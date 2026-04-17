PM Kisan Yojana: 23वीं किस्त से पहले किसान कर लें ये काम, वरना खाते में नहीं आएंगे ₹2,000

3 . क्या है फार्मर आईडी (Farmer ID)?

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Farmer ID को डिजिटल किसान पहचान पत्र भी कहा जाता है. यह 12 अंकों का एक विशिष्ट पहचान संख्या होती है. यह आधार कार्ड की तरह ही काम करती है, लेकिन इसमें विशेष रूप से किसान की खेती से जुड़ी जानकारियां होती हैं. इस ID की मदद से किसान न केवल पीएम किसान, बल्कि खाद सब्सिडी, बीज सब्सिडी, और फसल बीमा (PMFBY) जैसी योजनाओं का लाभ आसानी से उठा सकेगा. किसान इस ID को pmkisan.gov.in पोर्टल, एग्रीस्टैक पोर्टल (Farmer Registry-Agri Stack) या CSC केंद्र के माध्यम से बनवा सकते हैं. (फोटो: AI)

