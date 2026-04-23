Gratuity Rules: किन कर्मचारियों को मिल सकती है ₹25 लाख तक की ग्रेच्युटी, जानें कैसे करें कैलकुलेट?

3 . Gratuity कैसे करें कैलकुलेट?

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ग्रेच्युटी फॉर्मूला = अंतिम सैलरी × काम किए गए वर्ष × 15/26 होता है.

अंतिम सैलरी (Last Drawn Salary): इसमें आपका Basic Pay (मूल वेतन) और DA (महंगाई भत्ता) शामिल होते हैं.

15/26: 26 दिन महीने के कामकाजी दिनों को दर्शाता है. हर साल की सेवा के लिए 15 दिन की सैलरी दी जाती है.

समय की गणना: अगर आपने साल के 6 महीने से ज्यादा काम किया है, तो उसे पूरा 1 साल माना जाएगा. उदाहरण के तौर पर कर्मचारी ने 5 साल 7 महीने काम किया, वह पूरे 6 साल गिना जाएगा.

मान लीजिए बेसिक सैलरी + DA मिलाकर आपकी 50,000 रुपये की सैलरी है और 10 साल आपने काम किया तो- 50,000 × 10 × 15/26 = 2,88,461 रुपये मिलेंगे. (फोटो:AI)