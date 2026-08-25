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LIC की इस स्कीम में हर दिन 172 रुपये की बचत से तैयार होगा लाखों रुपये का फंड, नहीं रहेगी बच्चों के भविष्य की टेंशन

हर किसी को अपने भविष्य की चिंता रहती है. ऐसे में एलआईसी का यह प्लान आपकी इस चिंता को दूर कर सकता  है. इसमें मात्र हर दिन के हिसाब से 172 रुपये की बचत कर आप 28 लाख रुपये पा सकते हैं.

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Nitin Sharma

Updated : Aug 25, 2026, 11:11 AM IST

LIC की इस स्कीम में हर दिन 172 रुपये की बचत से तैयार होगा लाखों रुपये का फंड, नहीं रहेगी बच्चों के भविष्य की टेंशन

Credit Image-Social Media

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क्या आपको भी यह चिंता सताती है कि आपके न रहने या समय बदलने पर बच्चे की पढ़ाई लिखाई या शादी के सपने कैसे पूरे होंगे. हर माता पिता और परिवार की सबसे बड़ी प्राथमिकता उसके बच्चों का उज्ज्वल भविष्य होती है, लेकिन लगातार बढ़ती महंगाई के दौर में एक बड़ा फंड तैयार करना आसान नहीं लगता. इसी के लिए LIC की एक खास बचत योजना हैं, जिसमें मात्र हर दिन का 172 रुपये निवेश कर आप लाखों रुपये का फंड तैयार कर सकते हैं. एलआईसी की इस स्कीम का नाम  जीवन लक्ष्य है. यह पॉलिसी न सिर्फ आपको एक बड़ा मैच्‍योरिटी फंड बनाने का मौका देती है, बल्कि किसी अनहोनी की स्थिति में परिवार की आर्थिक सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है.

रोज़ाना की छोटी बचत, भविष्य में बड़ा सहारा

अक्सर लोग सोचते हैं कि बड़ा फंड बनाने के लिए एक बार में बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है. LIC जीवन लक्ष्य योजना इसी धारणा को बदलती है. अगर आप हर दिन करीब 172 रुपये की बचत करते हैं, तो 25 साल के पॉलिसी टर्म में आप 28 लाख से भी ज्यादा की मैच्‍योरिटी अमाउंट हासिल कर सकते हैं. इस योजना की सबसे बड़ी खासियत इसका प्रीमियम पेइंग टर्म है. अगर आप 25 साल की पॉलिसी चुनते हैं, तो आपको सिर्फ 22 साल ही भुगतान करना होता है यानी पॉलिसी टर्म से 3 साल कम प्रीमियम देने का फायदा मिलता है.

अनहोनी की स्थिति में 10 प्रतिशत सालाना इनकम का सुरक्षा चक्र

ज्यादातर सेविंग्स प्लान में पॉलिसीहोल्डर के न रहने पर केवल एकमुश्त रकम देकर पॉलिसी खत्म कर दी जाती है, लेकिन जीवन लक्ष्य को चाइल्ड एजुकेशन स्पेशल प्लान के रूप में इसलिए देखा जाता है क्योंकि यह संकट के समय परिवार का हाथ नहीं छोड़ती. इस स्कीम में पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसीधारक के साथ कोई दुखद हादसा हो जाता है, तो आगे के सभी प्रीमियम माफ कर दिए जाते हैं.

नॉमिनी को हर साल मिलता है 10 प्रतिशत सम एश्योर्ड

पॉलिसी धारक की मौत होने पर नॉमिनी को बेसिक सम एश्योर्ड का 10 प्रतिशत हर साल तब तक दिया जाता है, जब तक पॉलिसी मैच्योर न हो जाये. यह रकम बच्चे की पढ़ाई और घर के खर्चों को बिना रुकावट चलाने में मदद करती है. इसके साथ ही मैच्योरिटी पूरा होने पर पूरा सम एश्योर्ड 110 प्रतिशत और जमा हुआ बोनस नॉमिनी को दिया जाता है.

क्यों यह प्लान महंगाई के खिलाफ एक मजबूत ढाल है

इस पॉलिसी का एक अनदेखा पहलू इसका पार्टिसिपेटिंग होना है. LIC अपने मुनाफे का हिस्सा सिंपल रिवर्जनरी बोनस और फाइनल एडिशन बोनस के रूप में पॉलिसीहोल्डर के खाते में जोड़ती है. इसका मतलब यह है कि आपका जमा पैसा सिर्फ एक फिक्स्ड रिटर्न नहीं देता, बल्कि समय के साथ बोनस जुड़ने की वजह से महंगाई के असर को भी बेअसर करता है.

टैक्स छूट का लाभ

कमाई के साथ-साथ टैक्स की बचत करना हर नौकरीपेशा और कारोबारी की जरूरत होती है. इसी के चलते इस पॉलिसी में प्रीमियम पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत 1.50 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिलती है. वहीं मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट्स के रूप में मिलने वाला पैसा टैक्स फ्री होता है. 

कौन कर सकता है इसमें निवेश

इसमें निवेश करना भी बेहद आसान है. 18 साल से 50 साल की उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक यह पॉलिसी ले सकता है. इसमें न्यूनतम सम एश्योर्ड 100000 रुपये है, जबकि अधिकतम की कोई सीमा नहीं है. आप अपनी क्षमता के अनुसार मासिक, तिमाही, छमाही या सालाना आधार पर प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं.

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