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1 लीटर तेल खरीदते समय अब नहीं होगा कन्फ्यूजन! जानिए सरकार का नया नियम कैसे बचा सकता है आपके पैसे

Cooking oil new rules 2026: क्या आपने कभी दुकान पर अलग-अलग ब्रांड के तेल के पैकेट देखकर कीमतों की तुलना करने की कोशिश की है? कई बार पैकेट का आकार अलग होने के कारण यह समझना मुश्किल हो जाता है कि वास्तव में कौन-सा तेल सस्ता है और कौन महंगा.

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ऋतु सिंह

Updated : Jun 07, 2026, 01:01 PM IST

1 लीटर तेल खरीदते समय अब नहीं होगा कन्फ्यूजन! जानिए सरकार का नया नियम कैसे बचा सकता है आपके पैसे

कुकिंग ऑयल के पैक पर नया नियम (फोटो एआई)

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खाद्य तेल खरीदने वाले उपभोक्ताओं के लिए सरकार ने नया नियम लागू किया है. अब सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी समेत प्रमुख खाद्य तेल तय मानक पैक साइज में ही बिकेंगे. इसका मकसद कीमतों की तुलना आसान बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना और ग्राहकों को बेहतर खरीदारी निर्णय लेने में मदद करना है.
 
यही परेशानी दूर करने के लिए सरकार ने खाद्य तेल के पैक साइज को लेकर बड़ा कदम उठाया है. अब खाने वाले तेलों के लिए कुछ तय मानक पैक आकार लागू किए जाएंगे, जिससे ग्राहकों को कीमतों की तुलना करना आसान होगा और खरीदारी के समय भ्रम कम हो सकता है.

खाद्य तेल खरीदने वालों के लिए क्या बदलेगा?

उपभोक्ता मामलों के विभाग ने कानूनी मापन ढांचे के तहत खाद्य तेलों के लिए मानक पैक आकार तय किए हैं. इसके तहत विभिन्न ब्रांडों के तेल अब कुछ निर्धारित मात्रा वाले पैक में उपलब्ध होंगे.

नए नियमों के अनुसार पाम ऑयल, सोयाबीन तेल, सूरजमुखी तेल, सरसों तेल, मूंगफली तेल, तिल तेल, चावल की भूसी का तेल, कपास बीज तेल, मक्का तेल और मिश्रित खाद्य तेलों के लिए 200 मिली/ग्राम, 500 मिली/ग्राम, 1 लीटर/किलोग्राम, 2 लीटर/किलोग्राम, 3 लीटर/किलोग्राम, 4 लीटर/किलोग्राम, 5 लीटर/किलोग्राम, 15 लीटर/किलोग्राम और 20 लीटर/किलोग्राम के मानक पैक आकार निर्धारित किए गए हैं. सरकार का मानना है कि इससे उपभोक्ताओं को अलग-अलग ब्रांडों के उत्पादों की कीमतों की तुलना करने में आसानी होगी.

ग्राहकों के लिए यह फैसला क्यों महत्वपूर्ण है?

खाद्य तेल लगभग हर घर की रसोई का जरूरी हिस्सा है. ऐसे में यदि पैकेट का आकार अलग-अलग हो तो वास्तविक कीमत का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है.

उदाहरण के लिए, कई बार एक ब्रांड 910 मिलीलीटर का पैक बेचता है और दूसरा 1 लीटर का. पहली नजर में कीमत कम लग सकती है, लेकिन प्रति लीटर लागत अधिक हो सकती है. मानकीकरण का उद्देश्य इसी तरह के भ्रम को कम करना है.

एक छिपा हुआ फायदा यह भी है कि उपभोक्ता अब ज्यादा पारदर्शी तरीके से यह समझ सकेंगे कि वे अपने पैसे के बदले कितनी मात्रा खरीद रहे हैं.

कंपनियों को कितना समय मिलेगा?

उपभोक्ता मामलों के विभाग ने खाद्य तेल और वसा की शुद्ध मात्रा तथा पैक आकार संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में संशोधन किया है.

निर्माताओं, पैकर्स और आयातकों को नए नियमों के अनुपालन के लिए तीन महीने का संक्रमण काल दिया गया है. हालांकि जो कंपनियां पहले ही नए मानकों को अपनाना चाहती हैं, वे तुरंत ऐसा कर सकती हैं.

नए नियमों के तहत यदि खाद्य तेल की मात्रा आयतन यानी लीटर या मिलीलीटर में लिखी जाती है, तो पैकेज पर उसका समतुल्य वजन भी स्पष्ट रूप से बताना होगा.

किन पैकेटों को मिली छूट?

सरकार ने छोटे और किफायती पैकों को ध्यान में रखते हुए 200 मिलीलीटर या 200 ग्राम से कम मात्रा वाले पैकेटों को इस अनिवार्यता से बाहर रखा है.

इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कम आय वाले उपभोक्ताओं के लिए छोटे पैक आसानी से उपलब्ध बने रहें और उनकी पहुंच प्रभावित न हो.

उद्योग ने क्यों किया स्वागत?

यह फैसला देश के खाद्य तेल उद्योग के लगभग 90 प्रतिशत हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख उद्योग संगठनों के साथ चर्चा के बाद लिया गया है.

इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुधाकर देसाई का कहना है कि यह कदम खुदरा बाजार में स्थिरता लाएगा और प्रतिस्पर्धा को अधिक संतुलित बनाएगा. उनके अनुसार पिछले कुछ वर्षों में गैर-मानकीकृत पैक आकारों के कारण बाजार में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही थी.

आम उपभोक्ता के लिए क्या है सबसे बड़ी सीख?

यह बदलाव केवल पैकेजिंग का नियम नहीं है. इसका सीधा संबंध उपभोक्ता के खर्च और खरीदारी के फैसले से है.

जब सभी प्रमुख ब्रांड लगभग समान पैक साइज में उपलब्ध होंगे, तब ग्राहकों के लिए कीमतों की तुलना करना आसान होगा. इससे खरीदारी अधिक पारदर्शी हो सकती है और उपभोक्ता बेहतर निर्णय ले सकेंगे.

अगली बार जब आप तेल खरीदने जाएं, तो सिर्फ कीमत नहीं बल्कि पैक की मात्रा पर भी नजर डालें. नए नियम का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि ग्राहक को यह साफ दिखाई दे कि वह अपने पैसे के बदले वास्तव में कितना उत्पाद खरीद रहा है.

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