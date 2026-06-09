PM SVANidhi Yojana: बिना किसी गिरवी के 15,000 रुपये से 50,000 रुपये तक का ऋण... क्या आप इस योजना के बारे में जानते हैं?

Collateral Free Loan: क्या आपको पता है एक योजना ऐसी है जिसमें बैंक से लोन लेने के लिए आपको जमीन-जायदाद को गिरवी रखने की जरूरत नहीं होगी. इस सरकारी योजना में बिना गारंटी मिल सकते हैं ₹50,000 तक, लाखों लोग उठा सकते हैं.

अगर आप ठेला लगाते हैं, रेहड़ी चलाते हैं, फल-सब्जी बेचते हैं या सड़क किनारे कोई छोटा कारोबार करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बड़ी राहत लेकर आई है. आमतौर पर बैंक लोन के लिए गारंटी, आय का प्रमाण और कई तरह के दस्तावेज मांगते हैं. लेकिन एक सरकारी योजना ऐसी भी है, जिसमें छोटे कारोबारियों को बिना किसी गिरवी के लोन दिया जा रहा है.

दिलचस्प बात यह है कि इस योजना से करोड़ों रुपये की सहायता पहले ही वितरित की जा चुकी है और लाखों छोटे व्यापारियों ने अपने कारोबार को नया आकार दिया है. यही वजह है कि यह योजना देश के सबसे सफल वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों में गिनी जा रही है.

छोटे कारोबारियों के लिए क्यों खास है यह योजना?

देश में लाखों लोग ऐसे हैं जो रोज कमाते हैं और रोज का खर्च चलाते हैं. ठेला, रेहड़ी, चाय की दुकान, फल-सब्जी का स्टॉल या फुटपाथ पर छोटा कारोबार करने वाले लोगों के लिए अचानक पूंजी जुटाना आसान नहीं होता. यहीं पर पीएम स्वनिधि योजना उनकी मदद करती है. इस योजना के तहत पात्र स्ट्रीट वेंडर्स को बिना किसी गारंटी के बैंकिंग प्रणाली से लोन मिलता है. इससे उन्हें साहूकारों या ऊंचे ब्याज वाले अनौपचारिक कर्ज पर निर्भर नहीं रहना पड़ता. यानी यह सिर्फ लोन नहीं, बल्कि छोटे कारोबार को टिकाऊ बनाने की कोशिश है.

कैसे बढ़ता है लोन और क्यों है यह मॉडल अलग?

इस योजना की सबसे खास बात इसका ‘स्टेप-बाय-स्टेप’ मॉडल है. यदि लाभार्थी समय पर पहली किस्त चुका देता है तो अगली बार उसे ज्यादा राशि का लोन लेने का अवसर मिलता है. यही व्यवस्था छोटे व्यापारियों को वित्तीय अनुशासन सिखाने के साथ-साथ उनकी बैंकिंग प्रोफाइल भी मजबूत करती है. कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यह मॉडल छोटे दुकानदारों को भविष्य में बड़े वित्तीय अवसरों तक पहुंचाने का रास्ता खोल सकता है.

डिजिटल भुगतान करने वालों को भी मिल रहा फायदा

सरकार केवल लोन देकर नहीं रुक रही, बल्कि डिजिटल लेनदेन को भी बढ़ावा दे रही है. जो व्यापारी UPI और डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें अतिरिक्त प्रोत्साहन का लाभ मिल सकता है. इसका बड़ा फायदा यह है कि छोटे कारोबारियों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होता है. यही रिकॉर्ड भविष्य में उन्हें अन्य बैंकिंग सेवाएं और बड़े लोन प्राप्त करने में मदद कर सकता है. दरअसल, यह योजना केवल पैसे देने की नहीं, बल्कि छोटे व्यापारियों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने की रणनीति भी है.

वो फायदा जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं

अधिकांश लोग इस योजना को सिर्फ लोन योजना समझते हैं, लेकिन इसका एक बड़ा सामाजिक पहलू भी है. योजना से जुड़े परिवारों को अन्य सरकारी योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जाता है, जिससे बीमा, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधाओं तक उनकी पहुंच बढ़ती है. यानी इसका लाभ केवल दुकान चलाने वाले व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे परिवार को आर्थिक सुरक्षा देने में मदद करता है.

महिलाओं के लिए भी बन रही अवसरों की नई राह

देशभर में बड़ी संख्या में महिला स्ट्रीट वेंडर्स भी इस योजना का लाभ उठा रही हैं. वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि छोटे स्तर पर महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने में ऐसी योजनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. जब महिलाओं को आसान वित्तीय सहायता मिलती है, तो परिवार की आय बढ़ती है और आर्थिक आत्मनिर्भरता भी मजबूत होती है.



पीएम स्वनिधि योजना उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरी है जिन्हें पहले बैंकिंग व्यवस्था से दूर माना जाता था. बिना गारंटी लोन, डिजिटल भुगतान प्रोत्साहन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ाव जैसे लाभ इसे सिर्फ एक ऋण योजना नहीं, बल्कि छोटे कारोबारियों के आर्थिक सशक्तिकरण का बड़ा माध्यम बनाते हैं. यदि आप या आपके परिवार में कोई स्ट्रीट वेंडर है, तो यह योजना उसके कारोबार को नई दिशा दे सकती है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.