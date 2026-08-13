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सरकार आधार कार्ड पर दे रही बिना गारंटी 90,000 का लोन, 75 लाख लोगों को मिला फायदा, जानें योजना का नाम और Loan Process

इस योजना का लाभ अब तक 75 लाख से भी ज्यादा लोग ले चुके हैं. इस योजना के तहत मिले लोन से आप अपना कोई भी काम शुरू कर सकते हैं. इसके लिए आवेदन करने का प्रोसेस भी बेहद आसान है. 

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Nitin Sharma

Updated : Aug 13, 2026, 01:48 PM IST

सरकार आधार कार्ड पर दे रही बिना गारंटी 90,000 का लोन, 75 लाख लोगों को मिला फायदा, जानें योजना का नाम और Loan Process

Credit Image AI

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ज्यादातर लोग अपना काम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन कई बार कमजोर आर्थिक स्थिति और कोई कमाई का जरिया न होने पर परेशान रहते हैं. बिना गारंटी कोई पैसा भी नहीं देता है. ऐसी ही स्थिति में स्मॉल बिजनेस शुरू करने के लिए मोदी सरकार पीएम स्वनिधि योजना के तहत गारंटी फ्री लोन दे रही है. यह स्कीम मुख्य रूप से रेहडी पटरी वालों के लिए शुरू की गई है. पीएम स्वनिधि योजना के तहत आपको सिर्फ आधार कार्ड पर बिना गारंटी 90,000 रुपये का लोन मिल सकता है. इस योजना के तहत क्रेडिट कार्ड भी दिया जाता है. आइए जानते हैं क्या है पीएम स्वनिधि योजना, इसमें कैसे ले सकते हैं लोन और इसके फायदे...

2020 से शुरू हुई इस योजना की शुरुआत, 75 लाख लोगों को मिला लाभ

पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत आज से 6 साल पूर्व 2020 में की गई थी. इस योजना को विशेष रूप से छोटा बिजनेस और रेहड़ी पटरी वालों के लिए शुरू किया था. अब तक इस योजना का लाभ 75.5 लाख लोग ले चुके हैं. इन्हें अब तक 17,800 करोड़ रुपये का लोन दिया गया है. इनमें 55 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को डिजिटली जोड़ा गया है. इतना ही नहीं इन लाभार्थियों को इस योजना के तहत कैशबैक और ब्याज सब्सिडी से करीब 800 करोड़ रुपये भी दिये गये हैं. 

पीएम स्वनिधि योजना का ऐसे ले सकते हैं लाभ

मोदी सरकार के गारंटी फ्री पीएम स्वनिधि योजना में पहले 80 हजार रुपये तक लोन दिया जाता था, लेकिन अब इस गारंटी फ्री लोन को 90 हजार कर दिया गया है. इस योजना में लोन की रकम तीन चरणों में दी जाती है, जो लाभार्थी की क्रेडिबिलिटी के आधार पर दी जाती है. इसमें एक किस्त चुकाने पर व्यक्ति को दूसरी और फिर तीसरी किस्त दी जाती है. आवेदन मंजूर होने के बाद सबसे पहली किस्त 15,000 उसके बाद 25000 और आखिरी किस्त 50 हजार रुपये दी जाती है. .

सिर्फ आधार कार्ड पर हो जाएगा लोन

पीएम स्वनिधि योजना के लिए आपको आधार कार्ड के अलावा किसी भी तरह के अन्य दस्तावेज या गारंटी की जरूरत नहीं है. मात्र आधार कार्ड के आधार पर पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोन मिल सकता है. वहीं लोन में मिली रकम के एक साथ न दे पाने की स्थिति में इसे छोटी छोटी ईएमआई पर  भी चुका सकते हैं. 

पीएम स्वनिधि योजना के लिए ऐसे अप्लाई करें लोन

PM Svanidhi Yojna के लिए अप्लाई करना भी बेहद आसान है. इसके लिए आप किसी भी सरकारी बैंक में जाकर संबंधित योजना का फॉर्म ले लें. इसके बाद फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को भर दें. इसके साथ ही अपने आधार कार्ड की कॉपी अटैच कर दें. बैंक द्वारा आपके द्वारा भरी गई जानकारियों की जांच के बाद Loan अप्रूवल दे दिया जाता है.

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