कहीं आप भी तो नहीं कर रहें नकली Aadhaar Card का इस्तेमाल? घर बैठे सिर्फ 1 क्लिक में जानें आधार असली है या फर्जी

Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

आयुष्मान कार्ड से अस्पताल नहीं करता है इलाज तो कैसे करें शिकायत? यहां जानें पूरी प्रक्रिया

Numerology: पैसों में खेलती हैं इन 3 तारीखों में जन्मी लड़कियां, लेकिन रिश्ते निभाने में होती हैं कच्ची

विदेश में देसी ठसक! लंदन में समोसे की स्टॉल से इंटरनेट पर छाए बिहारी भैया, 'अंग्रेजों' की लगी लंबी कतार

Depression Symptoms: बात-बात पर आपको भी आता है गुस्सा? हो सकते हैं डिप्रेशन के शिकार, जान लें इसके शुरुआती लक्षण

iPhone में 'i' का क्या मतलब होता है? जानें कैसे इस एक अक्षर में छिपा है Apple का पूरा विज़न

ट्रंप को क्यों आ रही 'दोस्त' मोदी की याद: मामला जितना बिजनेस का, उतना ही सियासी है!

Cancer Vaccine mRNA: रूसी वैज्ञानिकों का दावा; बगैर कीमोथेरेपी इस खतरनाक कैंसर को खत्म करेगी ये वैक्सीन!

कुतुब मीनार के 1600 साल पुराने लौह स्तंभ पर आज भी क्यों नहीं लगती जंग? जानें साइंटिफिक वजह

बिहार SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, Aadhaar को माना जाएगा 12वां दस्तावेज, नागरिकता को लेकर भी अहम टिप्पणी

Palmistry: हथेली की रेखाओं से बने अर्ध चांद का क्या है रहस्य, जानें इसके शुभ-अशुभ संकेत?

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
विदेश में देसी ठसक! लंदन में समोसे की स्टॉल से इंटरनेट पर छाए बिहारी भैया, 'अंग्रेजों' की लगी लंबी कतार

विदेश में देसी ठसक! लंदन में समोसे की स्टॉल से इंटरनेट पर छाए बिहारी भैया, 'अंग्रेजों' की लगी लंबी कतार

Depression Symptoms: बात-बात पर आपको भी आता है गुस्सा? हो सकते हैं डिप्रेशन के शिकार, जान लें इसके शुरुआती लक्षण

बात-बात पर आपको भी आता है गुस्सा? हो सकते हैं डिप्रेशन के शिकार, जान लें इसके शुरुआती लक्षण

iPhone में 'i' का क्या मतलब होता है? जानें कैसे इस एक अक्षर में छिपा है Apple का पूरा विज़न

iPhone में 'i' का क्या मतलब होता है? जानें कैसे इस एक अक्षर में छिपा है Apple का पूरा विज़न

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
आयुष्मान कार्ड से अस्पताल नहीं करता है इलाज तो कैसे करें शिकायत? यहां जानें पूरी प्रक्रिया

आयुष्मान कार्ड से अस्पताल नहीं करता है इलाज तो कैसे करें शिकायत? यहां जानें पूरी प्रक्रिया

Numerology: पैसों में खेलती हैं इन 3 तारीखों में जन्मी लड़कियां, लेकिन रिश्ते निभाने में होती हैं कच्ची

पैसों में खेलती हैं इन 3 तारीखों में जन्मी लड़कियां, लेकिन रिश्ते निभाने में होती हैं कच्ची

Palmistry: हथेली की रेखाओं से बने अर्ध चांद का क्या है रहस्य, जानें इसके शुभ-अशुभ संकेत?

हथेली की रेखाओं से बने अर्ध चांद का क्या है रहस्य, जानें इसके शुभ-अशुभ संकेत?

Homeयूटिलिटी

यूटिलिटी

कहीं आप भी तो नहीं कर रहें नकली Aadhaar Card का इस्तेमाल? घर बैठे सिर्फ 1 क्लिक में जानें आधार असली है या फर्जी

आधार कार्ड, आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण पहचान पत्र बन गया है, लेकिन आजकल बाजार में नकली आधार कार्ड भी चल रहे हैं. ऐसे में, फर्जीवाड़ा से बचने के लिए यह जरूरी है कि आप असली और नकली की सही तरीके से पहचान करें.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Sep 08, 2025, 04:12 PM IST

कहीं आप भी तो नहीं कर रहें नकली Aadhaar Card का इस्तेमाल? घर बैठे सिर्फ 1 क्लिक में जानें आधार असली है या फर्जी
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

आधार कार्ड, भारत में हर उम्र के लोगों के लिए पहचान का सबसे अहम डॉक्युमेंट है, जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा जारी किया जाता है. दरअसल, यह पहचान और पते का प्रमाण होता है. लेकिन, धोखाधड़ी करने वाले नकली आधार कार्ड बनाने में माहिर हो चुके हैं, जिससे कई तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं. ऐसे में आधार कार्ड का वेरिफेकेशन करना बेहद जरूरी है. खासकर तब, जब आप किसी को किरायेदार या कर्मचारी के तौर पर रखते हैं. अगर आप भी असली या नकली आधार कार्ड को घर बैठे वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, तो चलिए हम आपको यहां कुछ स्टेप्स बताते हैं. 

UIDAI वेबसाइट से करें आधार की वेरिफिकेशन

  • सबसे पहले, आपको अपने मोबाइल पर mAadhaar ऐप डाउनलोड करना है या UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट uidai.gov.in पर जाना है.
  • वेबसाइट पर, Aadhaar Services सेक्शन में जाएं और Verify a Aadhaar Number पर क्लिक करें.
  • अब एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करना होगा.
  • इसके बाद, आपको स्क्रीन पर दिया गया कैप्च भरना है. 

यह भी पढ़ें- जान लें आधार कार्ड से जुड़े नए नियम, अब फोटो, नाम और एड्रेस चेंज कराने के लिए चाहिए ये डाक्यूमेंट्स

  • फिर, सबमिट करने के बाद, स्क्रीन पर आपके आधार की स्थिति दिखाई देगी.
  • अगर आपका आधार नंबर सही है, तो स्क्रीन पर एक हरे रंग का टिक मार्क और कुछ विवरण जैसे कि आपका नाम, आयु, लिंग और राज्य दिखाई देंगे. इससे यह साबित हो जाएगा कि आपका आधार कार्ड असली है.
  • अगर आपका आधार नकली है या कोई गड़बड़ी है, तो स्क्रीन पर "No such Aadhaar found" या कोई त्रुटि संदेश  दिखाई देगा. ऐसे में, आपको तुरंत UIDAI से संपर्क करना चाहिए.

इसके अलावा, हर आधार कार्ड पर एक QR कोड प्रिंट होता है. mAadhaar ऐप के जरिए इसे स्कैन करके भी आप आधार की सच्चाई का पता लगा सकते हैं.
 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से जुड़ें.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
आयुष्मान कार्ड से अस्पताल नहीं करता है इलाज तो कैसे करें शिकायत? यहां जानें पूरी प्रक्रिया
आयुष्मान कार्ड से अस्पताल नहीं करता है इलाज तो कैसे करें शिकायत? यहां जानें पूरी प्रक्रिया
Numerology: पैसों में खेलती हैं इन 3 तारीखों में जन्मी लड़कियां, लेकिन रिश्ते निभाने में होती हैं कच्ची
पैसों में खेलती हैं इन 3 तारीखों में जन्मी लड़कियां, लेकिन रिश्ते निभाने में होती हैं कच्ची
Palmistry: हथेली की रेखाओं से बने अर्ध चांद का क्या है रहस्य, जानें इसके शुभ-अशुभ संकेत?
हथेली की रेखाओं से बने अर्ध चांद का क्या है रहस्य, जानें इसके शुभ-अशुभ संकेत?
मिलिए प्रकृति की रहस्यमयी चिड़िया से, जुगनुओं की तरह रोशनी बिखेरते इस परिंदे ने साइंटिस्ट को भी किया हैरान
मिलिए प्रकृति की रहस्यमयी चिड़िया से, जुगनुओं की तरह रोशनी बिखेरते इस परिंदे ने साइंटिस्ट को भी किया हैरान
Breast Cancer: गांठ के अलावा ब्रेस्ट कैंसर के हैं ये लक्षण, ज्यादातर महिलाएं अनजाने में करती हैं नजरअंदाज
गांठ के अलावा ब्रेस्ट कैंसर के हैं ये लक्षण, ज्यादातर महिलाएं अनजाने में करती हैं नजरअंदाज
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE