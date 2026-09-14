दिल्ली की SIR लिस्ट से कहीं आपका नाम भी तो नहीं हो गया गायब? ऐसे घर बैठे चेक करें अपना Name

दिल्ली की एसआईआर के तहत नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है, लेकिन इसमें करीब 47 लाख लोगों के नाम गायब होने का दावा किया जा रहा है. अगर आपका भी नाम इस लिस्ट से गायब है तो घर बैठे चेक करने के साथ ही वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे...

राजधानी दिल्ली में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत जारी नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से करीब 47 लाख से ज्यादा नाम बाहर हो चुके हैं. इस लिस्ट के बाहर आते ही बहुत से लोग अपना वोटर बनाने में जुट गये हैं तो काफी लोगों को इसका पता ही नहीं है. लोकतंत्र के सबसे बड़े अधिकार यानी वोट देने के हक पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं. ऐसे में अगर आपने समय रहते अपना नाम चेक नहीं किया, तो अगले चुनाव में आप मतदान से वंचित रह सकते हैं. आइए जानते हैं कि कैसे आप घर बैठे बैठे वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं. इसके अलावा अपना नाम सुरक्षित भी कर सकते हैं, जानते हैं इसकी पूरी प्रक्रिया...

क्या है SIR का पूरा गणित

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी नई ड्राफ्ट मतदाता सूची ने राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जनता के बीच हलचल बढ़ा दी है. इस विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत उन मतदाताओं को छांटा गया है, जो या तो स्थायी रूप से शिफ्ट हो चुके हैं, अनुपस्थित हैं या फिर जिनके नाम लिस्ट में दो बार दर्ज थे. बहुत से ऐसे लोग, जो सालों से एक ही पते पर रह रहे हैं, वे भी तकनीकी चूक या फॉर्म न जमा होने की वजह से 'अनुपस्थित' या 'शिफ्टेड' की कैटेगरी में डाल दिये गये हैं. अगर आपका नाम भी इस लिस्ट से कट गया है तो बैंक खाता खुलवाने, सिम कार्ड लेने या पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल होने वाले वोटर आईडी की वैधता पर भी परेशानी आ सकती है.

ऐसे घर बैठे चेक करें दिल्ली वोटर लिस्ट में अपना नाम

अब आपको दफ्तरों के चक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं है. आप अपने स्मार्टफोन से ही कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करके यह पता लगा सकते हैं कि आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में सुरक्षित है या नहीं. इसके ​लिए सबसे पहले दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट ceodelhi.gov.in पर जाये. यहां होमपेज पर दिये गये Draft Electoral Roll 2026 या फिर Search Your Name के विकल्प पर क्लिक करें. यहां आप अपने EPIC नंबर वोटर आईडी कार्ड नंबर या फिर अपना नाम, उम्र और विधानसभा क्षेत्र की जानकारी भरकर सीधे स्टेटस देख सकते हैं. इसके अलावा, आप अपने इलाके के पोलिंग बूथ की पूरी PDF लिस्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं. पीडीएफ ओपन करके उसमें अपना नाम या मकान नंबर मैन्युअली भी सर्च कर सकते हैं.

क्या आपका नाम भी लिस्ट से गायब है

अगर ऑनलाइन सर्च करने पर आपका या आपके परिवार के किसी सदस्य का नाम इस ड्राफ्ट सूची में नहीं मिलता है, तो परेशान न हो. चुनाव आयोग ने इसके लिए सुधार का मौका दिया है. अपना नाम वापस सूची में जुड़वाने के लिए आपके पास 30 सितंबर तक का समय है. इसके लिए आपको तुरंत अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क करना होगा. इसके अलावा आप ऑनलाइन पोर्टल के जरिए फॉर्म 6 भी भर सकते हैं. इसके साथ जरूरी घोषणा पत्र और पते के दस्तावेज जमा कर दें. यदि सिर्फ नाम या पते में मामूली गलती है, तो फॉर्म 8 का इस्तेमाल कर सकते हैं.

दस्तावेजों की औपचारिकता और आम आदमी की भागदौड़

इस पूरी प्रक्रिया का एक ऐसा पहलू भी है, जिस पर कम ही लोग बात कर रहे हैं. वो है दस्तावेजी की कमी यानी दिहाड़ी मजदूर, किराये पर रहने वाले लोग और असंगठित क्षेत्र के कामगार, जिनके पास अक्सर कागजी दस्तावेजों का पूरा सेट नहीं होता. वे इस सिस्टम की उलझनों में सबसे ज्यादा पिसते हैं. बार-बार पते के प्रमाण और फॉर्म जमा करने का यह दबाव उन लोगों के लिए रोजी-रोटी छोड़कर सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने जैसा बन जाता है, जिनकी प्राथमिकता रोज कुआं खोदकर पानी पीने जैसी होती है. जागरूकता की कमी के कारण कई बार गरीब और लाचार मतदाता अनजाने में अपने मताधिकार से हाथ धो बैठते हैं.

ऑनलाइन भी भर सकते हैं फॉर्म

दिल्ली की इस नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट ने यह साफ कर दिया है कि आज ही अपना और अपने परिवार का नाम ऑनलाइन पोर्टल पर जांच लें. अगर नाम गायब है, तो अंतिम तारीख यानी 30 सितंबर से पहले फॉर्म नंबर 6 भरकर अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं.