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Zomato, Swiggy जैसे, गिग वर्कर्स के लिए सरकार ने शुरू की नई स्कीम, मात्र 99 रुपये से मिलेगी पेंशन, जानें प्रोसेस

गिग वर्कर्स के लिए एनपीएस एक बेहतरीन रिटायरमेंट स्कीम लेकर आई है. इसमें स्कीम को खास रूप से गिग वर्कर्स के लिए बनाया गया है.

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Nitin Sharma

Updated : Aug 14, 2026, 10:55 AM IST

Zomato, Swiggy जैसे, गिग वर्कर्स के लिए सरकार ने शुरू की नई स्कीम, मात्र 99 रुपये से मिलेगी पेंशन, जानें प्रोसेस

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Zomato, Swiggy, Blinkit, Ola और Uber जैसे प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले गिग वर्कर्स के नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS E- shramik रिटायमेंट पेंशन स्कीम लेकर आई है. इस स्कीम के तहत गिग वर्कर्स अपने रिटायरमेंट का पैसा जमा कर सकते हैं. इस स्कीम की शुरुआत पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने की है. वहीं इस स्कीम में सबसे खास बात है कि इस पेंशन की शुरुआत 100 रुपये से भी कम मात्र 99 रुपये से हो सकती है. कर्मचारी अपने भविष्य के लिए 99 रुपये का छोटा छोटा निवेश कर बुढ़ापे को सिक्योर कर सकते हैं. आइए जानते हैं इस स्कीम की पूरी डिटेल और फायदे...

100 से भी कम 99 रुपये से कर सकते हैं शुरुआत

पेंशन फंड रेगुलरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अनुसार, गिग वर्कर्स अब 100 रुपये से भी कम मात्र 99 रुपये से अपने NPS E- shramik पेंशन में योगदान की शुरुआत कर सकते हैं. इसकी शुरुआत 99 से अधिकतम की कोई लिमिट नहीं रखी गई है. गिग वर्कर्स यानी Zomato, Swiggy, Blinkit से लेकर Ola और Uber वाले भी इस स्कीम में निवेश कर अपना रिटायरमेंट सिक्योर कर सकते हैं. 

उम्र की नहीं है कोई सीमा

इस स्कीम की शुरुआत 99 रुपये से कर सकते हैं. वहीं इसमें निवेश करने की कोई उम्र नहीं है. आप इसे 25 से लेकर 50 या उससे भी ज्यादा की उम्र पर भी शुरु कर सकते हैं. वहीं 99 रुपये से कितने भी ज्यादा पैसा निवेश कर इसे बढ़ा सकते हैं. वर्कर्स जबतक चाहे तब तक काम कर सकते हैं और इस योजना में योगदान दे सकते हैं. साथ ही पेंशन का भी लाभ उठा सकते हैं.

इन लोगों को मिलेगा इस स्कीम का लाभ

एनपीएस की यह स्कीम खासकर उन लोगों के लिए जो ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, जहां उनका रिटायरमेंअ सिक्योर नहीं है. इनमें फूड डिलीवरी पार्टनर्स जैसे Zomato, Swiggy से लेकर  क्विक-कॉमर्स एंड ग्रॉसरी डिलीवरी, राइड-हेलिंग ड्राइवर्स Ola, Uber, Rapido में काम करने वाले वर्कर्स और होम सर्विसेज पार्टनर्स के जरिए काम करने वाले वर्कर्स शामिल हैं. इन्हें इस स्कीम का सीधे रूप से लाभ मिल सकता है. 

ऐसे खुलावा सकते हैं अपना अकाउंट

एनपीएस की इस पेंशन स्कीम का लाभ लेने के लिए गिर वर्कर्स को अकाउंट खुलवाना बेहद आसान है. इसके लिए स्कीम फॉर्म पर अपना नाम, पता, पैन नंबर, मोबाइल नंबर और बैंक डिटेल्स एक फॉर्म पर भरनी होगी. इसके बाद आधार के जरिए अथेंटिफिकेशन कराना होगा. स्कीम में आवेदन का बाद पैसा जमा करने के बाद ही परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN) मिल जाएगा. इसके बाद 60 दिनों के भीतर माता-पिता की जानकारी और नॉमिनी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं. वहीं इस अकाउंट को खुलने के बाद कंपनी बदलने पर भी अकाउंट बंद नहीं होगा. इसे आप आसानी से अपने खाते को नये एग्रीगेटर के साथ जोड़ सकते हैं. 

पेंशन या एकमुश्त दोनों तरीके से सकते हैं फायदा

इस स्कीम में आप एकमुश्त पैसा या फिर पेंशन का लाभ भी ले सकते हैं. इसमें स्कीम में जमा किया गया पैसा शेयर बाजार और सुरक्षित सरकारी सिक्योरिटीज में इंवेस्ट होता है. इससे लंबी अवधि में एक बड़ा रिटायरमेंट फंड तैयार हो सकता है. 60 सा की उम्र पूरी होने के बाद वर्कर्स को एकमुश्त रकम भी मिल सकती है. इन पैसों से आप एन्युटी खरीदकर हर महीने की पेंशन का लाभ ले सकते हैं. पेंशन कितनी मिलेगी. ये आपके कंट्रीब्यूशन और एन्युटी खरीदने पर ही निर्भर करेगा. 

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