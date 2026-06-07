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मकान मालिक सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर वापस न करे तो क्या करें? जानिए कब किराएदार के पक्ष में खड़ा होता है कानून 

Why dispute arise when vacating rented house: घर बदलने के दौरान किरायेदारों को सिर्फ सामान शिफ्ट करने की ही चिंता नहीं होती, बल्कि सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस पाने की भी होती है. कई बार घर खाली करने के बाद भी मकान मालिक विभिन्न कारणों का हवाला देकर जमा राशि लौटाते ही नहीं हैं. तब आप क्या करें?

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ऋतु सिंह

Updated : Jun 07, 2026, 10:49 AM IST

मकान मालिक सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर वापस न करे तो क्या करें? जानिए कब किराएदार के पक्ष में खड़ा होता है कानून 

किरायेदार बनाम मकान मालिक सिक्योरिटी डिपॉजिट पर अगर हो विवाद तो क्या करें.(फोटो एआई)

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  • रेंट एग्रीमेंट में डिपॉजिट रिफंड की शर्तें हमेशा लिखित रखें.
  • घर खाली करते समय फोटो-वीडियो रिकॉर्ड जरूर बनाकर रखें.
  • किराया और सभी बिलों के भुगतान का सबूत संभालें.
  • बिना कारण डिपॉजिट रोकने पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है.
  • कानूनी नोटिस कई मामलों में रिफंड दिलाने में मददगार साबित होता है.

घर बदलना अपने आप में एक बड़ा काम होता है. सामान पैक करना, नए पते पर शिफ्ट होना और पुराने मकान का हिसाब-किताब निपटाना. लेकिन कई किरायेदारों के लिए सबसे बड़ी परेशानी तब शुरू होती है, जब मकान खाली करने के बाद भी उनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस नहीं मिलती.

अक्सर लोग यह मानकर चलते हैं कि जमा राशि लौटाना मकान मालिक की मर्जी पर निर्भर करता है. जबकि हकीकत यह है कि कुछ परिस्थितियों में कानून किरायेदार के पक्ष में खड़ा होता है. ऐसे में अपने अधिकारों की जानकारी होना हर किराएदार के लिए उतना ही जरूरी है जितना समय पर किराया देना.

किराए का घर छोड़ते समय सबसे बड़ा विवाद क्यों होता है?

देशभर में लाखों लोग किराए के मकानों में रहते हैं और मकान लेते समय सुरक्षा जमा राशि जमा करते हैं. इसका उद्देश्य मकान मालिक को संभावित नुकसान या बकाया भुगतान से सुरक्षा देना होता है. लेकिन कई मामलों में मकान खाली होने के बाद यही राशि विवाद की वजह बन जाती है.

कुछ मकान मालिक भुगतान में देरी करते हैं, जबकि कुछ बिना स्पष्ट कारण बताए पूरी या आंशिक राशि रोक लेते हैं. ऐसे हालात में किरायेदार अक्सर यह नहीं समझ पाते कि उनके पास क्या विकल्प मौजूद हैं और वे किस हद तक अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं.

एक छोटी सी सावधानी क्या बचा सकती है बड़ा नुकसान?

विशेषज्ञों का मानना है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट को लेकर होने वाले अधिकांश विवाद शुरुआत में ही रोके जा सकते हैं. इसके लिए सबसे जरूरी है कि किराया समझौता लिखित रूप में हो और उसमें जमा राशि, वापसी की समयसीमा तथा संभावित कटौतियों के नियम साफ-साफ दर्ज हों.

रेंट एग्रीमेंट में डिपॉजिट रिफंड की शर्तें हमेशा लिखित रखें

इसके साथ ही मकान में प्रवेश करते समय और घर खाली करते वक्त तस्वीरें या वीडियो रिकॉर्ड रखना भी समझदारी भरा कदम माना जाता है. यह रिकॉर्ड भविष्य में किसी भी नुकसान के दावे की स्थिति में महत्वपूर्ण सबूत बन सकता है. यही वह पहलू है जिसे कई किरायेदार नजरअंदाज कर देते हैं और बाद में उनके पास अपनी बात साबित करने के लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं बचते.

कब मकान मालिक को जमा राशि लौटानी ही पड़ती है?

यदि किरायेदार ने मकान को अच्छी स्थिति में लौटाया है, किराया और अन्य उपयोगिता बिलों का भुगतान पूरा कर दिया है तथा कोई वास्तविक नुकसान नहीं हुआ है, तो सामान्य परिस्थितियों में मकान मालिक सुरक्षा जमा राशि वापस करने के लिए बाध्य होता है.

कानूनी जानकारों के अनुसार बिना वैध कारण के जमा राशि रोकना विवाद का विषय बन सकता है. ऐसे मामलों में सबसे पहले आपसी बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए. कई बार संवाद से ही मामला सुलझ जाता है और कानूनी प्रक्रिया की जरूरत नहीं पड़ती.

जब बातचीत बेअसर हो जाए तो क्या करें?

यदि लगातार प्रयासों के बावजूद मकान मालिक राशि लौटाने से इनकार करता है, तो किरायेदार संबंधित किराया प्राधिकरण या राज्य स्तर पर उपलब्ध व्यवस्था के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकता है. कई राज्यों में मकान मालिक और किरायेदार के बीच विवादों को सुलझाने के लिए अलग तंत्र मौजूद है. इसके अलावा उपभोक्ता मंच भी कुछ मामलों में राहत का माध्यम बन सकते हैं.

दिलचस्प बात यह है कि कई विवाद केवल औपचारिक शिकायत या कानूनी कार्रवाई की सूचना मिलने के बाद ही सुलझ जाते हैं. ऐसे में शिकायत दर्ज कराना कई बार दबाव बनाने का प्रभावी तरीका साबित होता है.

कानूनी नोटिस और दस्तावेज क्यों बन जाते हैं सबसे बड़े हथियार?

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार यदि मामला बातचीत से नहीं सुलझता, तो वकील के माध्यम से कानूनी नोटिस भेजा जा सकता है. यह कदम कई मामलों में निर्णायक साबित होता है. हालांकि किसी भी कानूनी प्रक्रिया की सफलता काफी हद तक उपलब्ध सबूतों पर निर्भर करती है. इसलिए किराया समझौता, किराया भुगतान की रसीदें, बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, ईमेल, मैसेज और संपत्ति की तस्वीरें सुरक्षित रखना बेहद जरूरी माना जाता है. यदि मकान मालिक रिफंड के लिए चेक जारी करता है और बाद में वह बाउंस हो जाता है, तो संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत अलग कार्रवाई भी संभव हो सकती है.

हर किरायेदार के लिए सबसे बड़ी सीख

सिक्योरिटी डिपॉजिट केवल कुछ महीनों का किराया नहीं होती, बल्कि कई परिवारों की बड़ी बचत का हिस्सा होती है. नया घर लेने, शिफ्टिंग का खर्च उठाने या एडवांस भुगतान करने के लिए यही रकम अक्सर सबसे ज्यादा काम आती है.

यही कारण है कि किराया समझौते को केवल औपचारिक दस्तावेज समझने की गलती नहीं करनी चाहिए. सही कागजात, समय पर रिकॉर्ड और अपने अधिकारों की जानकारी कई बार उस रकम को बचा सकती है जिसके लिए लोग महीनों इंतजार करते रहते हैं.

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