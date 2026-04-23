Gratuity Rules: किन कर्मचारियों को मिल सकती है ₹25 लाख तक की ग्रेच्युटी, जानें कैसे करें कैलकुलेट?

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रईश खान | Apr 23, 2026, 06:14 PM IST
1.5 साल की शर्त रहेगी लागू
नए लेबर कोड के तहत अब निश्चित अवधि यानी फिक्स्ड टर्म कर्मचारी या गिग वर्कर्स को भी ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा. ऐसे कर्मचारी अगर एक साल सेवा पूरी कर लेते हैं, तो ग्रेच्युटी के हकदार हो जाएंगे. हालांकि, रेगुलर कर्मचारियों के लिए अभी भी 5 साल की शर्त लागू रहेगी. (फोटो:AI)
2.New Labour Code से क्या हुआ बदलाव?
नए लेबर कोड आने से पहले ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन बेसिक सैलरी + डीए के आधार पर होता था, लेकिन नए नियमों के तहत अब बेसिक + डीए + कुछ अन्य भत्तों को लेकर होगा. इससे कर्मचारी को फायदा होगा. उसकी सैलरी का बेस बढ़ने से ग्रेच्युटी भी बढ़ जाएगी. लेकिन समस्या ये है कि उसको टैक्स में छूट पुराने ग्रेच्युटी नियम के आधार पर ही मिलेगी. (फोटो:AI)
3.Gratuity कैसे करें कैलकुलेट?
ग्रेच्युटी फॉर्मूला = अंतिम सैलरी × काम किए गए वर्ष × 15/26 होता है.
अंतिम सैलरी (Last Drawn Salary): इसमें आपका Basic Pay (मूल वेतन) और DA (महंगाई भत्ता) शामिल होते हैं.
15/26: 26 दिन महीने के कामकाजी दिनों को दर्शाता है. हर साल की सेवा के लिए 15 दिन की सैलरी दी जाती है.
समय की गणना: अगर आपने साल के 6 महीने से ज्यादा काम किया है, तो उसे पूरा 1 साल माना जाएगा. उदाहरण के तौर पर कर्मचारी ने 5 साल 7 महीने काम किया, वह पूरे 6 साल गिना जाएगा.
मान लीजिए बेसिक सैलरी + DA मिलाकर आपकी 50,000 रुपये की सैलरी है और 10 साल आपने काम किया तो- 50,000 × 10 × 15/26 = 2,88,461 रुपये मिलेंगे. (फोटो:AI)
4.अधिकतम कितनी मिलेगी ग्रेच्युटी?
नए नियमों के मुताबिक, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये तक है, जबकि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को अधिकतम ₹20 लाख तक Gratuity मिल सकती है. (फोटो:AI)