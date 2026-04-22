Train Ticket Rules: बिना टिकट ट्रेन में चढ़ गए हैं तो घबराएं नहीं, रेलवे का ये नियम बचाएगा जेल जाने से!

1 . बिना टिकट ट्रेन में कर सकते हैं यात्रा?

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अक्सर इमरजेंसी में हमें अचानक यात्रा करनी पड़ती है और हाथ में कन्फर्म टिकट नहीं होता. ऐसी स्थिति में कई लोग स्टेशन जाने से डरते हैं कि कहीं पकड़े जाने पर भारी जुर्माना न लग जाए. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय रेलवे का एक ऐसा नियम है जो आपको प्लेटफॉर्म टिकट पर भी ट्रेन में चढ़ने की इजाजत देता है?

