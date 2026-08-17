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शेयर बाजार से लगता है डर तो पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में कर सकते हैं निवेश, 2 लाख से ज्यादा मिलेगा Interest

हर कोई चाहता है कि उनका पैसे पर अच्छा खासा रिटर्न मिले और जल्द से जल्द डबल हो जाये. साथ ही कोई रिस्क भी न हो. यानी आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित रहे. ऐसे में आप पोस्ट ऑफिस की स्कीम का लाभ ले सकते हैं, जिसमें पैसा दिन दोगुनी तेजी से बढ़ता है.

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Nitin Sharma

Updated : Aug 17, 2026, 11:19 AM IST

शेयर बाजार से लगता है डर तो पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में कर सकते हैं निवेश, 2 लाख से ज्यादा मिलेगा Interest

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शेयर बाजार में हर दिन उतार चढ़ाव आता है. ऐसे में कई बार निवेश को कई गुणा लाभ मिलता है तो कुछ लोगों को पैसा डूब भी जाता है. यही वजह है कि कुछ लोग अपने पैसे को सुरक्षित जगहों पर निवेश करना ज्यादा पसंद करते हैं. अगर आप भी अपनी खून-पसीने की कमाई को बिना किसी रिस्क के ऐसे सुरक्षित ठिकाने पर लगाना चाहते हैं, जहां आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहे और रिटर्न भी अच्छे मिले तो इसके लिए भारतीय डाक पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं. यह आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है. 

इस सरकारी योजना में सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें आपका पैसा सिर्फ सुरक्षित ही नहीं रहता, बल्कि एक निश्चित समय में महज ब्याज के जरिए ही 2 लाख से ज्यादा की हो सकता है. इसका पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम का नाम टाइम डिपॉजिट है. जिस पर बाजार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता. इसमें गारंटी के साथ आपको ब्याज और आपका पैसा मिलता है. 

क्यों पोस्ट ऑफिस में आपका पैसा 100 प्रतिशत सुरक्षित है

आज के समय में जब महंगाई दर लगातार जेब पर भारी पड़ रही है, लोग अक्सर ज्यादा रिटर्न के चक्कर में हाई-रिस्क ऑप्शंस में पैसे डुबा बैठते हैं. पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट का सबसे बड़ा 'प्लस पॉइंट' इसका गवर्नमेंट बैकअप है. प्राइवेट बैंकों में 5 लाख रुपये तक के डिपॉजिट पर ही बीमा सुरक्षा (DICGC Coverage) मिलती है, लेकिन पोस्ट ऑफिस की स्कीम में जमा एक-एक रुपया सीधे भारत सरकार के पास सुरक्षित रहता है. यानी बाजार चाहे जितना गिर जाए, आपका तय ब्याज और पैसा आपको समय पर पूरा मिलेगा.

कितने समय में कितना मिलेगा रिटर्न

पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट में आपको 1 साल से लेकर 5 साल तक की समय चुन सकते हैं. आप अपनी जरूरत और वित्तीय लक्ष्य के हिसाब से टेन्योर 1, 2, 3 और 5 साल का चुन सकते हैं. इसमें अगर आप 1 साल के एक पैसा निवेश करते हैं तो 6.9 प्रतिशत का सालाना ब्याज मिलता है. वहीं 2 साल के निवेश करने पर 7 प्रतिशत, 3 साल पर 7.1 प्रतिशत और 5 साल के पैसा निवेश करने पर 7.5 प्रतिशत का ब्याज मिलता है. इसमें ब्याज को हर 3 महीने (Quarterly) में कंपाउंडिंग आधार पर किया जाता है, लेकिन इसका भुगतान आपके खाते में सालाना (Annually) जमा किया जाता है. 

इस पर मिलेगा 2 लाख रुपये से भी ज्यादा ब्याज

अगर आप एकमुश्त पैसा लगाकर घर बैठे सिर्फ ब्याज से मोटा रिटर्न पाना चाहते हैं, तो दो अलग-अलग वित्तीय लक्ष्यों के हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं. इसमें पहला है कि आप साढ़े चार लाख रुपये 5 साल के लिए निवेश करें. इस पर आपका सालाना ब्याज 7.5 प्रतिशत रहेगा, जो 5 साल बाद आपको 6 लाख 52 हजार 477 रुपये मिलेगा. इसमें आपका ब्याज ही 2 लाख 2 हजार 477 रुपये होगा. वहीं अगर आप कम समय में ज्यादा निवेश और ज्यादा रिटर्न चाहते हैं तो एक बार 10 लाख रुपये का निवेश करें. यह 3 साल तक निवेश करने पर आपको 12 लाख 35 हजार 075 रुपये मिलेगा. 

टैक्स सेविंग और फ्लेक्सिबिलिटी का डबल कॉम्बो

यह स्कीम सिर्फ ब्याज ही नहीं देती, बल्कि मिडिल क्लास परिवारों और टैक्सपेयर्स के लिए बचत का जरिया भी बनती है. Section 80C के तहत छूट मिलती है. वहीं अगर आप 5 साल की टाइम डिपॉजिट चुनते हैं, तो आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80C के तहत प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स कटौती का फायदा होगा. इस स्कीम में कोई लिमिट नहीं है. आप 1,000 रुपये से खाता शुरू कर सकते हैं. अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है.

खाता खुलवाने की पूरी स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

अगर आप भी पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट में निवेश करना चाहते हैं, तो इसकी प्रक्रिया बेहद सरल और आसान है. इसके लिए सबसे पहले पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, या वोटर आईडी. दे सकते हैं. साथ ही आप इसमें ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं.  ऑफलाइन के लिए नजदीकी पोस्ट ऑफिस जाएं और 'Post Office Savings Account / Time Deposit' फॉर्म लें. यहां अपने हिसाब से 1, 2, 3 या 5 साल का समय चुन सकते हैं. फॉर्म के साथ सेल्फ-अटेस्टेड डाक्यूमेंट्स अटैच करें और चेक या कैश के जरिए निवेश का पैसा जमा करें. वहीं अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो (IPPB App) यदि आपका पोस्ट ऑफिस में बचत खाता और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (IPPB) ऐप चालू है, तो आप घर बैठे नेट बैंकिंग/मोबाइल बैंकिंग के जरिए भी टाइम डिपॉजिट अकाउंट खोल सकते हैं.

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