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किसानों का पुराना बोझ खत्म करने की तैयारी! 48,000 करोड़ के बिजली बिल माफ, अब खेती में क्या बदलेगा?

महाराष्ट्र सरकार ने 7.5 हॉर्सपावर तक के कृषि पंपों को दिन में मुफ्त बिजली देने और करीब 48,000 करोड़ रुपये के पुराने बिजली बिल माफ करने की घोषणा की है. सरकार का दावा है कि इससे किसानों की लागत घटेगी, निवेश बढ़ेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी.

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ऋतु सिंह

Updated : Jul 18, 2026, 11:06 AM IST

किसानों का पुराना बोझ खत्म करने की तैयारी! 48,000 करोड़ के बिजली बिल माफ, अब खेती में क्या बदलेगा?

खेती लागत घटाने के लिए किसानों का बिजली बिल होगा माफ (फोटो सोशल मीडिया)

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  •  48 हजार करोड़ बिजली बकाया माफ
  •  दिन में मुफ्त बिजली किसानों को
  •  खेती लागत घटाने पर सरकार फोकस
  •  AI तकनीक से खेती होगी आधुनिक
  •  ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई रफ्तार

क्या किसी किसान की सबसे बड़ी चिंता सिर्फ फसल नहीं, बल्कि हर महीने बढ़ता खर्च भी है? अगर हां, तो महाराष्ट्र सरकार का नया फैसला लाखों किसानों की आर्थिक तस्वीर बदलने वाला कदम माना जा रहा है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कृषि क्षेत्र के लिए ऐसे फैसलों की घोषणा की है, जिनका सीधा असर खेती की लागत, किसानों की नकदी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है. सबसे बड़ा फैसला 7.5 हॉर्सपावर तक के कृषि पंपों को दिन के समय मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने और करीब 48,000 करोड़ रुपये के पुराने बिजली बिल माफ करने का है. सरकार का मानना है कि इससे किसान पुराने बकाये के दबाव से बाहर निकलकर खेती में दोबारा निवेश कर सकेंगे.

सिर्फ बिजली बिल माफी नहीं, खेती की लागत कम करने की कोशिश

खेती में सबसे बड़ा दबाव अक्सर सिंचाई, बिजली और उत्पादन लागत का होता है. ऐसे में कृषि पंपों के पुराने बिजली बिल माफ होने और दिन के समय मुफ्त बिजली मिलने से किसानों के नियमित खर्च में कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है.

इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि पुराना बकाया खत्म होगा, बल्कि खेती के लिए बचने वाली नकदी का इस्तेमाल बीज, उर्वरक, सिंचाई और दूसरी जरूरी जरूरतों पर किया जा सकता है. यही वजह है कि सरकार इस फैसले को ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई गति देने वाला कदम बता रही है.

एक छिपा हुआ असर यह भी हो सकता है कि जब किसानों पर पुराने बकाये का दबाव कम होगा, तब वे खेती से जुड़े दूसरे निवेश और नई तकनीकों को अपनाने के लिए ज्यादा तैयार दिखें. हालांकि इसका वास्तविक प्रभाव आने वाले समय में जमीनी स्तर पर दिखाई देगा.

सम्मान समारोह में किसान नीतियों पर भरोसा

किसानों की कर्जमाफी को लेकर भाजपा किसान मोर्चा द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सम्मान समारोह में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने मुख्यमंत्री की किसान नीतियों की सराहना की. उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस ऐसा नेतृत्व हैं, जो किसानों सहित समाज के हर वर्ग के सुख-दुख में उनके साथ खड़ा रहता है.

रविंद्र चव्हाण ने कहा कि मुख्यमंत्री केवल योजनाएं बनाने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि गांव-गांव जाकर किसानों की समस्याओं को समझते हैं और उनके समाधान के लिए ठोस फैसले लेते हैं. उनके अनुसार कर्जमाफी, खेत एवं पानंद सड़कों का निर्माण, जलयुक्त शिवार अभियान, कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल तथा कृषि पंपों को दिन में मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने जैसी योजनाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबुत बनाने की दिशा में अहम कदम हैं. इन पहलों का मकसद कृषि लागत को नियंत्रित करना और किसानों की उत्पादन क्षमता बढ़ाना है.

किसानों के बीच मुख्यमंत्री का संदेश, राजनीति नहीं जिम्मेदारी

कार्यक्रम के दौरान भाजपा प्रदेश महासचिव एवं विधायक संजय कुटे ने राज्य के किसानों की ओर से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अभिनंदन का प्रस्ताव रखा. उपस्थित किसानों ने हाथ उठाकर इसका समर्थन किया और 'देवाभाऊ' के जयघोष से सभागार गूंज उठा.

सम्मान स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वह इस कार्यक्रम को केवल सम्मान समारोह नहीं, बल्कि किसानों के साथ सीधे संवाद का अवसर मानते हैं. उन्होंने कहा कि सरकार ने कर्जमुक्ति का फैसला किसी चुनाव को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि किसानों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लिया है.

मुख्यमंत्री ने कहा, "किसानों का हित हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है. कई लोगों को लगता था कि सरकार कर्जमाफी नहीं करेगी और आंदोलन करने पड़ेंगे, लेकिन यह महायुति की सरकार है, किसानों की देवाभाऊ सरकार है."

AI, सड़क और जल संरक्षण को भी खेती के भविष्य से जोड़ा

सरकार ने साफ किया है कि उसकी रणनीति केवल राहत देने तक सीमित नहीं है. खेती को अधिक तकनीक-आधारित बनाने के लिए कृषि में AI और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर भी जोर दिया जा रहा है. इसके साथ खेत एवं पानंद सड़कों का निर्माण और जलयुक्त शिवार अभियान जैसी पहलें भी जारी हैं.

इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं देना, खेती को अधिक उत्पादक बनाना और लंबी अवधि में आय बढ़ाने की दिशा में काम करना है. अगर ये योजनाएं प्रभावी तरीके से लागू होती हैं, तो खेती की कार्यक्षमता में सुधार देखने को मिल सकता है.

आम किसान के लिए इसका मतलब क्या है?

इस घोषणा का सबसे बड़ा असर उन किसानों पर पड़ सकता है जो पुराने बिजली बकाये के कारण आर्थिक दबाव महसूस कर रहे थे. बिजली बिल का बोझ कम होने से खेती के लिए कार्यशील पूंजी बच सकती है और नई फसल की तैयारी अपेक्षाकृत आसान हो सकती है.

हालांकि किसी भी योजना की सफलता केवल घोषणा से तय नहीं होती. इसका वास्तविक फायदा इस बात पर निर्भर करेगा कि बिजली बिल माफी और मुफ्त बिजली की व्यवस्था किस गति और पारदर्शिता से किसानों तक पहुंचती है. आने वाले समय में इसी आधार पर इस फैसले का असली असर आंका जाएगा.

मुख्यमंत्री ने कहा, "हम चाहते हैं कि किसानों पर पुराने कर्ज और बकाया का बोझ पूरी तरह समाप्त हो, ताकि वे नए उत्साह के साथ अपने भविष्य की नई शुरुआत कर सकें और नया इतिहास लिख सकें."

कार्यक्रम में कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे, आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके, भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद अनिल बोंडे, विधायक रणधीर सावरकर, विधायक प्रवीण दरेकर, भाजपा प्रदेश महासचिव एवं विधायक संजय कुटे, भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष एवं विधायक चित्रा वाघ, भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश किसान मोर्चा के अध्यक्ष रामकृष्ण वेताळ सहित अनेक विधायक, भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे.

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