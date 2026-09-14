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2.50 लाख महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपये, 1.80 लाख परिवारों को फ्री बिजली, जानें कैसे और कौन कर सकता है आवेदन

हिमाचल प्रदेश में 2 अक्टूबर 2026 को सरकार प्रदेश की करीब ढ़ाई लाख महिलाओं के खाते में 1500 रुपये भेजेगी. यह आर्थिक मदद इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत की जाएगी.

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Nitin Sharma

Updated : Sep 14, 2026, 03:16 PM IST

2.50 लाख महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपये, 1.80 लाख परिवारों को फ्री बिजली, जानें कैसे और कौन कर सकता है आवेदन

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देश की राजधानी दिल्ली के बाद अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर ली है. प्रदेश सरकार आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को जल्द ही 1500 रुपये का तोहफा दे सकती है. यह आर्थिक सहायता उन्हें हर महीने मिलेगी. इसके साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को फ्री बिजली भी दी जाएगी. आइए जानते हैं प्रदेश सरकार की इस योजना के लाभ, इसके आवेदन का तरीका और किन महिलाओं और​ परिवारों को मिल सकता है इस योजना का लाभ...

महिलाओं के खातों में सीधे आएंगे 1500 रुपये

हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना अब अपने एक अहम पड़ाव पर पहुंच गई है. इसके तहत 21 से 60 साल की पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये सीधे दिये जाएंगे. ये रुपये सीधे उनके अकाउंट में भेजे जाएंगे. 

ढ़ाई लाख महिलाओं को मिलेगा इस योजना का लाभ

सरकाार की इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का लाभ राज्य की करीब ढ़ाई लाख महिलाओं को मिलेगा. योजना के तहत आवेदन करने वाले अभ्यार्थियों का योजना के तहत नौवें चरण का वेरिफिकेशन चल रहा है. इसके पूरा होने पर लगभग 2.50 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलने की पूरी उम्मीद है. यह रकम गृहणी महिलाओं के रोजमर्रा की छोटी-मोटी जरूरतों और बच्चों की बेसिक डिमांड को पूरा करने में यह बहुत बड़ा संबल साबित हो सकती है.

1.80 लाख परिवारों को मिलेगी 300 यूनिट तक फ्री बिजली

अक्सर सर्दियों या गर्मियों में बिजली का बढ़ा हुआ बिल परिवार नींद उड़ा देता है. इस समस्या से पार पाने के लिए सरकार 'मुख्यमंत्री का अपना परिवार सुखी परिवार योजना' लेकर आ रही है. इस योजना के तहत प्रदेश के करीब 1.80 लाख से 2 लाख अति-निर्धन परिवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिन्हें हर महीने 300 यूनिट तक बिजली बिल्कुल फ्री दी जाएगी. इन्हें 300 यूनिट तक कुछ नहीं देना है. इस लिस्ट में लगभग 90,000 ऐसे परिवार भी शामिल हैं, जिन्हें आज तक किसी भी सरकारी कल्याणकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाया था. ऐसे में यह कदम उन लोगों तक मदद पहुंचा रहा है, जो अब तक सिस्टम की नजरों से दूर थे.

तारीखें नोट कर लें

इस योजना के तहत महिलाओं के आवेदनों की फाइनल लिस्ट 25 सितंबर तक एसडीएम (SDM) स्तर पर जारी होने की संभावना है. इसके ठीक बाद एक हफ्ते बाद 2 अक्टूबर को मेगा लॉन्च के साथ पैसों व सुविधाओं का ट्रांसफर शुरू कर दिया जाएगा.

अभी तक नहीं किया है आवेदन या सत्यापन तो तुरंत करें ये काम

अगर आपने या आपके परिवार में किसी पात्र महिला ने अभी तक इस योजना के लिए दस्तावेज सत्यापित नहीं कराये हैं, तो तुरंत अपने नजदीकी ब्लॉक या संबंधित विभाग से संपर्क करें ताकि 2 अक्टूबर के इस लाभ से आप वंचित न रह पाये. 

ये लोग कर सकते हैं आवेदन

इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं. इसके साथ ही आवेदक महिला की उम्र 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए. इस योजना का लाभ लेने के लिए पास के सुविधा केंद्र पर आधार कार्ड, राशन कार्ड और फोटो लेकर जाये. यहां पर फॉर्म भरकर आवेदन कर सकते हैं.
 

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