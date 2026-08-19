ग्रामीण महिलाओं को बिना गारंटी मिलेगा 5 लाख का लोन, कारोबार शुरू करने के लिए फ्री ट्रेनिंग भी, जानें कैसे करें आवेदन

केंद्र सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं. इन्हीं में से एक योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर कारोबारी बनाने के लिए हैं, जिसका नाम है लखपति दीदी. इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को न सिर्फ फ्री ट्रेनिंग मिलेगी. उन्हें इस योजना के तहत कारोबार शुरू करने के लिए 5 लाख रुपये तक का गारंटी फ्री लोन मिलेगा.

क्या आपने कभी सोचा है कि बिना किसी जमीन, मकान या जेवर को गिरवी रखे बैंक से सीधे 5 लाख रुपये का बिजनेस लोन मिल सकता है. ग्रामीण इलाकों में सदियों से चली आ रही एक कड़वी हकीकत यही रही है कि महिलाओं के पास हुनर तो होता है, लेकिन अपनी छोटी सी दुकान या कारोबार शुरू करने के लिए पैसों का कोई जरिया नहीं होता. उन्हें न चाहकर भी पति की कमाई पर निर्भर रहना पड़ता है. इसी को देखते हुए केंद्र सरकार की 'लखपति दीदी योजना' अब सिर्फ कागजी दावों तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण परिवारों के चूल्हे की आर्थिक स्थिति को पूरी तरह बदलने का जरिया बन चुकी है. सरकार की इस योजना के तहत महिलाएं फ्री ट्रेनिंग के साथ ही बिना गारंटी का 5 लाख रुपये तक का लोन लेकर अपना कारोबार शुरू कर सकती है. आइए जानते हैं क्या है लखपति दीदी योजना, इसमें कैसे कर सकते हैं आवेदन और फ्री ट्रेनिंग के साथ ही कैसे मिलेगा गारंटी फ्री लोन...

ज़मीन नहीं, हुनर पर भरोसा

अगर आपके पास कोई बड़ी संपत्ति नहीं है, तब भी बैंक का दरवाजा आपके लिए बंद नहीं होगा. इस योजना का सबसे बड़ा मास्टरस्ट्रोक यही है कि लोन पाने के लिए आपको कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं है. इसमें महिलाओं को सिलाई सेंटर, किराना दुकान, डेयरी या कुटीर उद्योग चलाने के लिए 5 साल के समय के लिए 5 लाख रुपये तक का लोन मिल सकता है. इसमें 1.50 लाख रुपये तक के लोन पर 3 साल के लिए सरकार ब्याज सब्सिडी देती है. वहीं, अगर कोई महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करता है, तो उसे 7 प्रतिशत के रियायती दर के दायरे में लाकर सीधे लाभ दिया जाता है. आम तौर पर बैंक बिना सिक्योरिटी के लोन देने से कतराते हैं, लेकिन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के तहत मिलने वाले इस सरकारी बैकअप से महिलाओं को लोन मिलना बेहद आसान हो गया है।

लखपति दीदी योजना में महिलाओं को मनाया जाता है हुनरमंद

इस योजना का असल छिपा हुआ पहलू यह है कि यह महिलाओं को सिर्फ पारंपरिक कामों तक सीमित नहीं है. यह भविष्य के हिसाब से फ्री ट्रेनिंग देकर स्किल्स दे रही है. गांवों में कृषि क्षेत्र के डिजिटलीकरण को देखते हुए महिलाओं को कृषि ड्रोन चलाने और उनके रखरखाव की हाई-टेक ट्रेनिंग दी जाती है. इसके अलावा, डिजिटल बैंकिंग (बीसी सखी), सोलर/LED बल्ब असेंबलिंग और फूड प्रोसेसिंग जैसे आधुनिक कामों की ट्रेनिंग पूरी तरह मुफ्त दी जा रही है. ट्रेनिंग के दौरान महिलाओं को न केवल हुनर सिखाया जाता है, बल्कि लोन का सही इस्तेमाल करके अपने पैसे से पैसा कैसे बनाया जाए, इसकी प्रैक्टिकल फाइनेंशियल प्लानिंग भी बताई जाती है.

हर महीने फिक्स्ड कमाई

जब घर की महिला हर साल 1 लाख रुपये से ज्यादा कमाने लगती है, तो इसका असर केवल बैंक अकाउंट पर ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार के रहन-सहन पर पड़ता है. पहले जहां बच्चों की स्कूल फीस या अचानक आए मेडिकल खर्च के लिए महिलाओं को दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता था, अब वे घर के बड़े फैसलों में बराबर की भागीदार बन रही हैं. 5,000 रुपये की इमरजेंसी ओवरड्राफ्ट (OD) सुविधा जनधन खातों के साथ मिलकर महिलाओं को तात्कालिक वित्तीय संकट से तुरंत उबार लेती है.

बेहद आसान है आवेदन प्रक्रिया

कागजी कार्रवाई के चक्कर में कोई महिला पीछे न छूट जाए, इसके लिए आवेदन प्रक्रिया को ग्राम पंचायत और ब्लॉक लेवल से सीधे जोड़ा गया है. लखपति दीदी योजना में आवेदन करने के लिए बसेस पहले नजदीकी SHG या ब्लॉक ऑफिस जाएं. यहां पर बिजनेस आइडिया की जानकारी दें व फॉर्म समूह के जरिए बैंक में फॉर्म जमा करें. इसके बाद लोन अप्रूवल के साथ फ्री में सरकार ट्रेनिंग लें.

इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

इस योजना के लिए आवेदक महिला भारत की ग्रामीण निवासी होनी चाहिए. उनकी उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच हो, और वह किसी सक्रिय स्वयं सहायता ग्रुप (SHG) से जुड़ी हो. अगर कोई ग्रुप नहीं है, तो गांव की 10 से 12 महिलाएं मिलकर नया ग्रुप बना सकती हैं. साथ ही इसके लिए जरूरी दस्तावेज जसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक की पासबुक, पासपोर्ट और फोटो चाहिए. इसके अलावा इस योजना की पूरी जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट lakhpatididi.gov.in पर भी जा सकते हैं.