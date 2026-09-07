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हर दिन सिर्फ 45 रुपये की बचत से बन सकता है 25 लाख का फंड, LIC की इस स्कीम का जानें पूरा गणित

एलआईसी की न्यू जीवन आंनद प्लान को बाजार की बाकी योजनाओं जैसे SIP या FD से अलग बनाता है. उसकी वजह इसकी टैग लाइन है 'जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी' इसी तरीके से यह पॉलिसी बनाई गई है.

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Nitin Sharma

Updated : Sep 07, 2026, 11:57 AM IST

हर दिन सिर्फ 45 रुपये की बचत से बन सकता है 25 लाख का फंड, LIC की इस स्कीम का जानें पूरा गणित

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बढ़ती महंगाई के बीच भविष्य के लिए थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन निवेश करना बेहद जरूरी है. क्योंकि यही निवेश आपके बच्चों की पढ़ाई से लेकर उनकी शादी में बेहद काम आता है. ऐसे में अगर आप ज्यादा सेविंग या निवेश नहीं कर सकते हैं तो हर दिन के मात्र 45 रुपये निवेश शुरू कर दें. इससे आपको 25 लाख रुपये तक का फंड मिल सकता है. भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की न्यू जीवन आनंद पॉलिसी को लेकर बाजार में यही दावा किया जा रहा है, लेकिन क्या सिर्फ 45 रुपये की बचत से सचमुच 25 लाख का फंड खड़ा हो सकता है या इसके पीछे कुछ छिपा हुआ गणित भी है तो आइए जानते हैं क्या है ये पूरी स्कीम कैसे 45 रुपये से बन जाएंगे 25 लाख रुपये...

हर दिन 45 रुपये से कैसे बन सकता है 25 लाख का फंड

अगर आप हर दिन 45 रुपये बचाते हैं, तो एक महीने में यह रकम लगभग 1350 रुपये होती है. एलआईसी की न्यू जीवन आनंद स्कीम में इसी प्रीमियम के आधार पर खाता खोला जाता है. इसमें कोई भी 18 से 25 साल की उम्र में हर दिन 45 रुपये का प्रति दिन निवेश करता है तो उन्हें 25 लाख रुपये मिल सकते हैं. इसकी वजह की टाइम ड्यूरेशन भी है. अगर 30 से 35 साल तक लगातार निवेश करने पर आपकी जमा की गई कुल मूल राशि लगभग 5 से 6 लाख रुपये ही होती है. इसमें बाकी काम बोनस करता है जो मैच्योरिटी तक आपकी रकम को 25 लाख रपये तक पहुंचा देता है. 

मैच्योरिटी के बाद भी खत्म नहीं होता 'लाइफ कवर'

एलआईसी की न्यू जीवन आंनद प्लान को बाजार की बाकी योजनाओं जैसे SIP या FD से अलग बनाता है. उसकी वजह इसकी टैग लाइन है 'जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी' इसी तरीके से यह पॉलिसी बनाई गई है. साधारण पॉलिसी में मैच्योरिटी का पैसा मिलने के बाद इंश्योरेंस कवर खत्म हो जाता है, लेकिन न्यू जीवन आनंद में ऐसा नहीं है. इसमें मैच्योरिटी पर पैसा पॉलिसी अवधि पूरी होने पर आपको 25 लाख रुपये की एकमुश्त राशि मिल जाती है, लेकिन मैच्योरिटी का पैसा मिलने के बाद भी आपका बेसिक सम एश्योर्ड (Sum Assured) जीवनभर (100 वर्ष की आयु तक) मुफ्त में जारी रहता है. यानी निवेशक की मृत्यु के बाद उसके नॉमिनी को दोबारा सम एश्योर्ड की रकम दी जाती है.

क्या है इस स्कीम के फायदे

एलआईसी की यह स्कीम शेयर बाजार के किसी भी खतरे से दूर है. यानी इसमें आपका जो पैसा बोला गया है. वह पॉलिसी पूरी होने के बाद मिलेगा. इसमें हर महीने किसी भी रूप में 1350 रुपये जमा करा सकते हैं. इसके साथ ही टैक्स छूट धारा 80C के तहत प्रीमियम पर टैक्स छूट और मैच्योरिटी राशि (10D) पूरी तरह टैक्स फ्री होती है. 

अगर आप बिना किसी खतरे के सुरक्षित निवेश करना चाहते हैं ये बेस्ट है

अगर आप एक ऐसा निवेश करना चाहते हैं जो शेयर बाजार की उठक-पटक से दूर और पूरी तरह से सुरक्षित हो, तो इस स्कीम में निवेश कर आप शून्य रखकर अपने बच्चों की शादी या रिटायरमेंट के लिए एक सुरक्षित संपत्ति बनाना चाहते हैं, तो यह स्कीम आपके लिए मुफीद है. हालांकि, यदि आप इस पॉलिसी को 30 की उम्र के बाद शुरू करते हैं, तो 45 रुपये का प्रति दिन का यह आंकड़ा बढ़कर 70 से 80 रुपये दिन तक हो सकता है. इसीलिए, इस योजना का पूरा लाभ उठाने का सबसे सही समय 20 से 25 साल की उम्र ही माना जाता है.

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