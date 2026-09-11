जमीन के बाद अब घर बनाने के लिए भी सरकार की मदद, 1.50 लाख के लोन पर 4% सब्सिडी, जानें किसे और कैसे मिलेगा लाभ

प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपये का बड़ा इंवेस्टमेंट करने का प्लान किया है. इस स्कीम का लक्ष्य देश भर के शहरों में 1 करोड़ परिवारों को पक्का मकान देने लाभ प्रदान करना है.

हर किसी का सपना अपना घर बनाने का होता है, लेकिन बढ़ती और दिन भर की भागदौड़ के बीच बहुत से लोग इससे पूरा नहीं कर पाते हैं. खासकर जो लोग गरीब मजदूर लोक दूसरों का मकान बनाते हैं. वे खुद झोपड़ी में रहते हैं. ऐसे लोगों के लिए अब केंद्र सरकार महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना 2.O (PMAY) को लागू करने की तैयारी में जुट गई है. सरकार की इस स्कीम में शहरी गरीब और मिडिल क्लास परिवार को नया घर खरीदने या फिर बनवाने के लिए सरकार आर्थिक प्रोत्साहन देगी. सरकार ने इस स्कीम के लिए 10 लाख करोड़ का प्लान ​तैयार किया है. आइए जानते हैं सरकार की ये योजना क्या है. किन लोगों को यह ​मिल सकती और कैसे यानी इसका पूरा प्रोसेस...

कैसे ले सकते हैं इस योजना का लाभ

सरकार की इस योजना का लाभ अलग अलग 4 कैटगरी में बांटा गया है. इसमें व्यक्ति अपनी जरूरत के हिसाब से इस स्कीम का लाभ ले सकता है. इसमें मुख्य रूप से घर बनाने से लेकर एजेंसी के साथ मिलकर घर और सस्ते किराए वाले मकान पर भी सब्सिडी लोन देने को लेकर प्रावधान जारी किया गया है. आइए जानते हैं कौन सी हैं वो 4 कैटगरी और कैसे मिलेगा इनमें लोन.

मकान बनाने के लिए डेढ़ लाख का लोन

अगर आपके पास जमीन है, लेकिन उस पर मकान बनाने के लिए पैसे नहीं है तो आप सरकार की इस स्कीम के तहत पक्का मकान बनाने के लिए डेढ़ लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं.

EWS पर डेढ़ लाख रुपये की मदद

शहर में कामगार कम आय वाले, जिन लोगों के पास जमीन नहीं है. उन लोगों को सरकार निजी या सार्वजनिक एजेंसियों के साथ मिलकर किफायती घर तैरार कराएंगी. इसमें हर ईडब्ल्यूएस पर डेढ़ लाख रुपये का लोन सहायता राशि दी जाएगी. इसकी ब्याज दर में छूट भी मिलेगी.

सस्ती दर पर किराये का घर

केंद्र सरकार की इस योजना के तहत शहर में कामकाज करने वाले प्रवासी मजदूर भी आते हैं, जिन मजदूरों के पास किराये देने का भी पैसा नहीं है. उनके लिए सरकार किराये वाले मकान उपलब्ध कराने के साथ ही सब्सिडी प्रदान करेगी.

लोन पर मिलेगी सब्सिडी

सरकार इस योजना के तहत गरीब वर्ग और इसका लाभ लेने वाले मजदूरों को लोन पर सब्सिडी भी प्रदान करेगी. इसके तहत 8 लाख रुपये के लोन पर 4 प्रतिशत का ब्याज लगता है. ऐसे में 4 प्रतिशत के ब्याज को सरकार सब्सिडी के रूप में भरेगी. यानी आपको सालाना 5 प्रतिशत ब्याज दर पर लोन मिल सकता है.

​किन-किन लोगों को मिलेगा इस योजना का फायदा

केंद्र सरकार की यह योजना मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए है. इनमें सालाना 3 लाख और उससे भी कम कमाने वाले परिवार के सदस्य आवेदन कर सकते हैं. साथ ही परिवार में किसी भी सदस्य के नाम पर पक्का मकान नहीं होना चाहिए. अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपने पक्का मकान बनवाया जा चुका है तो ऐसा व्यक्ति इस योजना का पात्र नहीं होगा.