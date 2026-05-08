दूध के पैकेट पर लाल, हरे और ऑरेंज रंग का क्या है मतलब? समझिए सारा कलर कोड

6 . बिना पढ़े सही दूध खरीद सकता है ग्राहक

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डेयरी कंपनियां रंगों का इस्तेमाल इसलिए भी करती हैं क्योंकि दूध ऐसा प्रोडक्ट है जिसे लोग रोज खरीदते हैं और खरीदते समय ज्यादातर ग्राहत पैकेट पढ़ना नहीं चाहते. सुपरमार्केट या डेयरी शॉप में एक ही ब्रांड के कई तरह के दूध एक-साथ रखे होते हैं. ऐसे में रंग तुरंत पहचानने के काम आते हैं. इससे ग्राहक बिना लेबल पढ़े कुछ सेकंड में सही पैकेट चुन लेता है. इसी वजह से यह कलर सिस्टम भारत में बेहद लोकप्रिय हो गया है.

(Image: AI Generated)



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