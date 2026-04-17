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PM Kisan Yojana: 23वीं किस्त से पहले किसान कर लें ये काम, वरना खाते में नहीं आएंगे ₹2,000

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PM Kisan Yojana: 23वीं किस्त से पहले किसान कर लें ये काम, वरना खाते में नहीं आएंगे ₹2,000

भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां की लगभग 50% आबादी खेती पर निर्भर है. इनमें सबसे ज्यादा छोटे किसानों की संख्या है. केंद्र सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan Samman Nidhi) चला रखी है. जिसके तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये मिलते हैं.

रईश खान | Apr 17, 2026, 04:56 PM IST

1.पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त कब आएगी?

पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त कब आएगी?
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सरकार ने पीएम किसान योजना की अब तक 22 किस्तें जारी कर दी हैं. आखिरी किस्त 13 मार्च 2026 को किसानों के बैंक खातों में जमा की गई थी. अब 23वीं किस्त जुलाई 2026 में जारी होगी. लेकिन उससे पहले किसानों को कुछ काम करना जरूरी है. (फोटो: AI)
 

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2.पीएम किसान योजना के लिए 'फार्मर आईडी' क्यों जरूरी?

पीएम किसान योजना के लिए 'फार्मर आईडी' क्यों जरूरी?
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सरकार ने हाल में  इस योजना में पारदर्शिता लाने के लिए 'फार्मर आईडी' (Farmer ID) को अनिवार्य करने का फैसला किया है. यह 15 मई 2026 तक सभी किसानों को बनवाना जरूरी है, वरना PM-Kisan की अगली किस्त उनके खाते में नहीं आएगी. सरकार का कहना है कि इस योजना में फर्जीवाड़े की शिकायत मिली है. इस स्कीम का कुछ ऐसे लोग फायदा ले रहे हैं, जो किसान नहीं हैं. डिजिटल ID से वास्तविक किसानों तक ही पैसा पहुंचेगा. (फोटो: AI)
 

3.क्या है फार्मर आईडी (Farmer ID)?

क्या है फार्मर आईडी (Farmer ID)?
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Farmer ID को डिजिटल किसान पहचान पत्र भी कहा जाता है. यह 12 अंकों का एक विशिष्ट पहचान संख्या होती है. यह आधार कार्ड की तरह ही काम करती है, लेकिन इसमें विशेष रूप से किसान की खेती से जुड़ी जानकारियां होती हैं. इस ID की मदद से किसान न केवल पीएम किसान, बल्कि खाद सब्सिडी, बीज सब्सिडी, और फसल बीमा (PMFBY) जैसी योजनाओं का लाभ आसानी से उठा सकेगा. किसान इस ID को pmkisan.gov.in पोर्टल, एग्रीस्टैक पोर्टल (Farmer Registry-Agri Stack) या CSC केंद्र के माध्यम से बनवा सकते हैं. (फोटो: AI)
 

4.When did PM Kisan Yojana start?

When did PM Kisan Yojana start?
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पीएम किसान योजना की शुरुआत फरवरी 2019 में हुई थी. इसका मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को खेती में वित्तीय मदद करना है. इस योजना के पात्र किसानों को हर साल ₹6,000 की राशि दी जाती है. यह पैसा  ₹2,000-₹2,000 की तीन समान किस्तों में हर चार महीने पर सीधे उनके बैंक खातों (DBT) में भेजे जाते हैं. (फोटो: AI)
 

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5.PM-Kisan योजना से नए किसान कैसे जुड़ें?

PM-Kisan योजना से नए किसान कैसे जुड़ें?
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अगर आप किसान हैं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा नहीं उठाया है, तो आप अब भी जुड़ सकते हैं. इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से आवेदन कर सकते हैं-

  • पीएम किसान स्कीम से जुड़ने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं
  • New Farmer Registration पर क्लिक करें और दी गई सभी जानकारियों को भरें.
  • फॉर्म भरने के लिए आपके पास आधार कार्ड, बैंक खाता और पासबुक, मोबाइल नंबर, IFSC/MICR कोड होना जरूरी है.
  • सभी जानकारी भरने और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद फॉर्म समिट कर दें. इसके बाद राज्य का नोडल अधिकारी वेरिफिकेशन करेगा. 
  • वेरिफिकेशन और  e-KYC पूरी होने के बाद आप इस योजना से जुड़ जाएंगे और आपके खाते में भी हर साल 6 हजार रुपये आने लगेंगे. (फोटो: AI)

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