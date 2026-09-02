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अचानक नौकरी छोड़ने या निकाले जाने पर कितना और कब निकाल सकते हैं PF, जानिए इसके नियम और प्रोसेस

नौकरीपेशा व्यक्ति के लिए उसका पीएफ ही उसकी सबसे बड़ी इमरजेंसी सेविंग होती है, जब नौकरी अचानक छूट जाती है, तो बैंक लोन की EMI और क्रेडिट कार्ड के बिल टेंशन बढ़ाने लगते हैं. ऐसे में 75 प्रतिशत तक की राशि तुरंत मिलने से व्यक्ति को मानसिक सुकून मिलता है.

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Nitin Sharma

Updated : Sep 02, 2026, 02:21 PM IST

अचानक नौकरी छोड़ने या निकाले जाने पर कितना और कब निकाल सकते हैं PF, जानिए इसके नियम और प्रोसेस

Credit Image-AI

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कॉर्पोरेट जगत में छंटनी की तलवार लटकती है या कई बार अचानक नौकरी छोड़ देते हैं. तब सबसे बड़ा डर भविष्य के खर्चों और जमापूंजी को लेकर होता है. महीने के अंत में आने वाली सैलरी अचानक बंद होने पर व्यक्ति का सारा बजट गड़बड़ा जाता है. ऐसे मुश्किल समय में अक्सर लोगों की उम्मीदें उनके प्रॉविडेंट फंड यानी पीएफ पर टिक जाती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नौकरी छूटने के बाद आपका जमा किया गया पैसा आपको कितनी राहत दे सकता है. आप इसे कैसे और कब निकाल सकते हैं. आइए जानते हैं इसके नियम से लेकर निकालने तक की पूरी प्रक्रिया...

क्यों जरूरी है ये नियम जानना

आज के अनिश्चित बाजार में नौकरी का जाना आम बात हो गई है. ऐसे में जब किसी की नौकरी छूटती है, तो सबसे बड़ी चुनौती घर का किराया, बच्चों की स्कूल फीस और रोजमर्रा के खर्च चलाने की होती है. कई बार लोगों को लगता है कि वे अपनी जरूरत के समय पूरा पीएफ तुरंत निकाल लेंगे, लेकिन नियमों की जानकारी न होने पर परेशानी बढ़ जाते हैं. कर्मचारी की इसी समस्या को समझते हुए ईपीएफओ के नये और संशोधित नियम परेशानी को समझते हुए बनाये गये हैं, ताकि मुसीबत के समय तुरंत वित्तीय सपोर्ट मिल सके...

क्या है 75 प्रतिशत और 25 प्रतिशत का नया गणित

ईपीएफओ के नियमों के अनुसार, अगर किसी की नौकरी चली जाती है या वह खुद इस्तीफा दे देता है, तो उसे बेरोजगार घोषित होने के बाद एक बड़ा फायदा मिलता है. आप अपनी कुल पीएफ राशि का 75 प्रतिशत हिस्सा तुरंत निकाल सकते हैं. यह रकम आपके बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर हो जाती है ताकि आप अपनी तात्कालिक जरूरतों को पूरा कर सकें. इसके अलावा जो बाकी बचा हुआ 25 प्रतिशत हिस्सा होता है, उसे सुरक्षित रखा जाता है. नियम के अनुसार, यह बचा हुआ 25 प्रतिशत हिस्सा लगातार 12 महीने यानी पूरे एक साल तक बेरोजगार रहने की स्थिति में ही निकाला जा सकता है. यह नियम भले ही थोड़ा सख्त लगे, लेकिन यह सुनिश्चित करता है कि लंबी अवधि की बेरोजगारी में आपके पास आखिरी समय के लिए भी कुछ पूंजी बची रहे.

भविष्य की सुरक्षा और वित्तीय अनुशासन

इस नियम में सबसे अच्छी बात ये है कि सरकार ने इसे केवल 'निकासी' का साधन नहीं, बल्कि एक सुरक्षा कवच के रूप में बनाया है. पहले लोग नौकरी छूटने के दो महीने बाद ही पूरा 100 प्रतिशत पैसा एक साथ निकाल लेते थे और कई बार उसे बिना किसी प्लानिंग के खर्च कर देते थे. इससे भविष्य के लिए बनाई गई रिटायरमेंट की बचत पूरी तरह खत्म हो जाती थी. अब 75 प्रतिशत और 25 प्रतिशत का यह फॉर्मूला लोगों को तात्कालिक राहत भी देता है और लंबी अवधि के लिए एक आर्थिक सुरक्षा चक्र भी तैयार करता है.

कैसे करें ऑनलाइन आवेदन और क्या बरतें सावधानी

अगर आपके साथ भी ऐसी स्थिति आ जाए, तो घबराने की जरूरत नहीं है. आप घर बैठे ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले EPFO के मेंबर पोर्टल पर अपने UAN और पासवर्ड से लॉगिन करें. यहां यह सुनिश्चित कर लें कि आपके पोर्टल पर नौकरी छोड़ने की सही तारीख (Date of Exit) अपडेट हो चुकी है. इसके बाद 'Online Services' में जाकर क्लेम फॉर्म 19 या जरूरत के अनुसार का चयन करें. इसके बाद अपने बैंक खाते के आखिरी 4 अंक डालकर वेरिफिकेशन पूरा करें. साथ ही आधार से जुड़े रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP को दर्ज करके सबमिट कर दें. सारी डिटेल भरे जाने केे बाद 3 से 7 दिन के वार्किंग दिनों में आपका पैसा खाते में पहुंच जाएगा. 

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