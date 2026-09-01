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PM Kisan Samman Nidhi: किसान सम्मान निधि से बाहर तो नहीं हो गया है आपका नाम, घर बैठे ऐसे करें चेक

किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त का किसानों को बेसब्री से इंतजार है. हालांकि इसमें अभी समय लगेगा, लेकिन इस किस्त के आने से पहले अआप अपना अकाउंट जरूर जांच लें. अन्यथा आपका पैसा रुक सकता है.

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Nitin Sharma

Updated : Sep 01, 2026, 12:15 PM IST

PM Kisan Samman Nidhi: किसान सम्मान निधि से बाहर तो नहीं हो गया है आपका नाम, घर बैठे ऐसे करें चेक

Credit Image-Social Media

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देश का पेट भरने वाले अन्नदाताओं के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसी बड़े सहारे से कम नहीं है. हाल ही में इस योजना की 23वीं किस्त किसानों के खातों में पहुंच चुकी है. अब किसानों की निगाहें अगली यानी 24वीं किस्त पर टिकी हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि अगली किस्त आपके अकाउंट में जरूर आएगी या आपका नाम लिस्ट से बाहर हो गया है. इसमें अन्य कोई रुकावट आ सकती है. ऐसी स्थिति से बचने के लिए पीएम किसान योजना में अपना स्टेट्स जरूर जान लें. 

कब आएगी अगली किस्त

सरकार की किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को सालभर में छह हजार रुपये दिये जाते हैं, जो दो-दो हजार की तीन किस्तों में सीधे डीबीटी (DBT) के जरिए भेजे जाते हैं. पिछली यानी 23वीं किस्त के बाद अब अक्टूबर के आसपास अगली किस्त जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है., लेकिन क्या आपका आवेदन पूरी तरह दुरुस्त है. अक्सर ऐसा होता है कि सब कुछ सही होने के बावजूद छोटी सी तकनीकी चूक की वजह से किसानों के पैसे अटक जाते हैं. इसलिए, वक्त रहते अपनी स्थिति जांच लेना ही समझदारी है.

ऐसे चुटकियों में घर बैठे चेक करें अपना स्टेटस

आपको बैंक की लंबी लाइनों में धक्के खाने की कोई जरूरत नहीं है. आप अपने स्मार्टफोन से ही अपना स्टेटस मिनटों में जांच सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाये. यहां होमपेज पर 'Know Your Status' के विकल्प पर क्लिक करें. इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और स्क्रीन पर दिया गया कैप्चा कोड दर्ज करें. रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आने वाले ओटीपी (OTP) को भरते ही आपके अकाउंट की पूरी कुंडली स्क्रीन पर आ जाएगी. इसमें आपका पेमेंट स्टेटस दिख जाएगा. बैंक का नाम क्या है और पैसा किस तारीख को ट्रांसफर हुआ था. यह पूरी जानकारी मिल जाएगी.

ई-केवाईसी और दस्तावेजों की भूल पड़ सकती है भारी

इस योजना का लाभ लगातार पाने के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) कराना सबसे जरूरी. अगर आपकी ई-केवाईसी अभी तक पेंडिंग है, तो अगली किस्त आपके खाते में आने से पहले ही अटक सकती है. इसके अलावा, आपके बैंक खाते की जानकारी, आधार कार्ड का डेटा और जमीन के कागजात आपस में पूरी तरह मेल खाने चाहिए. अगर नाम या स्पेलिंग में जरा सी भी गड़बड़ी पाई जाती है, तो सिस्टम आपके भुगतान को होल्ड पर डाल सकता है. इसलिए बिना देर किये अपने नजदीकी सीएससी सेंटर या पोर्टल के जरिए इसे अपडेट करवा लें.

लाभार्थी सूची में अपना नाम ऐसे करें कन्फर्म

सिर्फ रजिस्ट्रेशन होना काफी नहीं है, यह देखना भी बेहद जरूरी है कि क्या आपका नाम मौजूदा लाभार्थी सूची (Beneficiary List) में शामिल है या नहीं. इसके लिए पोर्टल के लाभार्थी सूची  सेक्शन में जाकर अपने राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव का चयन करना होगा. जैसे ही आप यह जानकारी भरेंगे, आपके पूरे गांव की लिस्ट सामने आ जाएगी. इसमें अपना नाम खोजकर आप यह पक्का कर सकते हैं कि आपका नाम इसमें शामिल है.

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