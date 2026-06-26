Passport Fees: पासपोर्ट बनवाने और री-इश्यू कराने की फीस बढ़ी, अब 36 से 60 पेज के लिए कितना लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज?

Passport Fee Hike: मंत्रालय ने 'पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026' (Passports Amendment Rules, 2026) के तहत 'पासपोर्ट नियम, 1980' में संशोधन करके पासपोर्ट आवेदन और नवीनीकरण (Reissue) की नई दरों को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी किया है. अब 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना या री-इश्यू कराना महंगा हो जाएगा. आइए जानें

Passport Fee Hike: विदेश मंत्रालय (MEA) ने पूरे 14 साल बाद पासपोर्ट और उससे जुड़ी सेवाओं के नियमों और फीस में बदलाव किया है, इससे पहले 2012 में फीस में बदलाव हुआ था. बता दें कि मंत्रालय ने 'पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026' (Passports Amendment Rules, 2026) के तहत 'पासपोर्ट नियम, 1980' में संशोधन करके पासपोर्ट आवेदन और नवीनीकरण (Reissue) की नई दरों को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी किया है. अब 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना या री-इश्यू कराना महंगा हो जाएगा. आइए जानते हैं अब 36 से 60 पेज के सामान्य (Normal) और तत्काल (Tatkal) कैटेगरी के पासपोर्ट के लिए कितना एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा, पासपोर्ट के खोने या डैमेज होने पर कितने तक की फीस लगेगी...

सामान्य और तत्काल कैटेगरी के पासपोर्ट की फीस

1 जुलाई से पासपोर्ट आवेदन का शुल्क बढ़ जाएगा, 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस 1,500 रुपए से बढ़कर अब 2,500 रुपए हो जाएगी. 36 पेज वाले तत्काल पासपोर्ट की बात करें तो इसके लिए अब 5,000 रुपए देने होंगे, जो पहले 3,500 रुपए थी. वहीं 60 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस 2,000 रुपए से बढ़कर 3,500 रुपए और तत्काल फीस 4,000 रुपए से बढ़कर 6,000 रुपए हो जाएगी. इसके अलावा खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के बदले नया पासपोर्ट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट (PCC) और सरेंडर सर्टिफिकेट जैसी सेवाओं के शुल्क भी बढ़ाए गए हैं.

36 पन्नों वाले सामान्य पासपोर्ट खोने पर नॉर्मल प्रोसेसिंग के तहत उसे दोबारा बनवाने के लिए 5,000 रुपए देने होंगे और तत्काल में यह खर्च 7,500 तक जा सकता है. 60 पन्नों वाले रिप्लेसमेंट पासपोर्ट के लिए नॉर्मल कैटेगरी में 6,000 रुपए और तत्काल के लिए 8,500 रुपए की फीस देनी होगी.

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बच्चों के पासपोर्ट खो जाने या डैमेज होने पर कितना देना होगा चार्ज?

इसके अलावा नाबालिग आवेदकों के मामले में अगर 36 पन्नों का पासपोर्ट खो जाता है या डैमेज हो जाता है, तो उसे बदलवाने के लिए नॉर्मल कैटेगरी में 4,250 रुपए देने होंगे और अगर पेरेंट्स अपने बच्चे का खोया हुआ पासपोर्ट तत्काल सर्विस के जरिए जल्द से जल्द बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए 6,750 रुपए की फीस देनी होगी.

क्या पासपोर्ट की वैलिडिटी को लेकर भी हुआ है कोई बदलाव?

नहीं, पासपोर्ट की वैलिडिटी को लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया है, इसके लिए नियम पहले जैसे ही रहेंगे. वयस्क आवेदकों के लिए जारी किए गए पासपोर्ट की वैलिडिटी पहले की तरह ही अधिकतम 10 साल तक रहेगी और नाबालिगों को जारी किए जाने वाले पासपोर्ट की वैधता 5 साल या उनके 18 साल की आयु पूरी होने तक (जो भी पहले हो) मान्य होगा.

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