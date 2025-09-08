कहीं आप भी तो नहीं कर रहें नकली Aadhaar Card का इस्तेमाल? घर बैठे सिर्फ 1 क्लिक में जानें आधार असली है या फर्जी

आधार कार्ड, आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण पहचान पत्र बन गया है, लेकिन आजकल बाजार में नकली आधार कार्ड भी चल रहे हैं. ऐसे में, फर्जीवाड़ा से बचने के लिए यह जरूरी है कि आप असली और नकली की सही तरीके से पहचान करें.

आधार कार्ड, भारत में हर उम्र के लोगों के लिए पहचान का सबसे अहम डॉक्युमेंट है, जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा जारी किया जाता है. दरअसल, यह पहचान और पते का प्रमाण होता है. लेकिन, धोखाधड़ी करने वाले नकली आधार कार्ड बनाने में माहिर हो चुके हैं, जिससे कई तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं. ऐसे में आधार कार्ड का वेरिफेकेशन करना बेहद जरूरी है. खासकर तब, जब आप किसी को किरायेदार या कर्मचारी के तौर पर रखते हैं. अगर आप भी असली या नकली आधार कार्ड को घर बैठे वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, तो चलिए हम आपको यहां कुछ स्टेप्स बताते हैं.

UIDAI वेबसाइट से करें आधार की वेरिफिकेशन

सबसे पहले, आपको अपने मोबाइल पर mAadhaar ऐप डाउनलोड करना है या UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट uidai.gov.in पर जाना है.

वेबसाइट पर, Aadhaar Services सेक्शन में जाएं और Verify a Aadhaar Number पर क्लिक करें.

अब एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करना होगा.

इसके बाद, आपको स्क्रीन पर दिया गया कैप्च भरना है.

यह भी पढ़ें- जान लें आधार कार्ड से जुड़े नए नियम, अब फोटो, नाम और एड्रेस चेंज कराने के लिए चाहिए ये डाक्यूमेंट्स

फिर, सबमिट करने के बाद, स्क्रीन पर आपके आधार की स्थिति दिखाई देगी.

अगर आपका आधार नंबर सही है, तो स्क्रीन पर एक हरे रंग का टिक मार्क और कुछ विवरण जैसे कि आपका नाम, आयु, लिंग और राज्य दिखाई देंगे. इससे यह साबित हो जाएगा कि आपका आधार कार्ड असली है.

अगर आपका आधार नकली है या कोई गड़बड़ी है, तो स्क्रीन पर "No such Aadhaar found" या कोई त्रुटि संदेश दिखाई देगा. ऐसे में, आपको तुरंत UIDAI से संपर्क करना चाहिए.

इसके अलावा, हर आधार कार्ड पर एक QR कोड प्रिंट होता है. mAadhaar ऐप के जरिए इसे स्कैन करके भी आप आधार की सच्चाई का पता लगा सकते हैं.



अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से जुड़ें.