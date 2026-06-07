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LPG सिलेंडर फिर हुआ महंगा! 3 महीने में दूसरी बढ़ोतरी, जानिए आपकी रसोई के बजट पर कितना पड़ेगा असर

LPG cylinder price hike June 2026: क्या आपकी रसोई का मासिक बजट फिर बिगड़ने वाला है? अगर आप घरेलू एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर सीधे आपकी जेब से जुड़ी है. क्योंकि 3 महीने में सिलेंडरों के दाम में दूसरी बार ये बढ़ोतरी हो रही है.

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ऋतु सिंह

Updated : Jun 07, 2026, 01:20 PM IST

LPG सिलेंडर फिर हुआ महंगा! 3 महीने में दूसरी बढ़ोतरी, जानिए आपकी रसोई के बजट पर कितना पड़ेगा असर

एलपीजी सिलेंडर के दाम 3 महीने में दूसरी बार बढ़े (फोटो एआई)

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घरेलू रसोई का बजट एक बार फिर दबाव में आ गया है. एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में ₹29 की ताज़ा बढ़ोतरी ने आम परिवारों की चिंता बढ़ा दी है. सिर्फ तीन महीने में दूसरी बार हुई इस बढ़ोतरी का सीधा असर अब हर घर की जेब पर दिखाई देने लगा है. सवाल यह है कि क्या आने वाले समय में राहत मिलेगी या महंगाई का यह दबाव और बढ़ेगा.

खाना पकाने वाली गैस की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है. खास बात यह है कि सिर्फ तीन महीने के भीतर यह दूसरी वृद्धि है. इसके पीछे सिर्फ घरेलू कारण नहीं, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर चल रहा पश्चिम एशिया का संकट भी जिम्मेदार माना जा रहा है, जिसका असर अब भारतीय परिवारों तक पहुंच रहा है.

दिल्ली में कितने रुपये पहुंचा घरेलू सिलेंडर?

तेल विपणन कंपनियों ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 29 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की बढ़ोतरी की है. नई दरें 7 जून 2026 से लागू हो गई हैं.

इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में सामान्य उपभोक्ताओं के लिए घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 913 रुपये से बढ़कर 942 रुपये हो गई है. वहीं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए प्रभावी कीमत 642 रुपये बनी हुई है.

गौरतलब है कि इससे पहले 7 मार्च 2026 को भी घरेलू एलपीजी सिलेंडर 60 रुपये महंगा किया गया था. यानी कुछ ही महीनों में गैस की कीमतों में लगातार दबाव बना हुआ है.

आखिर गैस इतनी महंगी क्यों हो रही है?

एलपीजी की कीमतों में यह बढ़ोतरी ऐसे समय हुई है जब पश्चिम एशिया में जारी तनाव ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को प्रभावित किया है. भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में होने वाले उतार-चढ़ाव का सीधा असर घरेलू कीमतों पर पड़ता है.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार एलपीजी के लिए इस्तेमाल होने वाला सऊदी सीपी बेंचमार्क मूल्य 28 फरवरी के बाद से लगभग 46 प्रतिशत बढ़ चुका है. यही वजह है कि गैस की आपूर्ति लागत लगातार ऊपर जा रही है.

एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि एक घरेलू सिलेंडर की आपूर्ति लागत अब 1,600 रुपये से अधिक बताई जा रही है, जबकि उपभोक्ता उससे काफी कम कीमत पर सिलेंडर खरीद रहे हैं. इस अंतर का बोझ तेल कंपनियां और आंशिक रूप से सरकार उठाती है.

रसोई से लेकर होटल तक, हर जगह दिख रहा असर

ऊर्जा संकट का असर केवल घरेलू उपभोक्ताओं तक सीमित नहीं है. होटलों और रेस्तरां में इस्तेमाल होने वाले 19 किलोग्राम के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 3,113.50 रुपये तक पहुंच चुकी है.

इसका मतलब है कि रेस्तरां, ढाबों और फूड बिजनेस की लागत भी बढ़ रही है. विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि ऊर्जा लागत लंबे समय तक ऊंची बनी रहती है, तो इसका असर खाद्य पदार्थों और सेवाओं की कीमतों पर भी दिखाई दे सकता है. यानी एलपीजी की कीमत सिर्फ गैस सिलेंडर तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इसका असर व्यापक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है.

होर्मुज जलडमरूमध्य क्यों बन गया चिंता का कारण?

इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय पहलू होर्मुज जलडमरूमध्य है. भारत की एलपीजी खपत का लगभग 54 प्रतिशत हिस्सा इसी मार्ग से होकर आता है.

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण इस समुद्री मार्ग पर दबाव बढ़ा है. मंत्रालय का कहना है कि वाणिज्यिक यातायात प्रभावित होने से एलपीजी आपूर्ति श्रृंखला पर असर पड़ा है. यही कारण है कि सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन की एलपीजी भंडारण क्षमता विकसित करने का निर्देश भी दिया है. यानी यह केवल कीमतों का मामला नहीं, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा भी बन चुका है.

क्या आगे भी बढ़ सकती हैं कीमतें?

फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि एलपीजी की कीमतों में आगे और वृद्धि होगी या नहीं. लेकिन ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि वैश्विक बाजार में तनाव बना रहता है और कच्चे ईंधन की कीमतें ऊंची रहती हैं, तो तेल कंपनियों पर दबाव बढ़ सकता है.

इसी बीच पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में भी हाल के महीनों में वृद्धि देखी गई है, जिससे परिवहन और घरेलू खर्च दोनों प्रभावित हुए हैं.

जानिए आपके लिए क्या है ये संकेत?

एलपीजी की यह बढ़ोतरी सिर्फ 29 रुपये की नहीं है. यह उस वैश्विक ऊर्जा संकट की झलक है जिसका असर अब सीधे भारतीय रसोई तक पहुंच रहा है. मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए खाना पकाने की लागत धीरे-धीरे बढ़ रही है. ऐसे में घरेलू बजट की योजना बनाते समय ऊर्जा खर्च को भी पहले से अधिक महत्व देना पड़ सकता है. फिलहाल राहत की बात यह है कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अब भी रियायती दरों पर सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन वैश्विक हालात पर आने वाले महीनों में सभी की नजर बनी रहेगी.
 

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