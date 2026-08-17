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Delhi Metro: मेट्रों में अगर किसी ने आपसे की बदतमीजी तो इसकी शिकायत कहां करें? हर किसी को पता होने चाहिए ये 3 स्टेप

​हाल ही में दिल्ली मेट्रो में सीआईएसएफ के जवान ने महिला की बिना अनुमति के फोटो क्लिक कर लिये. महिला ने इसका पता लगते ही शोर मचाया तो इसका वीडियो भी बनाया. अन्य यात्रियों ने जवान का फोन चेक कर तुरंत एक्शन लिया. इस मामले में सीआईएसएफ ने जवान को सस्पेंड कर दिया.

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Nitin Sharma

Updated : Aug 17, 2026, 12:43 PM IST

Delhi Metro: मेट्रों में अगर किसी ने आपसे की बदतमीजी तो इसकी शिकायत कहां करें? हर किसी को पता होने चाहिए ये 3 स्टेप

Credit Image-AI

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दिल्ली मेट्रो आज के समय में लाइफलाइन बन गई है. इससे हर दिन लाखों महिला और पुरुष सफर करते हैं. इस दौरान कई बार महिलाओं से बदतमीजी से लेकर चोरी छिपे उनके फोटो क्लिक और वीडियो बनाने के मामले भी सामने आ चुके हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सीआईएसएफ जवान पर एक युवती चोरी छिपे फोटो खिंचने का आरोप लगा रही है. जवान पर महिला समेत दूसरे यात्री फोटो डिलीट करने का दबाव बना रहे हैं. वीडियो वायरल होने के बाद सीआईएसएफ ने तुरंत सख्त एक्शन लेते हुए आरोपी जवान को सस्पेंड कर दिया है और विभागीय जांच बैठा दी है.

यह घटना हर उस महिला के लिए एक बड़ा सबक है, जो रोजाना मेट्रो में सफर करती है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर कल को आपके साथ ऐसी कोई हरकत हो जाए, तो आपको क्या करना चाहिए? घबराने या चुप रहने के बजाय तुरंत एक्शन कैसे लें, शिकायत कहां करें. आइए जानते हैं.

मेट्रो में कोई फोटो या वीडियो बनाए तो क्या करें

मेट्रो में सफर करते समय आपको लगे कि कोई दूसरा यात्री या कर्मचारी आप से बदतमीजी कर रहा है. या फिर चोरी से छिपकर आपकी तस्वीरें खिंच रहा है और वीडियो बना रहा है तो चुप न रहें. बिना वक्त गंवाए इन तीन तरीकों से मदद मांगें.

चलती ट्रेन में तुरंत दबाएं PEA पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म

मेट्रो कोच के अंदर हर दरवाजे के पास एक इमरजेंसी बटन (PEA) लगा होता है. इसे प्रेस करते ही आपकी बात सीधे ट्रेन के ड्राइवर (ट्रेन ऑपरेटर) से होती है. आप तुरंत उन्हें बता सकती हैं कि आपके कोच में क्या घट रहा है. ड्राइवर अगले ही स्टेशन पर सुरक्षाकर्मियों और स्टेशन कंट्रोलर को मैसेज भेजकर अलर्ट कर देता है.

यात्रियों को शामिल करें और शोर मचाएं

अभी दिल्ली मेट्रो में भी ऐसा ही मामला सामने आया, जहां महिला की सबसे बड़ी ताकत वहां मौजूद दूसरे यात्री बने. अगर ऐसी हरकत हो, तो चुपचाप वहां से हटने के बजाय आपत्ति जताएं, जब आप आवाज उठाएंगी, तो आसपास मौजूद यात्री आपकी मदद के लिए आगे आएंगे और आरोपी को भागने या सबूत मिटाने का मौका तक नहीं मिलेगा.

अगले स्टेशन पर सीधे स्टेशन मास्टर या DMRC स्टाफ से शिकायत करें

जैसे ही मेट्रो अगले स्टेशन पर रुके, तुरंत उतरकर प्लेटफॉर्म पर मौजूद CISF स्टाफ, महिला सुरक्षाकर्मियों या स्टेशन कंट्रोल रूम में इसकी शिकायत करें.

इमरजेंसी में किसे और कैसे दें सूचना

घटना के समय अगर आप फोन मिला सकती हैं, तो तुरंत इन हेल्पलाइन नंबर्स का इस्तेमाल करें. इसके लिए सबसे पहले DMRC 24x7 हेल्पलाइन नंबर 155370 यह दिल्ली मेट्रो का ऑफिशियल कस्टमर केयर नंबर है. वहीं CISF कंट्रोल रूम सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर 155655 मेट्रो सुरक्षा से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए इस्तेमाल करें. इनके अलावा दिल्ली पुलिस इमरजेंसी नंबर 112 या महिला हेल्पलाइन 1091 पर भी कर सकते हैं. DMRC स्पेशल महिला एवं बाल हेल्पलाइन नंबर 011-23415480 या 8800550490 पर भी शिकायत कर सकती हैं. अपने फोन में DMRC का आधिकारिक ऐप ('Momentum 2.0') या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) पर @DMRCOfficial और @CISF_Delhimetro को टैग करके कोच नंबर व लोकेशन के साथ मैसेज भी पोस्ट कर सकती हैं.

कौन करेगा कार्रवाई और दोषी को क्या मिलेगी सजा

बहुत सी महिलाएं यह सोचकर शिकायत करने से पीछे हट जाती हैं कि "पुलिस के चक्कर कौन काटेगा", लेकिन ऐसा बिल्कुल न सोचे. कानून और नियम आपकी सुरक्षा के लिए के लिए तैयार रहते हैं. जानें कैसे

मेट्रो कर्मचारी या सीआईएसएफ के जवान पर भी होगी कार्रवाई

मेट्रो में आपके साथ बदतमीजी करने वाला सुरक्षाकर्मी या मेट्रो कर्मचारी है, तो CISF तुरंत प्राथमिक जांच के आधार पर सस्पेंशन (निलंबन) और विभागीय कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश देती है. दोष सिद्ध होने पर नौकरी से बर्खास्तगी तक हो सकती है. वहीं पुलिस इस मामले में बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच करती है. पुलिस उसे गिरफ्तार तक कर सकती है.

शिकायत करना क्यों है जरूरी

हाल ही में घटना में आया कि पीड़िता ने सीआईएसएफ के जवान के खिलाफ कोई लिखित शिकायत नहीं दी. उसने पुलिस को लिखित रूप में कहा कि वह कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहती है. हालांकि इस मामले में CISF ने अपने स्तर पर विभागीय कार्रवाई करते हुए जवान को सस्पेंड कर दिया. ऐसे में अगर पीड़िता लिखित शिकायत (Formal FIR) दर्ज कराती है, तो आरोपी पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होता है. अगर पीड़ित पक्ष पीछे हट जाता है, तो केवल विभागीय जांच का रास्ता बचता है. इसलिए अपनी सुरक्षा और दूसरों को ऐसे मनचलों से बचाने के लिए हमेशा लिखित शिकायत जरूर दर्ज करानी चाहिए.

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