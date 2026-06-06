दुनिया का सबसे बिजी रेलवे स्टेशन किस देश में है? जहां रोज एक छोटे शहर जितनी आबादी करती है सफर

विश्व का सबसे व्यस्त स्टेशन कहां है क्या आपको पता है? जहां 200 गेट, 36 प्लेटफॉर्म हैंऔर रोज 30 लाख से ज्यादा यात्री यहां सफर करते हैं. जानिए क्यों दुनिया का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन एक शहर की तरह चलता है.

भारत और चीन की विशाल आबादी को देखते हुए ज्यादातर लोग मानते हैं कि दुनिया का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन इन्हीं देशों में होगा. लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है. दुनिया का सबसे व्यस्त स्टेशन जापान में है, जहां भीड़, तकनीक और प्रबंधन का ऐसा संगम देखने को मिलता है जो किसी भी यात्री को हैरान कर सकता है.

दुनिया का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन आखिर कहां है?

जब रेलवे स्टेशनों की बात होती है तो लोगों के मन में नई दिल्ली, हावड़ा या चीन के बड़े शहरों के स्टेशन आते हैं. लेकिन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार यह रिकॉर्ड जापान की राजधानी टोक्यो में स्थित शिंजुकु स्टेशन के नाम है.

यह स्टेशन सिर्फ आकार में बड़ा नहीं है, बल्कि यहां से गुजरने वाले यात्रियों की संख्या भी अविश्वसनीय है. रिपोर्ट्स के अनुसार प्रतिदिन लगभग 30 लाख 80 हजार लोग इस स्टेशन का इस्तेमाल करते हैं. सालभर में यह संख्या करीब 1.27 अरब यात्रियों तक पहुंच जाती है. यही वजह है कि शिंजुकु स्टेशन को दुनिया के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन के रूप में पहचान मिली हुई है.

36 प्लेटफॉर्म और 200 गेट, फिर भी व्यवस्था नहीं बिगड़ती

शिंजुकु स्टेशन की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ इसकी भीड़ नहीं, बल्कि उस भीड़ को संभालने की क्षमता है.इस स्टेशन में 36 प्लेटफॉर्म और लगभग 200 प्रवेश एवं निकास द्वार हैं. इतनी बड़ी संख्या इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां रोज लाखों लोग अलग-अलग दिशाओं में यात्रा करते हैं.

दिलचस्प बात यह है कि जहां दुनिया के कई बड़े रेलवे स्टेशन भीड़ के कारण अव्यवस्थित दिखाई देते हैं, वहीं शिंजुकु स्टेशन अपनी समयबद्धता और व्यवस्थित संचालन के लिए मशहूर है. यह दिखाता है कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर योजना किस तरह लाखों लोगों की यात्रा को आसान बना सकती है.

यह सिर्फ स्टेशन नहीं, अपने आप में एक छोटा शहर है

अगर आप सोच रहे हैं कि यहां लोग सिर्फ ट्रेन पकड़ने आते हैं, तो तस्वीर इससे कहीं बड़ी है. शिंजुकु स्टेशन के भीतर और आसपास शॉपिंग सेंटर, डिपार्टमेंटल स्टोर, भूमिगत रास्ते और कई छोटे कनेक्टिंग स्टेशन मौजूद हैं. यात्री यहां खरीदारी कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं या कुछ समय आराम से बिता सकते हैं.

यही कारण है कि यह जगह केवल ट्रांसपोर्ट हब नहीं बल्कि एक जीवंत शहरी केंद्र बन चुकी है. आधुनिक शहरों में रेलवे स्टेशन अब सिर्फ यात्रा का साधन नहीं, बल्कि आर्थिक गतिविधियों और रोजमर्रा की जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा बनते जा रहे हैं.

स्टेशन के दोनों हिस्सों की अपनी अलग पहचान

शिंजुकु स्टेशन का पूर्वी और पश्चिमी हिस्सा अलग-अलग अनुभव देता है.पूर्वी निकास क्षेत्र मनोरंजन और नाइटलाइफ के लिए जाना जाता है, जबकि पश्चिमी हिस्सा आधुनिक ऑफिस टावरों और कारोबारी गतिविधियों का केंद्र माना जाता है.

यात्रियों के लिए यह सुविधा खास है क्योंकि स्टेशन से बाहर निकलते ही उन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से अलग माहौल मिल जाता है. यही वजह है कि यह स्टेशन स्थानीय लोगों के साथ-साथ पर्यटकों के बीच भी बेहद लोकप्रिय है.

स्टेशन के आसपास भी हैं कई बड़े आकर्षण

शिंजुकु स्टेशन के आसपास कई प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मौजूद हैं. इनमें टोक्यो मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट बिल्डिंग ऑब्जर्वेटरी प्रमुख है, जो पश्चिमी निकास से कुछ मिनट की पैदल दूरी पर स्थित है. साफ मौसम में यहां से माउंट फूजी का दृश्य भी देखा जा सकता है.

इसके अलावा काबुकिचो क्षेत्र अपने रेस्तरां, मनोरंजन केंद्रों, बार, क्लब, कराओके और सिनेमाघरों के लिए जाना जाता है. वहीं शिंजुकु ग्योएन गार्डन शहर की भागदौड़ के बीच हरियाली और सुकून का अनुभव देता है.

क्यों मायने रखती है यह कहानी?

दुनिया का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन केवल एक रिकॉर्ड नहीं है. यह इस बात का उदाहरण है कि बढ़ती आबादी और भारी यातायात के बावजूद बेहतर योजना, तकनीक और प्रबंधन के जरिए सार्वजनिक परिवहन को कितना प्रभावी बनाया जा सकता है.

भारत जैसे देशों के लिए भी यह एक दिलचस्प मॉडल है, जहां रेलवे लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा है. शिंजुकु स्टेशन दिखाता है कि भविष्य के रेलवे स्टेशन सिर्फ यात्रा के केंद्र नहीं, बल्कि पूरे शहरी जीवन का हिस्सा बन सकते हैं.

शिंजुकु स्टेशन की पहचान केवल दुनिया के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन के रूप में नहीं है. यह आधुनिक शहरी विकास, उत्कृष्ट परिवहन प्रबंधन और यात्री सुविधाओं का ऐसा उदाहरण है, जिसने रेलवे स्टेशन की पारंपरिक परिभाषा को ही बदल दिया है. 36 प्लेटफॉर्म, 200 गेट और रोजाना लाखों यात्रियों के बावजूद इसकी व्यवस्था दुनिया भर के शहरों के लिए एक प्रेरणा मानी जाती है.

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