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SBI में लंच टाइम के नाम पर घंटों इंतजार? जानिए बैंक का नियम और ग्राहक के अधिकार

What are waiting rules for customers at SBI?: बैंक में काम करवाने गए और जवाब मिला—"अभी लंच चल रहा है, बाद में आइए"? अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है.

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ऋतु सिंह

Updated : Jun 08, 2026, 06:05 AM IST

SBI में लंच टाइम के नाम पर घंटों इंतजार? जानिए बैंक का नियम और ग्राहक के अधिकार

क्या लंच में बंद हो जाता है SBI? (फोटो एआई)

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  • SBI में पूरे बैंक का आधिकारिक लंच ब्रेक नहीं होता है.
  • कर्मचारी बारी-बारी से लंच करते हैं, सेवाएं जारी रहती हैं.
  • लंच के नाम पर लंबा इंतजार कराने पर शिकायत कर सकते हैं.
  • शाखा प्रबंधक से संपर्क कर तत्काल समाधान मांगा जा सकता है.
  • ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं पाने का पूरा अधिकार प्राप्त है.

सोशल मीडिया पर अक्सर SBI के लंच टाइम को लेकर मजाक और मीम्स देखने को मिलते हैं. लेकिन क्या सचमुच बैंक में ऐसा कोई समय होता है जब पूरा कामकाज रुक जाता है? या फिर ग्राहक बिना वजह इंतजार करने को मजबूर होते हैं? इस सवाल का जवाब जानना हर बैंक ग्राहक के लिए जरूरी है.

SBI के लंच टाइम को लेकर सबसे बड़ा भ्रम क्या है?

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI को लेकर लंबे समय से एक धारणा बनी हुई है कि दोपहर के समय बैंक का काम लगभग ठप हो जाता है. कई ग्राहक बताते हैं कि वे बैंक पहुंचे और उन्हें बताया गया कि कर्मचारी लंच पर गए हैं. यहीं से भ्रम की शुरुआत होती है. लोग मान लेते हैं कि बैंक में भी किसी सरकारी दफ्तर की तरह तय लंच ब्रेक होता है, जिसके दौरान कोई काम नहीं होता. लेकिन वास्तविक नियम कुछ और कहते हैं.

क्या SBI में सभी कर्मचारी एक साथ लंच पर जा सकते हैं?

आधिकारिक व्यवस्था के अनुसार SBI में ऐसा कोई निर्धारित लंच टाइम नहीं है, जब पूरी शाखा का काम बंद कर दिया जाए. बैंकिंग सेवाएं ग्राहकों के लिए लगातार उपलब्ध रहनी चाहिए. ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों का लंच ब्रेक चरणबद्ध तरीके से तय किया जाता है. आमतौर पर दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच कर्मचारी बारी-बारी से भोजन के लिए जाते हैं. इसका उद्देश्य यही है कि किसी भी समय सभी काउंटर बंद न हों और बैंकिंग सेवाएं जारी रहें. यानी यदि एक कर्मचारी लंच पर गया है तो दूसरे कर्मचारी को उसकी जिम्मेदारी संभालनी चाहिए ताकि ग्राहकों का काम प्रभावित न हो.

अगर लंच के नाम पर आपका काम रोका जाए तो क्या करें?

कई बार ग्राहकों को यह कहकर इंतजार कराया जाता है कि संबंधित कर्मचारी लंच पर हैं. लेकिन यदि पूरा काउंटर खाली है या लंबे समय तक कोई सेवा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, तो ग्राहक शिकायत करने का अधिकार रखते हैं. यह जानकारी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकांश लोग अपने अधिकारों से अनजान रहते हैं और बिना शिकायत किए लौट जाते हैं. परिणामस्वरूप ऐसी समस्याएं बार-बार दोहराई जाती हैं.

बैंक ने कहा लंच है, अब क्या करें?

 शिकायत कहां और कैसे दर्ज कर सकते हैं?

यदि किसी शाखा में लंच ब्रेक के नाम पर ग्राहकों को अनावश्यक रूप से रोका जा रहा है, तो सबसे पहले शाखा प्रबंधक से संपर्क किया जा सकता है. इसके अलावा ग्राहक SBI के टोल-फ्री नंबर 1800 1234 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं. बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भी शिकायत दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध है. समय पर शिकायत दर्ज कराने से न केवल आपकी समस्या का समाधान हो सकता है, बल्कि अन्य ग्राहकों को भी बेहतर सेवा मिलने में मदद मिलती है.

बैंक जाने से पहले कौन सी बात जरूर जान लेनी चाहिए?

SBI की शाखाएं सामान्य रूप से सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक सार्वजनिक लेनदेन के लिए खुली रहती हैं. इस दौरान बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध रहनी चाहिए, चाहे कर्मचारियों का लंच ब्रेक चल रहा हो. दरअसल, इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सबक यह है कि ग्राहक को बैंक में सेवा पाने का अधिकार है. लंच ब्रेक कर्मचारियों के लिए जरूरी हो सकता है, लेकिन उसके कारण बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह बंद नहीं होनी चाहिए. अगली बार यदि आपको लंच के नाम पर लंबे समय तक इंतजार कराया जाए, तो अपने अधिकारों की जानकारी जरूर रखें.

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