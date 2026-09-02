FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Railway Rules: क्या रेलवे स्टेशन पर बिता सकते हैं पूरी रात या लग जाएगा जुर्माना? जान लें क्या हैं नियम 

Railway Rules: क्या रेलवे स्टेशन पर बिता सकते हैं पूरी रात या लग जाएगा जुर्माना? जान लें क्या हैं नियम

क्या है प्रोजेक्ट C430L, जिसमें रूस ने की ईरान की सीक्रेट मदद? अमेरिका-इजरायल की बढ़ जाएगी टेंशन!

क्या है प्रोजेक्ट C430L, जिसमें रूस ने की ईरान की सीक्रेट मदद? अमेरिका-इजरायल की बढ़ जाएगी टेंशन!

साउथ जोन ने 24वीं बार दलीप ट्रॉफी के फाइनल में बनाई जगह, जानें अब तक कितनी बार जीता खिताब

साउथ जोन ने 24वीं बार दलीप ट्रॉफी के फाइनल में बनाई जगह, जानें अब तक कितनी बार जीता खिताब

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1

T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1

Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, आकाश चोपड़ा भी लिस्ट में शामिल

Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, आकाश चोपड़ा भी लिस्ट में शामिल

कौन हैं लियोनल मेसी की वाइफ? जिनकी खूबसूरती के आगे एक्ट्रेसेस भी फेल, देखें खूबसूरत तस्वीरें

कौन हैं लियोनल मेसी की वाइफ? जिनकी खूबसूरती के आगे एक्ट्रेसेस भी फेल, देखें खूबसूरत तस्वीरें

हिंदी न्यूज़यूटिलिटी

यूटिलिटी

Railway Rules: क्या रेलवे स्टेशन पर बिता सकते हैं पूरी रात या लग जाएगा जुर्माना? जान लें क्या हैं नियम 

अगर आपको रात रेलवे स्टेशन पर ही बितानी पड़े, तो घबराएं नहीं. सबसे पहले रेलवे के इन नियमों को जान लें. साथ ही हमेशा अपने साथ अपना वैध टिकट रखें. प्लेटफॉर्म पर इधर-उधर भटकने की बजाय सीधे वेटिंग रूम का रुख कर सकते हैं. 

Latest News

Nitin Sharma

Updated : Sep 02, 2026, 04:17 PM IST

Railway Rules: क्या रेलवे स्टेशन पर बिता सकते हैं पूरी रात या लग जाएगा जुर्माना? जान लें क्या हैं नियम 

Credit Image-AI

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

रेल में सफर करने वाले ज्यादातर लोग अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर घंटों पहले पहुंच जाते हैं. वहीं, जब ट्रेन आधी रात की होतो कुछ लोग पहले ही पहुंचकर आंधी रात तक रेलवे स्टेशन पर गुजार देते हैं. इनमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जिनकी रेल निकल चुकी होती है या फिर सुबह आने वाली होती है. वह लोग भी प्लेटफॉर्म पर मौजूद सीट या फर्स पर अपना बिस्तर लगा लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों के मन में डार रहता है कि कहीं कोई टीटीई या रेलवे पुलिस आकर टोक न दे या भगा न दे. अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है या फिर आपको इसको लेकर अनजान हैं तो भारतीय रेलवे के इन नियमों को जरूर जान लें. वरना एक छोटी सी लापरवाही के चलते आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है...

ट्रेन का वै​ध टिकट होने पर यहां कर सकते हैं इंतजार

अगर आपके पास यात्रा के लिए एक वैलिड ट्रेन टिकट है, तो रेलवे नियमों के अनुसार, आप स्टेशन परिसर में रुक सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अनिश्चितकाल के लिए वहां डेरा डाल लें. नियम यह कहता है कि यदि आपकी ट्रेन रात में है या फिर किन्हीं कारणों से कई घंटे देरी से चल रही है, तो आप स्टेशन के आधिकारिक वेटिंग हॉल या वेटिंग रूम का इस्तेमाल कर सकते हैं. बशर्ते आपके पास उस यात्रा का टिकट मौजूद हो.

प्लेटफॉर्म टिकट पर रात गुजारने की न करें भूल

कई लोग सोचते हैं कि मात्र 10 से 20 रुपये का प्लेटफॉर्म टिकट लेकर वे अपनों को छोड़ने के बहाने या खुद रात बिताने के लिए स्टेशन पर रुक जाएंगे. ऐसा करना आपको भारी पड़ सकता है. रेलवे सुरक्षा बल या टिकट चेकिंग स्टाफ ऐसे यात्रियों पर कड़ी नजर रखते हैं. यात्रा समाप्त होने के बाद या बिना किसी वैध यात्रा टिकट के स्टेशन पर लंबा समय बिताना अवैध माना जाता है. ऐसे में पकड़े जाने पर न सिर्फ भारी जुर्माना भरना लग सकता है, बल्कि कानूनी पूछताछ का सामना भी करना पड़ सकता है.

रेलवे की इस सेवा का ले सकते हैं फायदा

अगर आपकी ट्रेन लेट है या फिर आधी रात में आएगी और आप स्टेशन पर पहुंच गये हैं तोस्टेशन के शोरगुल और खुले प्लेटफॉर्म की ठंडक या उमस से बचकर सुकून से रात काट सकते हैं. इसके लिए रेलवे की रिटायरिंग रूम और डॉर्मिटरी सुविधा सबसे बेहतरीन विकल्प है. आजकल इन्हें ऑनलाइन आईआरसीटीसी (IRCTC) के जरिए आसानी से बुक किया जा सकता है. इन्हें आमतौर पर 12, 24 या 48 घंटों के हिसाब से बुक किया जा सकता है, जहां यात्रियों को सुरक्षित माहौल और बिस्तर की पूरी सुविधा मिलती है. हालांकि, इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए भी आपके पास कंफर्म या आरएसी ट्रेन टिकट होना चाहिए. इसके साथ ही आपको इसका चार्ज देना होगा. 

क्यों बनाये गये हैं ये कड़े नियम

अक्सर यात्रियों को लगता है कि रेलवे प्रशासन उन्हें परेशान करने के लिए ऐसे नियम बनाता है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा सुरक्षा पहलू छिपा है. स्टेशनों पर अनधिकृत भीड़ को रोकने, असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने और असली यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह व्यवस्था बनाई गई है.इसके साथ ही रेलवे स्टेशनों पर लगातार बढ़ रही भीड़ के चलते अब हाईटेक स्टेशनों पर बायोमेट्रिक या डिजिटल टिकटिंग वेरिफिकेशन तेजी से लागू हो रहा है, ताकि बिना टिकट घूमने वाले लोग लंबे समय तक प्लेटफॉर्म पर टिक न सकें.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1
T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, आकाश चोपड़ा भी लिस्ट में शामिल
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, आकाश चोपड़ा भी लिस्ट में शामिल
कौन हैं लियोनल मेसी की वाइफ? जिनकी खूबसूरती के आगे एक्ट्रेसेस भी फेल, देखें खूबसूरत तस्वीरें
कौन हैं लियोनल मेसी की वाइफ? जिनकी खूबसूरती के आगे एक्ट्रेसेस भी फेल, देखें खूबसूरत तस्वीरें
Lords मैदान पर टेस्ट में 5 विकेट हॉल लेने वाले पाकिस्तानी गेंदबाज, मोहम्मद अब्बास बने 7वें खिलाड़ी
Lords मैदान पर टेस्ट में 5 विकेट हॉल लेने वाले पाकिस्तानी गेंदबाज, मोहम्मद अब्बास बने 7वें खिलाड़ी
T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला बल्लेबाज, स्मृति मंधाना ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला बल्लेबाज, स्मृति मंधाना ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement