बड़ा तनाव?

कुछ साल पहले तक लोग जरूरत के लिए कर्ज लेते थे, लेकिन अब लाइफस्टाइल के लिए EMI लेना सामान्य हो गया है जैसे मोबाइल EMI, फर्नीचर EMI, कार EMI, वेकेशन EMI और यहां तक कि ऑनलाइन शॉपिंग भी “बाय नाउ पे लेटर” मॉडल पर चल रही है, समस्या यह नहीं कि लोग चीजें खरीद रहे हैं बल्कि असली समस्या यह है कि कई लोग भविष्य की कमाई पहले ही खर्च कर देते हैं, इसका असर सिर्फ बैंक बैलेंस पर नहीं पड़ता बल्कि मानसिक तनाव पर भी दिखता है क्योंकि कई नौकरीपेशा लोग इसलिए नौकरी बदलने या रिस्क लेने से डरते हैं क्योंकि उन पर हर महीने फिक्स्ड पेमेंट्स का दबाव होता है, यानी EMI सिर्फ पैसा नहीं बांधती बल्कि कई बार इंसान की आजादी भी सीमित कर देती है.

बचत की सबसे खतरनाक दुश्मन अब महंगाई नहीं, “इंस्टेंट हैप्पीनेस” बन चुकी है

आज शॉपिंग सिर्फ जरूरत नहीं रही बल्कि मूड रिलीफ भी बन चुकी है, तनाव हुआ तो ऑनलाइन ऑर्डर, वीकेंड आया तो आउटिंग, थोड़ा खालीपन लगा तो शॉपिंग ऐप खुल गई, यानी खर्च अब इमोशनल बिहेवियर से भी जुड़ चुका है और यही हिडन एंगल सबसे ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है क्योंकि कई मिडिल क्लास परिवार अनजाने में इमोशनल स्पेंडिंग के शिकार हो रहे हैं, छोटी-छोटी इम्पल्सिव खरीदारी महीने के अंत तक बड़ी रकम बन जाती है लेकिन क्योंकि ये खर्च एक साथ नहीं दिखते लोग इन्हें गंभीरता से नहीं लेते.

निवेश में देरी करना भी बड़ी गलती साबित हो रही है

भारत में अब भी बड़ी संख्या में लोग निवेश शुरू करने से बचते हैं, कुछ लोग सोचते हैं “जब ज्यादा कमाएंगे तब निवेश करेंगे” जबकि कुछ लोग सिर्फ फिक्स्ड डिपॉजिट या सेविंग अकाउंट तक सीमित रहते हैं, लेकिन असली नुकसान समय का होता है क्योंकि जो व्यक्ति 25 साल की उम्र में थोड़ा निवेश शुरू करता है वह कई बार 40 की उम्र में ज्यादा कमाने वाले व्यक्ति से भी बेहतर स्थिति में पहुंच सकता है, और यहां कंपाउंडिंग का फायदा वही उठाता है जो जल्दी शुरुआत करता है यानी मिडिल क्लास की बड़ी फाइनेंशियल समस्या सिर्फ इनकम नहीं बल्कि देर से फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करना भी है.

बच्चों की पढ़ाई और बुजुर्गों की जिम्मेदारी ने बढ़ाया दबाव

भारत का मिडिल क्लास सिर्फ अपने लिए नहीं कमाता, उसे बच्चों की एजुकेशन, पेरेंट्स की हेल्थ, फ्यूचर सिक्योरिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब संभालनी होती हैं, इसी वजह से फाइनेंशियल मिस्टेक्स का असर मिडिल क्लास पर ज्यादा भारी पड़ता है, अगर इमरजेंसी फंड नहीं हो, इंश्योरेंस ठीक न हो या सेविंग्स कमजोर हो तो एक मेडिकल खर्च पूरे फाइनेंशियल बैलेंस को बिगाड़ सकता है, यही कारण है कि अब फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिर्फ “अमीर बनने” का नहीं बल्कि “संकट से बचने” का सवाल बनती जा रही है.

आने वाले समय में सबसे समझदार वही होगा जो कमाई नहीं, कैश फ्लो संभालेगा

अब फाइनेंशियल सक्सेस का मतलब सिर्फ बड़ी सैलरी नहीं रह गया, असल ताकत उस व्यक्ति के पास होगी जिसके पास इमरजेंसी सेविंग्स हो, जो बिना तनाव के खर्च कर सके, जो जरूरत और दिखावे में फर्क समझे और जो इनकम बढ़ने पर लाइफस्टाइल नहीं बल्कि एसेट्स बढ़ाए, क्योंकि आज के दौर में मिडिल क्लास की सबसे बड़ी फाइनेंशियल जीत ज्यादा कमाना नहीं बल्कि कमाई को टिकाकर रखना है.

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