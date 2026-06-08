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Gold-Silver Price Today: सोना-चांदी खरीदने वालों को राहत, आज फिर नरम पड़े भाव; जानें ताजा रेट

Sona-Chandi Rate: सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए सोमवार को थोड़ी राहत देखने को मिली है. घरेलू बाजार में दोनों धातुओं के दाम में मामूली गिरावट दर्ज हुई है. हालांकि कीमतें अभी भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं, जिससे खरीदार सतर्क नजर आ रहे हैं.

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ऋतु सिंह

Updated : Jun 08, 2026, 09:46 AM IST

Gold-Silver Price Today: सोना-चांदी खरीदने वालों को राहत, आज फिर नरम पड़े भाव; जानें ताजा रेट

 Gold-Silver Price Today (Photo AI)

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सोना-चांदी खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है. सोमवार (8 जून 2026) को घरेलू बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई. ताजा अपडेट के मुताबिक 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने के दाम में करीब 10 रुपये प्रति 10 ग्राम की कमी आई है, जबकि चांदी लगभग 100 रुपये प्रति किलो सस्ती हुई है.

बाजार के जानकारों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतों में नरमी और निवेशकों की सतर्कता का असर घरेलू बाजार पर भी देखने को मिल रहा है. हालांकि कीमतें अब भी रिकॉर्ड ऊंचाई के आसपास बनी हुई हैं, इसलिए खरीदार हर छोटे बदलाव पर नजर रखे हुए हैं.

दिल्ली सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना करीब 1.55 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने का भाव 1.40 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास है. वहीं चांदी का भाव 2.64 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के करीब पहुंच गया है.

विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक आर्थिक संकेतों, डॉलर की चाल और केंद्रीय बैंकों की नीतियों के आधार पर आने वाले दिनों में सोने-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है. ऐसे में निवेशकों और ग्राहकों को खरीदारी से पहले ताजा रेट जरूर जांच लेना चाहिए.

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