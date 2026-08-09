शिव भक्तों को 7 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराएगी IRCTC की नई भारत गौरव ट्रेन, जानिए कितना होगा रहने-खाने और किराए में खर्च

IRCTC religious tour package 2026: आईआरसीटीसी ने दिल्ली से 11 दिन की सप्त ज्योतिर्लिंग महायात्रा शुरू की है. भारत गौरव डीलक्स ट्रेन से होने वाली इस यात्रा में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के सात ज्योतिर्लिंगों के दर्शन, होटल स्टे और भोजन की सुविधा मिलेगी.

आईआरसीटीसी ने लॉन्च की सप्त ज्योतिर्लिंग महायात्रा

ग्यारह दिनों की यात्रा में सात ज्योतिर्लिंग कवर

भारत गौरव डीलक्स एसी ट्रेन से होगी यात्रा

पैकेज में होटल और शाकाहारी भोजन शामिल

बुकिंग शुरू, रेलवे की तरफ से मिली सब्सिडी

IRCTC Sapt Jyotirlinga Mahayatra 2026: दिल्ली से शुरू होने वाली 11 दिन की इस शानदार ट्रेन यात्रा में यात्रियों को मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के सात प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के साथ आरामदायक होटल स्टे और शाकाहारी भोजन की सुविधा मिलेगी.

दिल्ली से सात ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का सुनहरा मौका

शिव भक्तों के लिए एक बहुत ही कमाल की खबर सामने आई है. अगर आप भी लंबे समय से देश के अलग-अलग कोनों में स्थित भगवान शिव के प्रमुख धामों के दर्शन करने का प्लान बना रहे थे, लेकिन भागदौड़ और प्लानिंग के झंझट में अटक जाते थे, तो अब आपकी यह परेशानी पूरी तरह से दूर होने वाली है. रेलवे ने एक ऐसा शानदार इंतजाम किया है जिससे आपकी तीर्थ यात्रा बिना किसी तनाव के एकदम आसान और आरामदायक हो जाएगी.

इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी आईआरसीटीसी ने एक नया और बहुत ही भव्य टूर पैकेज लॉन्च किया है जिसका नाम सप्त ज्योतिर्लिंग महायात्रा है. इस यात्रा के जरिए यात्री एक ही टूर में कुल सात पवित्र ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर सकेंगे. इस स्पेशल यात्रा के लिए बुकिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और लोग इसके बारे में काफी ज्यादा पूछताछ कर रहे हैं. इस लेख में हम आपको इस यात्रा से जुड़ी हर एक जरूरी बात विस्तार से बताएंगे ताकि आप सही समय पर अपना फैसला ले सकें.

ट्रेन का सफर और जेब पर कितना पड़ेगा असर?

यह पूरी यात्रा भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन से संचालित की जाएगी. इस ट्रेन के अंदर यात्रियों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया है, जिसमें शानदार एसी कोच और ऑनबोर्ड रेस्टोरेंट शामिल हैं जो शुद्ध शाकाहारी खाना परोसते हैं. इस पैकेज की कीमत की बात करें तो यह ट्रिपल-शेयरिंग बेसिस पर करीब 88,810 रुपये प्रति व्यक्ति से शुरू होती है और एसी वन सिंगल ऑक्यूपेंसी के लिए 1,34,255 रुपये तक जाती है.

खास बात यह है कि इस टूर पैकेज में भारतीय रेलवे की तरफ से लगभग 33 प्रतिशत की भारी सब्सिडी भी शामिल है, जिसे पहले ही पैकेज की कीमत में जोड़ दिया गया है. इस पैकेज में ट्रेन के किराए के अलावा तीन स्टार होटलों में रहने की व्यवस्था, एसी गाड़ियों से लोकल ट्रांसफर, स्वादिष्ट शाकाहारी भोजन, साइटसीइंग और ट्रेवल इंश्योरेंस जैसी तमाम जरूरी सुविधाएं पूरी तरह से मुफ्त मिलती हैं.

मध्य प्रदेश और गुजरात में शिव भक्ति का अनूठा संगम

इस ग्यारह दिवसीय धार्मिक यात्रा की शुरुआत उज्जैन से होगी. यहां यात्री शिप्रा नदी के पास स्थित प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे. इसके बाद अगले दिन खंडवा का रुख किया जाएगा जहां नर्मदा नदी के तट पर बसे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन का सौभाग्य मिलेगा. मध्य प्रदेश के इन पवित्र स्थलों को कवर करने के बाद ट्रेन रातभर का सफर तय करके सीधे गुजरात की तरफ रवाना होगी.

गुजरात के पड़ाव के दौरान यात्रियों को द्वारका में भगवान कृष्ण को समर्पित प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर, रुक्मिणी देवी मंदिर, बेट द्वारका और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए जाएंगे. इसके बाद यात्रा का अगला पड़ाव सोमनाथ होगा, जहां यात्री विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के साथ-साथ सोमनाथ बीच और भाल्का तीर्थ के भी दर्शन कर सकेंगे. इस तरह से गुजरात और मध्य प्रदेश का यह पूरा चरण यात्रियों को आध्यात्मिक शांति से भर देता है.

महाराष्ट्र के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों का दीदार

इस महायात्रा का महाराष्ट्र वाला हिस्सा भी बेहद रोमांचक और आस्था से भरा हुआ है. पुणे के पास स्थित भीमेश्वर मंदिर के दर्शन के बाद यात्रियों को छत्रपति संभाजीनगर ले जाया जाएगा. यहां इतिहास और वास्तुकला के बेजोड़ नमूने यानी एलोरा की गुफाओं में स्थित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के दर्शन करने का मौका मिलेगा, जो कि एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है.

महाराष्ट्र के इस सफर का आखिरी पड़ाव नासिक होगा. नासिक में भगवान शिव के प्रमुख धाम के दर्शन के अलावा रामायण काल से जुड़े ऐतिहासिक स्थल पंचवटी को भी नजदीक से देखने का अवसर मिलेगा. इन सभी खूबसूरत और धार्मिक पड़ावों को पूरा करने के बाद यह शानदार ट्रेन अपनी वापसी की यात्रा शुरू करते हुए वापस दिल्ली लौट आएगी.

आपके लिए इस यात्रा के कितने फायदे होंगे?

आम तौर पर जब लोग इतने सारे अलग-अलग राज्यों में स्थित तीर्थ स्थलों पर जाने का सोचते हैं, तो होटल बुकिंग, गाड़ियों का इंतजाम और खाने-पीने की चिंता उन्हें परेशान कर देती है. इस पैकेज का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आईआरसीटीसी ने यात्रियों को लगातार ट्रेन में रातें बिताने की मजबूरी से राहत दी है. बीच-बीच में यात्रियों के लिए अच्छे होटलों में रात गुजारने का इंतजाम किया गया है ताकि थकान बिल्कुल न हो.

इसके साथ ही, डेडीकेटेड टूर मैनेजर और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होने के कारण बुजुर्ग लोगों और परिवारों के लिए यह यात्रा काफी सुरक्षित और भरोसेमंद बन जाती है. कुल मिलाकर यह पैकेज उन लोगों के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है जो कम समय में और बिना किसी भागदौड़ के देश के प्रमुख ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करना चाहते हैं.

शानदार एसी ट्रेन और ठहरने के लिए बेहतरीन होटल का इंतजाम

यात्रियों के सफर को पूरी तरह से आरामदायक बनाने के लिए आईआरसीटीसी ने इस पूरे टूर प्लान को बहुत ही सोच-समझकर डिजाइन किया है. सबसे अच्छी बात यह है कि इस पैकेज में यात्रियों को लगातार रातें ट्रेन के डिब्बों में बिताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि यात्रा के दौरान अलग-अलग खूबसूरत जगहों पर रुकने के लिए शानदार होटलों में ठहरने का इंतजाम किया गया है.

इस पूरी यात्रा के लिए चलने वाली भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन में यात्रियों की पसंद और जरूरत के हिसाब से एसी थर्ड, एसी सेकेंड और एसी फर्स्ट क्लास के केबिन उपलब्ध कराए गए हैं. इसके अलावा ट्रेन के भीतर ही यात्रियों के लिए खास तौर पर शाकाहारी भोजन परोसने वाले रेस्टोरेंट, हर समय मदद के लिए मौजूद रहने वाले डेडीकेटेड टूर मैनेजर और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं.

भारतीय रेलवे की तरफ से चलाई जा रही इस भारत गौरव ट्रेन योजना के तहत यात्रियों को करीब 33 प्रतिशत की भारी-भरकम सब्सिडी भी दी जा रही है. रेलवे के आधिकारिक बयान के अनुसार, इस मिलने वाली छूट की राशि को पहले ही टूर पैकेज के कुल किराए में समायोजित यानी शामिल कर लिया गया है, जिससे यात्रियों को अलग से कोई परेशानी न हो.

कब से शुरू होगी ये आईआरसीटीसी की यात्रा?

आईआरसीटीसी की यह 11 दिवसीय "सप्त ज्योतिर्लिंग महायात्रा" ट्रेन 25 सितंबर 2026 को दिल्ली सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रवाना होगी. इस यात्रा के दौरान यात्री दिल्ली के अलावा मथुरा जंक्शन, आगरा कैंट, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी और भोपाल जंक्शन से भी ट्रेन में सवार हो सकेंगे

यात्रा की बुकिंग कैसे की जा सकती है?

अगर आप भी इस आध्यात्मिक सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो इसके लिए बुकिंग बहुत ही आसानी से की जा सकती है. यात्री चाहें तो सीधे आईआरसीटीसी टूरिज्म पोर्टल के जरिए ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं या फिर देश के किसी भी कोने में मौजूद अधिकृत आईआरसीटीसी टूरिज्म कार्यालयों से संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा यात्रा से जुड़ा पूरा रूट चार्ट और अन्य सभी जानकारियां आप आईआरसीटीसी टूरिज्म के आधिकारिक भारत गौरव पोर्टल पर जाकर आसानी से देख सकते हैं.

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई किराया, रूट और पैकेज से जुड़ी सभी जानकारियां शुरुआती रिपोर्ट्स और आईआरसीटीसी के आधिकारिक दिशा-निर्देशों पर आधारित हैं. समय के साथ रेलवे द्वारा नियमों या कीमतों में बदलाव किया जा सकता है. यात्रा से जुड़ी सटीक, अपडेटेड जानकारी और बुकिंग के लिए कृपया आधिकारिक आईआरसीटीसी टूरिज्म वेबसाइट (irctctourism.com) पर जाएं.

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