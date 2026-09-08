ITR Refund: ITR फाइल करने के बाद भी नहीं आया Refund? घर बैठे चेक करें कहां अटका है आपका पैसा

आयकर विभाग अब सीधे आपके बैंक खाते में ही ई-रिफंड (e-Refund) भेजता है, लेकिन कई बार रिफंड भेजे जाने के बाद भी आपके खाते में नहीं पहुंचता. अगर आप भी रिफंड न आने से परेशान हैं तो घर बैठे जाने कहां अटका हुआ है आपका पैसा...

क्या आपने भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) समय पर भर दिया था, लेकिन जब भी बैंक का मैसेज आता है, तो दिल में उम्मीद जगती है कि शायद रिफंड का पैसा आ गया होगा, सच तो यह है कि हर साल लाखों टैक्सपेयर्स फाइलिंग करने के बाद बस अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक करते रहते हैं. पर क्या आप जानते हैं कि टैक्स विभाग की तरफ से हरी झंडी मिलने के बावजूद आपका पैसा बीच में ही अटक सकता है. आइए जानते हैं कैसे आप घर बैठे अपने रिफंड के ट्रैक कर सकते हैं. वहीं किन वजहों से आपका रिफंड अकाउंट तक नहीं पहुंचता है...

रिफंड न मिलने की वजह, बैंक प्री-वैलिडेशन का पंगा

आयकर विभाग अब सीधे आपके बैंक खाते में ही ई-रिफंड (e-Refund) भेजता है. इसके लिए विभाग का एक सख्त नियम है. इसमें आपका बैंक खाता Pre-validated (पूर्व-सत्यापित) होना चाहिए. उदाहरण के रूप में अगर आपके पैन कार्ड पर नाम AMIT KUMAR लिखा है और बैंक की पासबुक में AMIT K है तो ऑटोमेटेड सिस्टम आपके पैसे को रोक देगा. वहीं ठीक ऐसे ही IFSC कोड की गड़बड़ी या अन्य कोई डिटेल में जरा भी इधर उधर हुआ तो आपका रिफंड फेल होना तय है.

ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर चेक करें बैंक खाते का स्टेट्स

बैंक खाते का स्टेटस तुरंत ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर चेक कर सकते हैं. अगर बैंक डिटेल्स मिसमैच हैं, तो तुरंत इसमें री-वैलिडेशन के लिए रिक्वेस्ट डाल दें.

क्या आपका पैन तो नहीं हो गया Inoperative

अगर आपका पैन कार्ड, आधार से सही तरीके से लिंक नहीं है, तो टैक्स विभाग आपके पैन को इनऑपरेटिव यानी निष्क्रिय घोषित कर देता है. पैन कार्ड के इनऑपरेटिव होते ही टैक्स डिपार्टमेंट कोई भी रिफंड प्रोसेस नहीं करता. भले ही आपकी फाइलिंग बिल्कुल सही हो, लेकिन सरकारी पोर्टल पर रिफंड का स्टेटस फेल या पेडिंग ही नजर आएगा. इसलिए सिर्फ ITR का स्टेटस न देखें, पहले ये जरूर सुनिश्चित कर लें कि आपका PAN एक्टिव और वर्किंग कंडीशन में है या नहीं.

जानिए 2023 के कट-ऑफ का अलग गणित

बहुत से लोग ऐसे भी हैं, जिनका पिछले वित्तीय वर्षों का टैक्स रिफंड अभी तक बकाया है. इनकम टैक्स विभाग के पास रिफंड ट्रैक करने के दो अलग-अलग रास्ते हैं. हालिया रिटर्न के लिए आपको सीधे इनकम टैक्स के मुख्य e-Filing Portal पर लॉगिन करके स्टेटस चेक करना होता है. पुरानी बकाया राशि 31 मार्च 2023 से पहले का निर्धारण है. ऐसे मामलों के लिए विभाग का Protean (NSDL) रिफंड-स्टेटस ट्रैकिंग सिस्टम काम करता है. अगर आपका पुराना रिफंड अटका है, तो सिर्फ ई-फाइलिंग पोर्टल पर ढूंढने के बजाय पोर्टल पर जाकर पैन नंबर और असेसमेंट ईयर डालकर स्थिति साफ करें.

मिनटों में घर बैठे ऐसे जानें अपने रिफंड का सच

अपने पैसे का इंतजार करने से बेहतर है कि आप 2 मिनट में ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर स्टेटस खुद चेक कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और अपने PAN व पासवर्ड से लॉगिन करें. इसके बाद View Filed Returns पर जाये. यहां e-File सेक्शन में जाकर Income Tax Returns चुनें. यहां View Filed Returns पर क्लिक करें. इसके बाद संबंधित असेसमेंट ईयर के सामने View Details पर क्लिक करें. यहां आपको अपने रिटर्न की पूरी लाइफसाइकिल दिख जाएगी.

ऐसे समझें अपना स्टेटस

जब आप पोर्टल के बाद अपनी ई फाइलिंक और व्यू डिटेल पर जाएंगे तो आपको Processed with Refund यानी रिफंड मंजूर हो चुका है. इसके साथ ही Refund Failed दिखे तो इसका मतलब है कि बैंक डिटेल्स या पैन में गड़बड़ी है. वहीं Adjusted against Outstanding Demand दिखाई दें तो समझ लें कि आपका पुराना कोई टैक्स बकाया था, तो विभाग ने रिफंड से वह राशि काट ली है.

रिफंड अटकने पर घबराएं नहीं, अपनाएं ये आसान रास्ता

अगर पोर्टल पर रिफंड का स्टेटस 'Refund Failed' दिखा रहा है, तो डरने की जरूरत नहीं है. ये इस बात का संकेत नहीं है कि आपके पैसे डूब गये.आपको बस ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करके Refund Re-issue Request सबमिट करनी होगी.अपने एक्टिव और सही बैंक खाते को दोबारा सिलेक्ट करें, और विभाग कुछ ही दिनों में पैसा आपके खाते में ट्रांसफर कर देगा.