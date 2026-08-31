क्या है सॉइल हेल्थ कार्ड, ये किसानों के लिए क्यों है बेहद जरूरी, जानें कैसे बनवा सकते हैं आप

मिट्टी की सही रिपोर्ट पाने के लिए खेत से मिट्टी का सही सैंपल लें. सैंपल फसल कटाई के बाद या फिर फसल बुवाई से कम से कम 15 से 20 दिन पहले लें. इसके साथ ही मिट्टी खेत के बीच और चारों कौनों से 6 से 9 इंची की गड्ढा करके उठाये.

किसान अपनी खेती और धरती को मां मानते हैं. यही से उनका खानपान से लेकर अन्य गुजारा होता है.यही वजह है कि किसान अपनी फसलों को उगाने के लिए दिन रात एक कर देता है, लेकिन कुछ किसानों की शिकायत होती है कि उनके खूब मेहनत करने के बाद भी उनकी फसल अच्छी नहीं होती. वे खूब खाद और दवाओं को इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन पैदावार अच्छी नहीं रहती. इसके पीछे की वजह जमीन और मिट्टी को बिना जाने उसमें अपने हिसाब से यूरिया से लेकर डीएपी व अन्य चीजों को डालना है, जो उल्टा मिट्टी को खराब कर देती है. ऐसे में मिट्टी की गुणवत्ता की जांच उतनी ही जरूरी है, जितना किसी व्यक्ति के लिए उसका ब्लड टेस्ट कराना होना होता है. इससे मिट्टी की पूरी हिस्ट्री निकलकर आ जाती है. इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. केंद्र सरकार की सॉइल हेल्थ कार्ड योजना की मदद से आप अपनी मिट्टी की जांच कराकर फसल न होने, किस चीज की कमी से लेकर मिट्टी में क्या है और किन चीजों की मिट्टी को जरूरत है. इसका पता लगा सकते हैं...

सरकार की यह योजना निकाल देती है जमीन की जन्मकुंडली

केंद्र सरकार की सॉइल हेल्थ कार्ड योजना किसानों के लिए बेहद कारगर योजनाओं में से एक है. इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराने पर किसान अपनी मिट्टी का टेस्ट करा सकते हैं. इससे आपकी मिट्टी की जन्मकुंडली पता लग जाएगी. यानी मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व मौजूद हैं और किन पौषक तत्वों की जरूरत है, जिससे आपकी खेती की उपज दोगुनी हो जाएगी. खेती का खर्च आधा और मुनाफा दोगुना करना चाहते हैं तो यह कार्ड आपको जरूर बनवाना चाहिए. आइए जानते हैं. क्या है सॉइल हेल्थ कार्ड और बनवाने का तरीका...

क्या है सॉइल हेल्थ कार्ड

सॉइल हेल्थ कार्ड सरकार की तरफ से जारी किया जाने वाला सॉइल हेल्थ कार्ड योजना के तहत हर 3 साल में मिट्टी की स्थिति को जांच करता है. इस कार्ड के लिए मिट्टी के नमूने की लैब में 12 मुख्य पैरामीटर्स पर कड़ी जांच की जाती है. इसमें मिट्टी में पोटाश से लेकर फास्टफोरस, नाइट्रोजन समेत अन्य सभी जरूरी और सूक्ष्म पोषक तत्वों की जांच की जाती है. इसके साथ ही मिट्टी का पीएम लेवल, ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा भी जांची जाती है. इस कार्ड के बनवाने पर न सिर्फ मिट्टी में पोषक तत्वों की कमियों के बारें में बताया जाता है, बल्कि आपको यह सलाह भी मिलती है कि आपको कितनी मात्रा में खाद, दवाई और अन्य जरूरी चीज डाली चाहिए. इससे अंधाधुंध रासायनिक खादों की बर्बादी खत्म हो जाती है.

कहां से बन सकता है सॉइल हेल्थ कार्ड

सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाने के लिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होगी. इसके लिए किसान अपने पास के कृषि विज्ञान केंद्र में जाये. यहां जिला कृषि कार्यालय या ब्लॉक स्तर के कृषि सहायक से संपर्क करें. इसके बाद अलावा कृषि के कार्यालय के कर्मचारी खुद भी समय-समय पर गांवों में आकर सैंपल कलेक्ट करते हैं. अगर आप खुद जांच करवाना चाहते हैं तो अपने खेत की मिट्टी लेकर पास के मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जमा करा दें. इसके लिए आपको जमीन के दस्तावेजों के साथ ही आधार कार्ड की जरूरत होगी, जिनकी जानकारी देने पर आपका सॉइल हेल्थ कार्ड बनने के साथ ही मिट्टी का टेस्ट हो जाएगा.

बेहद आसान इस कार्ड को बनवाना

कृषि विज्ञान केंद्र या फिर कृषि कार्यालय में अपने दस्तावेज और मिट्टी की जांच पूरी होने के कुछ दिन बाद किसान के मोबाइल पर एसएमएस आ जाता है. किसान सॉइल हेल्थ कार्ड के आधिकारिक पोर्टल soilhealth.dac.gov.in पर जाकर आप Farmer Corner पर क्लिक करें. यहां अपना राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव चुनकर डिजिटल कार्ड आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं. यह पूरा प्रोसेस किसानों के लिए बिल्कुल मुफ्त है और आपकी खेती को फायदे का सौदा हो सकता है.