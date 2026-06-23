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क्या आपके घर डिलीवर हुए LPG सिलेंडर में कम है गैस? जानिए जांच के आसान तरीके और अपने अधिकार

अगर आपके घर पर डिलीवर हो रहे एलपीजी गैस सिलेंडर में गैस कम, बुकिंग में समस्या आ रही है तो परेशान न हो. तुरंत ही इसकी शिकायत हेल्पलाइन पर करने के साथ ही सिलेंडर की डिलीवरी लेते समय इन बातों का ध्यान रखें.

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Nitin Sharma

Updated : Jun 23, 2026, 02:55 PM IST

क्या आपके घर डिलीवर हुए LPG सिलेंडर में कम है गैस? जानिए जांच के आसान तरीके और अपने अधिकार

क्या आपके घर डिलीवर हुए LPG सिलेंडर में कम है गैस?

(Credit Image AI)

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मिडिल ईस्ट में युद्ध के चलते हाल ही में एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में अच्छी खासी बढ़ोतरी की गई है. शहर से लेकर कई जगह गांव तक में लोगों को एलपीजी गैस सिलेंडर देरी से मिल रहा है. वहीं कई बार लोगों को एलपीजी गैस सिलेंडर में तय मात्रा से कम गैस मिल रही है. अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं, बल्कि इस चोरी को पकड़ने की जरूरत है. क्योंकि गैस की चोरी गैस कंपनी की तरफ की तरफ से नहीं होती. यह आपके घर पहुंचने तक हो  सकती है. ऐसे में कुछ बातों पर अगर ध्यान देंगे तो आप सिलेंडर में गैस की चोरी को मिनटों में पकड़ लेंगे. इसका पता लगाकर आप को एजेंसी या फिर गैस कंपनी को सूचना देनी है, जिसके बाद आपको पूरा भरा सिलेंडर ही मिलेगा. आइए जानते हैं कि आखिर कैसे आप सिलेंडर को देखकर ही उसमें गैस कम या चोरी का होने का पता लगा सकते हैं...

ऐसे लगा सकते हैं सिलेंडर में गैस की कमी और चोरी का पता

अगर आपको भी महसूस हो रहा है कि आपके घर पर डिलीवर किये गये गैस सिलेंडर में गैस कम है तो परेशान न हो, अगली बार जब भी आपके घर गैस सिलेंडर की डिलीवरी हो तो सबसे पहले एलपीजी गैस सिलेंडर पर रेगुलेटर की जगह पर लगी सील को चेक करें. अगर सील टूटी हुई है तो तुरंत ही इसका फोटो या वीडियो बना लें. अब इसके अंदर सील वाल्व कटा हुआ है तो समझ लें कि सिलेंडर से गैस निकाली गई है. इसके अलावा सिलेंडर का वजन करें. अगर आपके गैस सिलेंडर का वजन उस पर लिखें वजन से कम है तो तुरंत इसकी कंप्लेट करें. 

मिनटों में प्रूफ के साथ करें शिकायत, जरूर होगा एक्शन

आपका सिलेंडर में गैस कमी है तो तुरंत इसकी शिकायत गैस एजेंसी में करें. इसके अलावा आप आपूर्ति विभाग में गैस चोरी की शिकायत कर सकते हैं. प्रूफ के तौर पर गैस सिलेंडर की डिलीवरी के  दौरान ली गई सील की फोटों दिखाये. इससे तुरंत ही एक्शन होगा. साथ ही आपको एलपीजी गैस सिलेंडर की मात्रा पूरी मिलेगी. 

एलपीजी की बुकिंग या डिलीवरी में समस्याएं आए तो करें ये काम

अगर आपको गैस सिलेंडर की डिलीवरी या बुकिंग से संबंधित कोई परेशानी है. इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो आप गैस कंपनी और एजेंसी में ​इसकी शिकायत कर सकते हैं. अगर आप गैस सिलेंडर भारत, इंडने या एचपी का है तो इससे संंबंधित कंपनी की हेल्पलाइन पर तुरंत कॉल कर शिकायत दर्ज कराये. मिनटों में आपकी समस्या का हल हो जाएगा. 

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