कितने क्रेडिट कार्ड रख सकता है एक व्यक्ति, जानें क्या है RBI का नियम और कैसे छोटी सी चूक पड़ सकती है भारी?

कुछ लोग ज्यादा क्रेडिट कार्ड अलग अलग जगहों से शॉपिंग करने या आॅफर पाने के लिए बनवा लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी जेब में रखें ये क्रेडिट कार्ड आपको बैंकों के सामने अमीर नहीं, बल्कि गरीब पेश कर रहे हैं. आइए जानते हैं कैसे...

आज के समय में ज्यादातर लोग क्रेडिट कार्ड रखते हैं. कुछ लोगों के पास 1 तो कई लोग ऐसे होते हैं, जिनकी जेब 3 से 4 अलग अलग बैंक के क्रेडिट कार्ड से भरी रहती है. ऐसे में आपके मन में यह डर जरूर आता होगा कि कहीं ज्यादा कार्ड रखना कानूनन गलत तो नहीं, क्या रिजर्व बैंक यानी RBI किसी दिन आपके कार्ड ब्लॉक तो नहीं कर देगा या फिर इनका आपके ​सिबिल स्कोर पर कोई बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा. ऐसे में जानते हैं कि ज्यादा क्रेडिट कार्ड रखने पर कोई मनाही है या फिर आपके लिए फायदे और नुकसान का सौदा हो सकता है...

RBI की नहीं रोक, लेकिन बैंकों का अपना हिडन रिस्क कैलकुलेटर

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार, किसी भी व्यक्ति के लिए क्रेडिट कार्ड रखने की कोई ऊपरी सीमा तय नहीं की गई है. आप चाहें तो 2 कार्ड रखें या 20, केंद्रीय बैंक आपको नहीं रोकेगा, लेकिन असल पेंच बैंक के पास फंसता है. हर बैंक आपके क्रेडिट प्रोफाइल का मूल्यांकन अपनी रिस्क पॉलिसी के हिसाब से करता है, जब आप नये क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करते हैं, तो बैंक सिर्फ आपकी सैलरी या सिबिल स्कोर ही नहीं देखता, बल्कि आपकी पहले कुल क्रेडिट कार्ड से हुआ लेने देन, उनकी लिमिट, उनके यूज का पूरा हिसाब किताब स्केन करता है, जो

जितने ज्यादा क्रेडिट कार्ड, उतना ही कठिन है नया लोन मिलना

ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास 5 क्रेडिट कार्ड हैं और वे सभी का बिल टाइम पर भर रहे हैं, तो उनका प्रोफाइल मजबूत है, लेकिन फाइनेंस की दुनिया में इसे एक अलग नजरिए से देखा जाता है. जिसे एक तरह से अनसिक्योर्ड लोन जोखिम कहा जाता है. यह बैंक की नजर में आपकी छवि को खराब करता है.

ज्यादा कार्ड अमीरी नहीं, बनाती है हाई रिस्क कस्टमर

कुछ लोग समझते हैं कि उनके पास ज्यादा क्रेडिट कार्ड हैं. बैंकों से उन्हें एक के बाद एक क्रेडिट कार्ड के आॅफर मिल रहे हैं. अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत है. यह आपको दूसरों की नजर में अमीर बनाता होगा, लेकिन बैंक की नजर में आप हाई रिस्क कस्टमर यानी कमजोर बनते हैं. एक्सपर्ट्स के अनुसार, अगर आप कुल महीने की इनकम 1 लाख रुपये है और आपके पास 4 क्रेडिट कार्ड्स हैं, जिनकी कुल लिमिट 6 लाख रुपये है. इनमें से भले ही आपने एक भी रुपया खर्च नहीं किया है. तब भी बैंक आपको हाई-रिस्क कस्टमर की कैटेगिरी में रखता है. क्योंकि बैंक ये मानता है कि आपात स्थिति में आप रातों-रात 6 लाख रुपये का कर्ज उठा सकते हैं.

होम लोन या पर्सनल लोन में आती है परेशानी

अगर आपके पास 4 से 5 क्रेडिट कार्ड हैं और आप ने उनमें से किसी को ज्यादा या कम इस्तेमाल किया है. भले ही आप पर क्रेडिट कार्ड का कोई बकाया नहीं है. तब भी आपके होम लोन या पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करने पर नेगेटिव असर होता है. ज्यादा क्रेडिट लिमिट की वजह से लोन की रकम घटा दी जाती है या आवेदन रिजेक्ट हो सकता है.

सिबिल स्कोर और क्रेडिट यूटिलाइजेशन का 30 प्रतिशत वाला सीक्रेट

सिर्फ कार्ड होना सिबिल स्कोर खराब नहीं करता, लेकिन आपके इस्तेमाल करने का तरीका खेल बिगाड़ देता है. क्रेडिट स्कोर के गणित में क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो (CUR) सबसे अहम होता है. अगर आपके पास 4 कार्ड हैं, जिनकी कुल लिमिट 4 लाख रुपये है, तो आपको अपनी जरूरतें इस तरह बांटनी चाहिए कि कुल खर्च 1.20 लाख यानी 30 प्रतिशत से ऊपर न जाये.अगर आप एक ही कार्ड की पूरी लिमिट खत्म कर देते हैं, तो क्रेडिट ब्यूरो आपको क्रेडिट हंग्री यानी कर्ज का भूखा मान लेता है और आपका सिबिल स्कोर नीचे गिरने लगता है.

बेकार कार्ड्स को तुरंत कराये बंद

जिन कार्ड्स पर एनुअल फीस लग रही है और आप उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे, उन्हें तुरंत सरेंडर कर देना चाहिए. इसके साथ ही अगर आप के किसी क्रेडिट कार्ड की लिमिट बहुत ज्यादा है और उतनी आपकी जरूरत नहीं है, तो बैंक को लिखकर लिमिट कम करा लें. इससे आपकी कुल क्रेडिट देनदारी का रिस्क कम दिखेगा. इसके अलावा क्रेडिट कार्ड में कम यानी मिनिमम ड्यू या टोटल ड्यू का ऑटो-डेबिट चालू रखें ताकि कभी लेट फीस न लगे. साथ ही सीबिल स्कोर भी सही बना रहे.