FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
दिल्ली में अब से इस कागज के बिना नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल! घर से निकलने से पहले जान लीजिए नया नियम

दिल्ली में अब से इस कागज के बिना नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल! घर से निकलने से पहले जान लीजिए नया नियम

बद्रीनाथ धाम में हमेशा जली रहती है अखंड ज्योति, नहीं भौकते कुत्ते, सांप-बिच्छुओं में नहीं होता जहर, जानें इसके पीछे का रहस्य

बद्रीनाथ धाम में हमेशा जली रहती है अखंड ज्योति, नहीं भौकते कुत्ते, सांप-बिच्छुओं में नहीं होता जहर, जानें इसके पीछे का रहस्य

Jharkhand JAC Board 10th Toppers List: कितने नंबर लाकर झारखंड 10वीं बोर्ड की टॉपर बनीं प्रियांशु और शिवांगी? यहां चेक करें टॉपर्स की पूरी लिस्ट

कितने नंबर लाकर झारखंड 10वीं बोर्ड की टॉपर बनीं प्रियांशु और शिवांगी? यहां चेक करें टॉपर्स की पूरी लिस्ट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Home Buying Guide: 50 लाख का घर लेना है? जानिए कितनी होनी चाहिए सैलरी

Home Buying Guide: 50 लाख का घर लेना है? जानिए कितनी होनी चाहिए सैलरी

24 साल की उम्र में नौकरी छोड़ शुरू किया था बिजनेस, सिर्फ 4 महीने में बना दी 1 करोड़ की कंपनी

24 साल की उम्र में नौकरी छोड़ शुरू किया था बिजनेस, सिर्फ 4 महीने में बना दी 1 करोड़ की कंपनी

Gratuity Rules: किन कर्मचारियों को मिल सकती है ₹25 लाख तक की ग्रेच्युटी, जानें कैसे करें कैलकुलेट?

Gratuity Rules: किन कर्मचारियों को मिल सकती है ₹25 लाख तक की ग्रेच्युटी, जानें कैसे करें कैलकुलेट?

HomePhotos

यूटिलिटी

Gratuity Rules: किन कर्मचारियों को मिल सकती है ₹25 लाख तक की ग्रेच्युटी, जानें कैसे करें कैलकुलेट?

भारत में लंबे समय तक सेवा देने के लिए कर्मचारियों को ग्रेच्युटी मिलती है. यह ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत कंपनी कर्मचारियों को पेय करती है. आमतौर पर कोई कर्मचारी संस्थान में 5 साल पूरे कर लेता है, वह ग्रेच्युटी का हकदार होता है. लेकिन 2025 के नए लेबर कोड के तहत थोड़ा बदलाव किया गया है.

रईश खान | Apr 23, 2026, 06:14 PM IST

1.5 साल की शर्त रहेगी लागू

5 साल की शर्त रहेगी लागू
1

नए लेबर कोड के तहत अब निश्चित अवधि यानी फिक्स्ड टर्म कर्मचारी या गिग वर्कर्स को भी ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा. ऐसे कर्मचारी अगर एक साल सेवा पूरी कर लेते हैं, तो ग्रेच्युटी के हकदार हो जाएंगे. हालांकि, रेगुलर कर्मचारियों के लिए अभी भी 5 साल की शर्त लागू रहेगी. (फोटो:AI)
 

Advertisement

2.New Labour Code से क्या हुआ बदलाव?

New Labour Code से क्या हुआ बदलाव?
2

नए लेबर कोड आने से पहले ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन बेसिक सैलरी + डीए के आधार पर होता था, लेकिन नए नियमों के तहत अब बेसिक + डीए + कुछ अन्य भत्तों को लेकर होगा. इससे कर्मचारी को फायदा होगा. उसकी सैलरी का बेस बढ़ने से ग्रेच्युटी भी बढ़ जाएगी. लेकिन समस्या ये है कि उसको टैक्स में छूट पुराने ग्रेच्युटी नियम के आधार पर ही मिलेगी. (फोटो:AI)
 

3.Gratuity कैसे करें कैलकुलेट?

Gratuity कैसे करें कैलकुलेट?
3

ग्रेच्युटी फॉर्मूला = अंतिम सैलरी × काम किए गए वर्ष × 15/26 होता है.
अंतिम सैलरी (Last Drawn Salary): इसमें आपका Basic Pay (मूल वेतन) और DA (महंगाई भत्ता) शामिल होते हैं.
15/26: 26 दिन महीने के कामकाजी दिनों को दर्शाता है. हर साल की सेवा के लिए 15 दिन की सैलरी दी जाती है.
समय की गणना: अगर आपने साल के 6 महीने से ज्यादा काम किया है, तो उसे पूरा 1 साल माना जाएगा. उदाहरण के तौर पर कर्मचारी ने 5 साल 7 महीने काम किया, वह पूरे 6 साल गिना जाएगा.
मान लीजिए बेसिक सैलरी + DA मिलाकर आपकी 50,000 रुपये की सैलरी है और 10 साल आपने काम किया तो-  50,000 × 10 × 15/26 = 2,88,461 रुपये मिलेंगे. (फोटो:AI)

4.अधिकतम कितनी मिलेगी ग्रेच्युटी?

अधिकतम कितनी मिलेगी ग्रेच्युटी?
4

नए नियमों के मुताबिक, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये तक है, जबकि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को अधिकतम ₹20 लाख तक Gratuity मिल सकती है. (फोटो:AI)
 

TRENDING NOW

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Home Buying Guide: 50 लाख का घर लेना है? जानिए कितनी होनी चाहिए सैलरी
Home Buying Guide: 50 लाख का घर लेना है? जानिए कितनी होनी चाहिए सैलरी
24 साल की उम्र में नौकरी छोड़ शुरू किया था बिजनेस, सिर्फ 4 महीने में बना दी 1 करोड़ की कंपनी
24 साल की उम्र में नौकरी छोड़ शुरू किया था बिजनेस, सिर्फ 4 महीने में बना दी 1 करोड़ की कंपनी
Gratuity Rules: किन कर्मचारियों को मिल सकती है ₹25 लाख तक की ग्रेच्युटी, जानें कैसे करें कैलकुलेट?
Gratuity Rules: किन कर्मचारियों को मिल सकती है ₹25 लाख तक की ग्रेच्युटी, जानें कैसे करें कैलकुलेट?
भारत के 5 सबसे बड़े Bridge कौन से हैं? लिस्ट में इस शहर का पुल है टॉप पर
भारत के 5 सबसे बड़े Bridge कौन से हैं? लिस्ट में इस शहर का पुल है टॉप पर
पढ़ाई पर सबसे ज्यादा खर्च करते हैं दुनिया में इन देशों के लोग, जानिये लिस्ट में कौन कहां...
पढ़ाई पर सबसे ज्यादा खर्च करते हैं दुनिया में इन देशों के लोग, जानिये लिस्ट में कौन कहां...
MORE
Advertisement
धर्म
Ganga Saptami 2026: गंगा सप्तमी पर स्नान के बाद जरूर करें इन 108 नामों का जाप, पौराणिक कथा पढ़नें से मिलेगी कृपा और शांति
गंगा सप्तमी पर स्नान के बाद जरूर करें इन 108 नामों का जाप, पौराणिक कथा पढ़नें से मिलेगी कृपा और शांति
Numerology: मेहनती और पत्थर दिल माने जाते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, किसी की जरा भी दखलंदाजी नहीं करते पसंद
मेहनती और पत्थर दिल माने जाते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, किसी की जरा भी दखलंदाजी नहीं करते पसंद
Ganga Saptami 2026 Date: इस दिन मनाई जाएगी गंगा सप्तमी, जानें तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व
इस दिन मनाई जाएगी गंगा सप्तमी, जानें तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व
Kedarnath Dham: आज से खुले केदारनाथ के कपाट, माथा टेकते ही पूरी होगी मनोकामना, यात्रा करने निकले हैं तो जान लें जरूरी नियम
आज से खुले केदारनाथ के कपाट, माथा टेकते ही पूरी होगी मनोकामना, यात्रा करने निकले हैं तो जान लें जरूरी नियम
मॉडल हर्षा रिछारिया बनीं 'हर्षानंद गिरि', जानें साध्वी बनने के लिए क्या-क्या त्यागना पड़ता है 
मॉडल हर्षा रिछारिया बनीं 'हर्षानंद गिरि', जानें साध्वी बनने के लिए क्या-क्या त्यागना पड़ता है
MORE
Advertisement