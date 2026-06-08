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जून में 10 दिन बंद रहेंगे बैंक! कहीं आपकी सैलरी, चेक या जरूरी काम बीच में न अटक जाए

June Month Bank Holidays: क्या आपने जून में बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम प्लान किया है? अगर हां, तो पहले बैंक छुट्टियों का कैलेंडर जरूर देख लें. कई लोग तब परेशान हो जाते हैं जब चेक जमा करना हो, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना हो या किसी जरूरी दस्तावेज पर बैंक की मुहर चाहिए हो और उसी दिन बैंक बंद निकल जाए.

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ऋतु सिंह

Updated : Jun 08, 2026, 09:19 AM IST

जून में 10 दिन बंद रहेंगे बैंक! कहीं आपकी सैलरी, चेक या जरूरी काम बीच में न अटक जाए

Banks to remain closed for 10 days in June (Photo AI)

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जून 2026 में देशभर के बैंक कई दिनों तक बंद रहने वाले हैं. हालांकि ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं चलती रहेंगी, लेकिन शाखा में जाकर होने वाले काम प्रभावित हो सकते हैं. ऐसे में पहले से जानकारी होना आपके समय और परेशानी दोनों को बचा सकता है.

जून में कब-कब बंद रहेगा बैंक

इस महीने देशभर में बैंक कुल 10 दिन बंद रहेंगे. इनमें 7, 14, 21 और 28 जून को पड़ने वाले सभी रविवार, 13 जून का दूसरा शनिवार और 27 जून का चौथा शनिवार शामिल हैं. इसके अलावा कुछ राज्यों में क्षेत्रीय और धार्मिक अवसरों पर भी बैंक बंद रहेंगे. 17 जून को महाराणा प्रताप जयंती के कारण हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में बैंक अवकाश रहेगा, जबकि 18 जून को गुरु अर्जुन देव शहीदी दिवस पर पंजाब में बैंक बंद रहेंगे. वहीं 26 जून को मुहर्रम के अवसर पर अधिसूचना के अनुसार कई राज्यों में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं. हालांकि ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग और एटीएम जैसी डिजिटल सेवाएं सामान्य रूप से उपलब्ध रहेंगी, लेकिन शाखाओं में जाकर होने वाले कामों के लिए ग्राहकों को पहले से योजना बनानी होगी.

जून में बैंक छुट्टियां क्यों हैं अहम?

आज डिजिटल बैंकिंग का दौर है, लेकिन बैंक शाखाओं की जरूरत अभी भी खत्म नहीं हुई है. होम लोन, एफडी, केवाईसी अपडेट, लॉकर ऑपरेशन, चेक क्लियरेंस और कई सरकारी योजनाओं से जुड़े कामों के लिए लोगों को बैंक जाना पड़ता है.

ऐसे में अगर आपको पहले से पता हो कि बैंक कब बंद रहने वाले हैं, तो आप अपने जरूरी काम समय रहते निपटा सकते हैं. खासकर कारोबारियों, वरिष्ठ नागरिकों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए यह जानकारी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है.

सिर्फ रविवार नहीं, दूसरे और चौथे शनिवार भी रहेंगे बंद

भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार हर महीने दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहते हैं. इसके अलावा सभी रविवार को भी बैंकिंग शाखाओं में कामकाज नहीं होता.

जून में भी यही व्यवस्था लागू रहेगी. इसके साथ ही कुछ राज्यों में स्थानीय त्योहारों और क्षेत्रीय पर्वों के कारण अतिरिक्त छुट्टियां भी हो सकती हैं. इसलिए बैंक जाने से पहले अपने राज्य की छुट्टियों की सूची जरूर देख लेना बेहतर रहेगा.

बैंक बंद होने पर किन सेवाओं पर नहीं पड़ेगा असर?

एक अच्छी बात यह है कि बैंक शाखाएं बंद होने के बावजूद अधिकांश डिजिटल सेवाएं चालू रहती हैं. यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम से नकद निकासी और ऑनलाइन फंड ट्रांसफर जैसी सुविधाएं सामान्य रूप से काम करती रहती हैं.

यानी रोजमर्रा के भुगतान और पैसों के लेनदेन के लिए लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं होगी. हालांकि नकदी जमा करने, चेक संबंधी काम या बैंक अधिकारियों से जुड़ी सेवाओं के लिए शाखा खुलने का इंतजार करना पड़ सकता है.

एक छिपी हुई समस्या, जिस पर कम लोग ध्यान देते हैं

बैंक छुट्टियों का असर सिर्फ बैंकिंग सेवाओं तक सीमित नहीं रहता. कई बार सैलरी प्रोसेसिंग, व्यवसायिक भुगतान, सरकारी सब्सिडी और कुछ वित्तीय दस्तावेजों की प्रक्रिया भी प्रभावित हो सकती है.

अगर महीने के अंत या शुरुआत में लगातार छुट्टियां पड़ जाएं तो कंपनियों और व्यापारियों की भुगतान योजनाओं पर भी असर देखने को मिल सकता है. यही कारण है कि वित्तीय विशेषज्ञ हमेशा छुट्टियों को ध्यान में रखकर भुगतान और निवेश की योजना बनाने की सलाह देते हैं.

बैंकिंग से जुड़े कामों की अभी बना लें योजना

जून में बैंक कई दिन बंद रहेंगे, लेकिन थोड़ी सी योजना बनाकर आप किसी भी परेशानी से बच सकते हैं. अगर आपको एफडी खुलवानी है, लॉकर विजिट करनी है, केवाईसी अपडेट करवानी है या किसी बड़े वित्तीय लेनदेन की तैयारी करनी है तो छुट्टियों से पहले काम पूरा कर लेना समझदारी होगी.

बदलते डिजिटल दौर में बैंकिंग आसान जरूर हुई है, लेकिन कुछ काम आज भी शाखा पर निर्भर हैं. इसलिए छुट्टियों की जानकारी आपके लिए सिर्फ कैलेंडर की खबर नहीं, बल्कि समय और सुविधा बचाने वाली महत्वपूर्ण सूचना है.

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