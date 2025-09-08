कहीं आप भी तो नहीं कर रहें नकली Aadhaar Card का इस्तेमाल? घर बैठे सिर्फ 1 क्लिक में जानें आधार असली है या फर्जी

आयुष्मान कार्ड से अस्पताल नहीं करता है इलाज तो कैसे करें शिकायत? यहां जानें पूरी प्रक्रिया
Numerology: पैसों में खेलती हैं इन 3 तारीखों में जन्मी लड़कियां, लेकिन रिश्ते निभाने में होती हैं कच्ची
विदेश में देसी ठसक! लंदन में समोसे की स्टॉल से इंटरनेट पर छाए बिहारी भैया, 'अंग्रेजों' की लगी लंबी कतार
Depression Symptoms: बात-बात पर आपको भी आता है गुस्सा? हो सकते हैं डिप्रेशन के शिकार, जान लें इसके शुरुआती लक्षण
iPhone में 'i' का क्या मतलब होता है? जानें कैसे इस एक अक्षर में छिपा है Apple का पूरा विज़न
ट्रंप को क्यों आ रही 'दोस्त' मोदी की याद: मामला जितना बिजनेस का, उतना ही सियासी है!
Cancer Vaccine mRNA: रूसी वैज्ञानिकों का दावा; बगैर कीमोथेरेपी इस खतरनाक कैंसर को खत्म करेगी ये वैक्सीन!
कुतुब मीनार के 1600 साल पुराने लौह स्तंभ पर आज भी क्यों नहीं लगती जंग? जानें साइंटिफिक वजह
बिहार SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, Aadhaar को माना जाएगा 12वां दस्तावेज, नागरिकता को लेकर भी अहम टिप्पणी
Palmistry: हथेली की रेखाओं से बने अर्ध चांद का क्या है रहस्य, जानें इसके शुभ-अशुभ संकेत?
यूटिलिटी
आधार कार्ड, आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण पहचान पत्र बन गया है, लेकिन आजकल बाजार में नकली आधार कार्ड भी चल रहे हैं. ऐसे में, फर्जीवाड़ा से बचने के लिए यह जरूरी है कि आप असली और नकली की सही तरीके से पहचान करें.
आधार कार्ड, भारत में हर उम्र के लोगों के लिए पहचान का सबसे अहम डॉक्युमेंट है, जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा जारी किया जाता है. दरअसल, यह पहचान और पते का प्रमाण होता है. लेकिन, धोखाधड़ी करने वाले नकली आधार कार्ड बनाने में माहिर हो चुके हैं, जिससे कई तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं. ऐसे में आधार कार्ड का वेरिफेकेशन करना बेहद जरूरी है. खासकर तब, जब आप किसी को किरायेदार या कर्मचारी के तौर पर रखते हैं. अगर आप भी असली या नकली आधार कार्ड को घर बैठे वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, तो चलिए हम आपको यहां कुछ स्टेप्स बताते हैं.
यह भी पढ़ें- जान लें आधार कार्ड से जुड़े नए नियम, अब फोटो, नाम और एड्रेस चेंज कराने के लिए चाहिए ये डाक्यूमेंट्स
इसके अलावा, हर आधार कार्ड पर एक QR कोड प्रिंट होता है. mAadhaar ऐप के जरिए इसे स्कैन करके भी आप आधार की सच्चाई का पता लगा सकते हैं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से जुड़ें.