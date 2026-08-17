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अचानक आधी रह गई क्रेडिट कार्ड लिमिट? बैंक का वो साइलेंट कार्ड गेम, जो बिगाड़ सकता है आपका सिबिल स्कोर

क्रेडिट कार्ड की लिमिट हो या फिर सिबिल स्कोर दोनों ही हर किसी के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं, जब आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी लिमिट जरूर देखते हैं. वहीं किसी भी तरह के लोन में अप्लाई के लिए सबसे पहले आपका सिबिल स्कोर देखा जाता है, जो आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है.

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Nitin Sharma

Updated : Aug 17, 2026, 10:19 AM IST

अचानक आधी रह गई क्रेडिट कार्ड लिमिट? बैंक का वो साइलेंट कार्ड गेम, जो बिगाड़ सकता है आपका सिबिल स्कोर

Credit Image-Social Media

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आज के समय में ज्यादातर लोग क्रेडिट कार्ड रखते हैं. इनमें बहुत से लोग हैं, जो क्रेडिट कार्ड का लगातार इस्तेमाल करते हैं. कुछ लोग क्रेडिट कार्ड को एक विकल्प के रूप में चुनते हैं, लेकिन क्या हो अगर आपको कहीं अचानक इमरजेंसी में क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने वाले हों और पता चले कि आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट अचानक आधी या उससे भी कम हो चुकी है. इसके अलावा आप जब बैंक से लोन लेने जाये तो पता चले कि आपका सिबिल स्कोर कम हो गया है. इसकी वजह कोई तकनीकी खराबी या भूल नहीं है. यह बैंकों की सोची समझी रणनीति होती है. इसे एक तरीके का रिस्क असेसमेंट का हिस्सा माना जाता है. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बिना कोई गलती किए भी आप इस 'साइलेंट लिमिट कट' के शिकार हो सकते हैं. और इसका सीधा असर आपके आने वाले सपनों और सिबिल स्कोर पर पड़ता है.

कार्ड का कम इस्तेमाल पड़ सकता है भारी

अक्सर हमें सिखाया जाता है कि क्रेडिट कार्ड का कम से कम इस्तेमाल करना ही समझदारी है, लेकिन बैंक के लिए, कार्ड का इस्तेमाल न होना घाटे का सौदा है. अगर आपके पास 2 लाख रुपये की लिमिट का कार्ड है और आप महीनों तक उससे एक रुपये का भी लेन-देन नहीं करते (या सिर्फ 1,000-2,000 रुपये का छोटा-मोटा खर्च करते हैं, तो बैंक यह मान लेता है कि आपको इतनी बड़ी लिमिट की ज़रूरत ही नहीं है. बैंक अपनी कुल क्रेडिट लिमिट का दायरा उन ग्राहकों की तरफ शिफ्ट करने लगता है, जो नियमित लेन-देन करते हैं. यानी आपकी खुद की फाइनेंस सावधानी ही आपके कार्ड की लिमिट कटने की वजह बन जाती है.

मिनिमम ड्यू का जाल और 'रिस्क रडार' पर आपका प्रोफाइल

अगर आप हर महीने सिर्फ 'Minimum Amount Due' भरकर सोच रहे हैं कि आपका क्रेडिट रिकॉर्ड साफ-सुथरा है, तो आप गलतफहमी में हैं. बैंकों का एल्गोरिदम लगातार आपके रीपेमेंट पैटर्न को ट्रैक करता है. महीनों तक केवल मिनिमम ड्यू चुकाना बैंक को यह संकेत देता है कि आप वित्तीय तनाव या कैश फ्लो की किल्लत से जूझ रहे हैं. बैंक अपनी सुरक्षा के लिए आपको 'हाई-रिस्क कस्टमर' श्रेणी में डाल देता है और अपनी वित्तीय देनदारी (Exposure) घटाने के लिए आपकी लिमिट कम कर देता है.

आपकी कोई गलती नहीं, फिर भी कटेगी लिमिट

बैकिंग एक्सपर्ट्स के अनुसार ज़रूरी नहीं कि क्रेडिट लिमिट घटने के पीछे हमेशा आपकी ही गलती हो. कई बार बैंक अपनी अंदरूनी बैलेंस शीट और आरबीआई (RBI) के कड़े रिस्क मैनेजमेंट दिशा-निर्देशों के तहत पूरी कार्ड कैटेगरी या सेक्टर की समीक्षा करते हैं. जैसे अगर अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता या डिफॉल्ट का खतरा बढ़ता है, तो बैंक खतरा कम करने के लिए एक साथ कई ग्राहकों की क्रेडिट लिमिट को रिड्यूस कर देते हैं. इस स्थिति में, भले ही आपने अपने जीवन में एक भी बिल लेट न भरा हो, फिर भी बैंक का यह फैसला आपकी जेब पर भारी पड़ जाता है.

कैसे चुपचाप गिर जाता है आपका सिबिल स्कोर

क्रेडिट लिमिट कम होने का सबसे बड़ा झटका आपकी क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो (CUR) पर लगता है. यही वह अनदेखी वजह है, जिसे ज़्यादातर लोग समझ नहीं पाते. जैसे मान लें कि आपके कार्ड की लिमिट 2,00000 रुपये थी और आप हर महीने 50,000 रुपये खर्च करते हैं. तब आपका यूटिलाइजेशन रेशियो सिर्फ 25 प्रतिशत रहता है, जो सिबिल के लिहाज़ से बहुत आदर्श (Ideal) माना जाता है.

क्या हो अगर बिना बताएं आपकी लिमिट 60,000 रुपये कर दे बैंक

अगर आप क्रेडिट कार्ड से 50 हजार रुपये का यूज करते हैं तो ये आपकी नई लिमिट का लगभग 83 प्रतिशत हो जाएगा. सिबिल सिस्टम में 30 प्रतिशत से ज़्यादा यूटिलाइजेशन रेशियो को "क्रेडिट हंगर" (क्रेडिट के लिए भूखा होना) माना जाता है. इसका नतीजा है कि बिना कोई नया लोन लिए या डिफॉल्ट किए, आपका क्रेडिट स्कोर तेज़ी से नीचे गिरने लगता है. आगे चलकर जब आप होम लोन या कार लोन के लिए आवेदन करेंगे, तो आपको महंगा ब्याज मिलेगा या एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है.

अचानक कट जाए लिमिट तो क्या करें

कस्टमर केयर को ईमेल भेजें. बैंक के कस्टमर सपोर्ट पर तुरंत लिखित शिकायत दर्ज कराएं और लिमिट घटाने की वजह मांगे. इसके साथ ही अगर हाल के दिनों में आपकी सैलरी या इनकम बढ़ी है, तो नये इनकम प्रूफ (Form 16/Pay Slip) बैंक को सबमिट करें. इससे लिमिट तुरंत रिस्टोर हो सकती है.

क्रेडिट यूटिलाइजेशन कंट्रोल करें 

जब तक लिमिट वापस न बढ़े, तब तक उस कार्ड से खर्च कम कर दें ताकि आपका CIBIL स्कोर खराब न हो. साथ ही बैंक आपकी लिमिट को पहले जैसा न कर दें. इससे आपका क्रेडिट स्कोर सही बने रहने के साथ ही क्रेडिट लिमिट भी फिर से पहले जैसी हो जाएगी.

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