FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
दुनिया का सबसे खतरनाक वायरस कौन-सा है? एक बार लक्षण दिखे तो बचना लगभग नामुमकिन, डॉक्टर भी हो जाते हैं अलर्ट

दुनिया का सबसे खतरनाक वायरस कौन-सा है? एक बार लक्षण दिखे तो बचना लगभग नामुमकिन, डॉक्टर भी हो जाते हैं अलर्ट

अंतरराष्ट्रीय मंच पर चमका उत्तराखंड का आपदा प्रबंधन मॉडल, BRICS बैठक में हुई सिल्क्यारा रेस्क्यू की सराहना

अंतरराष्ट्रीय मंच पर चमका उत्तराखंड का आपदा प्रबंधन मॉडल, BRICS बैठक में हुई सिल्क्यारा रेस्क्यू की सराहना

TMC नेता जहांगीर खान को क्यों किया गया गिरफ्तार? विदेश भागने की थी तैयारी, जानिए पूरा मामला

TMC नेता जहांगीर खान को क्यों किया गया गिरफ्तार? विदेश भागने की थी तैयारी, जानिए पूरा मामला

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Test में डेब्यू मैच के पहले ओवर में विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, लिस्ट में मानव सुथार की एंट्री

Test में डेब्यू मैच के पहले ओवर में विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, लिस्ट में मानव सुथार की एंट्री

पिता का बिजनेस हुआ ठप, फिर बेटे ने खड़ी कर दी 300 करोड़ की कंपनी

पिता का बिजनेस हुआ ठप, फिर बेटे ने खड़ी कर दी 300 करोड़ की कंपनी

भारत में किस रूट पर चली थी पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन? अब तक कितने प्रतिशत रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण हुआ, जानिए

भारत में किस रूट पर चली थी पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन? अब तक कितने प्रतिशत रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण हुआ, जानिए

Homeयूटिलिटी

यूटिलिटी

सोना 20% टूट चुका है, फिर भी एक्सपर्ट क्यों नहीं दे रहे 'ऑल इन' की सलाह? खरीदारी से पहले जान लें बड़ा संकेत

Should I buy gold now: जनवरी 2026 में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद, वैश्विक बाजार में सोने की कीमतों में 20 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है और यह 4,500 डॉलर से नीचे गिर गई है. तो क्या आपको अभी सोना खरीदना चाहिए या यह सस्ता हो जाएगा? चलिए एक्सपर्ट की राय जानें.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Jun 08, 2026, 10:56 AM IST

सोना 20% टूट चुका है, फिर भी एक्सपर्ट क्यों नहीं दे रहे 'ऑल इन' की सलाह? खरीदारी से पहले जान लें बड़ा संकेत

सोना गिरा, पर खरीदारी का फैसला क्यों मुश्किल? (फोटो एआई)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

क्या सोने की कीमतों में आई गिरावट निवेश का सुनहरा मौका है या अभी और सस्ता होने का इंतजार करना चाहिए? यही सवाल इस समय लाखों निवेशकों के मन में घूम रहा है. जनवरी 2026 में रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद सोने की कीमतों में तेज गिरावट आई है. ऐसे में कई लोग इसे खरीदारी का अवसर मान रहे हैं, जबकि बाजार विशेषज्ञ जल्दबाजी से बचने की सलाह दे रहे हैं. उनका मानना है कि कीमतों में आई मौजूदा गिरावट कहानी का अंत नहीं भी हो सकती है.

इतिहास क्या कहता है और निवेशकों को क्यों सतर्क रहना चाहिए?

बाजार के पुराने आंकड़ों पर नजर डालें तो सोने ने हर बड़ी तेजी के बाद लंबा करेक्शन देखा है. जब भी कीमतों में असाधारण उछाल आया, उसके बाद कई महीनों या वर्षों तक दबाव बना रहा. विशेषज्ञों का कहना है कि हाल के वर्षों में सोने में जो तेजी देखने को मिली, वह सामान्य नहीं थी. वैश्विक तनाव, केंद्रीय बैंकों की खरीदारी और निवेशकों की सुरक्षित संपत्ति की तलाश ने कीमतों को रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचा दिया. अब वही कारक कमजोर पड़ते दिख रहे हैं. यही वजह है कि कुछ चार्ट विश्लेषक मानते हैं कि मौजूदा गिरावट के बाद भी बाजार में और नरमी देखने को मिल सकती है.

एक्सपर्ट की सबसे बड़ी सलाह: एकमुश्त निवेश से बचें

वित्तीय विशेषज्ञ हेमंत मनानी की राय में अगर कोई निवेशक केवल गिरावट देखकर पूरा पैसा सोने में लगा देता है तो यह जोखिम भरा फैसला हो सकता है. उनका सुझाव है कि निवेशक चरणबद्ध तरीके से खरीदारी करें. यदि कीमतें और गिरती हैं तो औसत लागत कम करने का अवसर मिलेगा, और अगर बाजार पलटता है तो निवेश पहले से शुरू हो चुका होगा. यानी फिलहाल 'सब कुछ खरीद लो' वाली रणनीति के बजाय 'धीरे-धीरे खरीदो' वाला तरीका अधिक सुरक्षित माना जा रहा है.

सोने की मांग में कमजोरी क्यों चिंता बढ़ा रही है?

कीमतों का भविष्य केवल निवेशकों की भावना पर निर्भर नहीं करता. असली तस्वीर मांग और आपूर्ति तय करती है. हाल के महीनों में भारत और चीन जैसे बड़े बाजारों में सोने के आभूषणों की मांग कमजोर हुई है. ऊंची कीमतों ने उपभोक्ताओं को खरीदारी से पीछे हटने पर मजबूर किया है. इसके साथ ही गोल्ड ETF में निवेश की गति भी धीमी हुई है. जब मांग कमजोर पड़ती है तो कीमतों पर दबाव बढ़ना स्वाभाविक माना जाता है. यही कारण है कि कई विश्लेषक निकट भविष्य में तेज उछाल की उम्मीद नहीं कर रहे.

वो बातें जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए

सोने के बाजार में एक दिलचस्प पहलू यह है कि जब ज्यादातर लोग तेजी की उम्मीद छोड़ देते हैं, तब अक्सर लंबी अवधि के निवेशकों के लिए अवसर बनना शुरू होता है. यदि वैश्विक तनाव फिर बढ़ता है, ब्याज दरों में कटौती होती है या वित्तीय बाजारों में अनिश्चितता लौटती है, तो सोना दोबारा सुरक्षित निवेश के रूप में मजबूत हो सकता है. यानी अल्पकालिक कमजोरी और दीर्घकालिक संभावना-दोनों एक साथ मौजूद हैं.

आम निवेशक के लिए क्या है सही रणनीति?

अगर आपका लक्ष्य शादी, गहनों की खरीदारी या निकट भविष्य की जरूरत है, तो कीमतों में आई नरमी राहत की खबर हो सकती है. लेकिन अगर आप निवेश के नजरिए से सोना खरीदना चाहते हैं, तो विशेषज्ञ धैर्य रखने की सलाह देते हैं.

पूंजी का छोटा हिस्सा चरणबद्ध तरीके से निवेश करना, नियमित अंतराल पर खरीदारी करना और पोर्टफोलियो में संतुलन बनाए रखना फिलहाल अधिक समझदारी भरा कदम माना जा रहा है. सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर से काफी नीचे आ चुकी हैं, लेकिन विशेषज्ञ इसे आंख बंद करके खरीदारी का संकेत नहीं मान रहे. उनका मानना है कि बाजार अभी भी दिशा तलाश रहा है. ऐसे में घबराहट या लालच के बजाय संतुलित रणनीति अपनाना ही निवेशकों के लिए सबसे सुरक्षित रास्ता हो सकता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Test में डेब्यू मैच के पहले ओवर में विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, लिस्ट में मानव सुथार की एंट्री
Test में डेब्यू मैच के पहले ओवर में विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, लिस्ट में मानव सुथार की एंट्री
पिता का बिजनेस हुआ ठप, फिर बेटे ने खड़ी कर दी 300 करोड़ की कंपनी
पिता का बिजनेस हुआ ठप, फिर बेटे ने खड़ी कर दी 300 करोड़ की कंपनी
भारत में किस रूट पर चली थी पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन? अब तक कितने प्रतिशत रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण हुआ, जानिए
भारत में किस रूट पर चली थी पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन? अब तक कितने प्रतिशत रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण हुआ, जानिए
EV For Women: कम बजट में बेस्ट हैं महिलाओं के लिए ये 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर, जानिए कीमत और रेंज
EV For Women: कम बजट में बेस्ट हैं महिलाओं के लिए ये 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर, जानिए कीमत और रेंज
Loan Scheme: शुरू करना है अपना बिजनेस? UP में ऐसे मिलेगा बिना ब्याज- गारंटी के 5 लाख का लोन, जानें स्कीम
Loan Scheme: शुरू करना है अपना बिजनेस? UP में ऐसे मिलेगा बिना ब्याज- गारंटी के 5 लाख का लोन, जानें स्कीम
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement