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क्या आप भी शेयर बाजार के दैनिक उतार-चढ़ाव और म्यूचुअल फंड के 'मार्केट जोखिमों' से परेशान होकर किसी ऐसे ठिकाने की तलाश में हैं, जहां आपका पैसा 100 सुरक्षित रहे और रिटर्न भी करोड़पति बना दे. इसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में निवेश करना चाहिए.

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Nitin Sharma

Updated : Aug 20, 2026, 01:12 PM IST

पोस्ट ऑफिस की यह स्कीम बना देगी करोड़पति! 2 बार एक्सटेंशन से मिलेगा 65 लाख रुपये से भी ज्यादा का ब्याज

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हर कोई चाहता है कि उसके पास खूब पैसा हो. उसके लिए लोग दिन रात मेहनत भी करते हैं. इसके लिए दिमाग में ट्रेडिंग, शेयर बाजार या किसी बड़े बिजनेस का ख्याल आता है, लेकिन आज भी भारत का एक बहुत बड़ा मिडिल क्लास व्यक्ति रातों की नींद खराब किए बिना, पूरी शांति से अपने रिटायरमेंट फंड को 1 करोड़ रुपये के पार पहुंचा रहा है.वह भी बिना किसी जोखिम के, लेकिन इसके लिए आपको समय देने की जररूत है. साथ ही आपका निवेश भी पूरी तरह से सुरक्षित रहता है. हम बात कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस स्कीम की, जहां आपका पैसा सुरक्षित होने के साथ ही टैक्स फ्री तो होता ही है. इस पर अच्छा खासा ब्याज भी मिलता है. आइए जानते हैं कैसे

25 साल का ये फैसला जो बदल देगा आपकी आने वाली पीढ़ी का भविष्य

सार्वजनिक भविष्य निधि यानी PPF को अक्सर लोग सिर्फ इनकम टैक्स बचाने की 1.50 लाख रुपये की स्कीम मानकर छोड़ देते हैं, लेकिन असली खेल इसके 15 साल पूरे होने के बाद शुरू होता है. ज्यादातर निवेशक 15 साल की मैच्योरिटी मिलते ही पैसा निकालकर बैंक एफडी या प्रॉपर्टी में लगा देते हैं, लेकिन अगर आप सुरक्षित और ज्यादा रिटर्न चाहते हैं तो 15 साल बाद अपने पीपीएफ अकाउंट को बंद करने के बजाय 5-5 साल के दो एक्सटेंशन करा दें. ऐसा करने से आपके पैसे की ग्रोथ डबल हो जाएगी. आइए जानते हैं.

25 साल में ऐसे होगी ग्रोथ

अगर आप पीपीएफ अकाउंट में हर साल डेढ़ डेढ़ लाख रुपये करते हैं तो 15 साल में आपका कुल जमा अमाउंट 22,50000 रुपये हो जाएगा. इस पर 7.1 प्रतिशत का ब्याज लगता है, लेकिन जैसे ही आप अपने पीपीएफ की अकाउंट 5-5 साल के लिए दो बार के लिए एक्सटेंड करा देते हैं, जो 25 साल बैठता है. इससे आपका पैसा 1,03,08,015 रुपये हो जाएगा. इसमें आपकी कुल जमा राशि 37.50 लाख रुपये होती है. बाकि बची रकम यानी 6558015 ब्याज के रूप में मिलती है. 

बिना कटौती मिलता है पूरा पैसा

जब आप शेयर बाजार या रियल एस्टेट से 1 करोड़ रुपये कमाते हैं, तो सरकार को एक बड़ा हिस्सा कैपिटल गेन्स टैक्स के रूप में देना पड़ता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस की यह स्कीम EEE (Exempt-Exempt-Exempt) कैटेगरी में आती है, जिसके चलते आपको धारा 80सी के तहत टैक्स छूट मिलती है. ऐसे में आपके पैसे पर कोई टैक्स भी नहीं लगेगा. 

कैसे बदलता है आपकी वित्तीय सेहत

मध्यम वर्ग परिवार के लिए एकमुश्त 1.50 लाख रुपये निकालना कई बार चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन अगर आप हर महीने 12,500 प्रति माह के रूप में बांट लें तो साल के अंत में पीपीएफ अकाउंट में आपका डेढ़ लाख रुपये जमा हो जाएगा. 

भूलकर भी न करें ये दो गलतियां

एक्सपर्ट्स की मानें तो पीपीएफ अकाउंट होल्डर्स ज्यादातर दो गलतियां करते हैं. 5 तारीख के बाद पैसे जमा कराना. जैसे पीपीएफ में ब्याज की गिनती हर महीने की 5 तारीख से अंतिम तारीख के बीच के न्यूनतम बैलेंस पर होती है, जो लोग 5 तारीख के बाद पैसा जमा करते हैं, वे उस पूरे महीने का ब्याज गंवा देते हैं. इसके साथ ही मैच्योरिटी पूरा होने के 1 साल के भीतर ही एक्सटेंशन का फॉर्म देना होता है. अगर समय बीत जाए, तो फिर आप बिना नया योगदान दिए ही सिर्फ पुराने पैसे पर ब्याज ले सकते हैं.

आज ही यह खाता खोलना चाहिए

अगर आप बिना किसी मानसिक तनाव, बिना किसी बाजार के डर और शत-प्रतिशत सरकारी गारंटी के साथ अपने बच्चों की शादी, उच्च शिक्षा या अपने स्वयं के रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ रुपये का सुरक्षित सुरक्षा कवच बनाना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस का पीपीएफ खाता खुलवा सकते हैं.

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