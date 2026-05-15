अब AC मिलेगा छुटकारा! बिना बिजली पूरा घर रहेगा ठंडा; जानें क्या है Nescod टेक्नोलॉजी

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मोहम्मद साबिर | May 15, 2026, 06:24 PM IST
1.बिना बिजली पूरा घर रहेगा ठंडा
अब ऐसी भी टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई है, जिससे गर्मी से बचने के लिए आपको AC की जरूरत नहीं पड़ेगी. दरअसल, अब आप बिना बिजली के ही पूरा घर ठंडा कर सकते हैं. Nescod, यानी No Electricity or Sustainable Cooling on Demand, तकनीक मार्केट में आ गई है, और ये आने वाले समय में AC को भी पछाड़ सकती है.
2.क्या है Nescod टेक्नोलॉजी?
Nescod टेक्नोलॉजी बहुत ही साधारण रसायन है. इसे अमोनियम नाइट्रेट भी कहा जाता है. हालांकि, इस रसायन को आमतौर पर खाद बनाने के लिए उपयोग किया जाता है. ये टेक्नोलॉजी Endothermic नियम पर काम करती है. इसे नमक को पानी में घोला जाता है, जिससे आसपास की गर्मी को सोख लेती है.
3.सिर्फ 20 मिनट में पूरा घर होगा ठंडा
Nescodtechnology से आप अपने घर को सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में ठंडा कर सकते हैं. अमोनियम नाइट्रेट और पानी के मिश्रण से सिर्फ 20 मिनट में 25 डिग्री सेल्सियस से 3.6 डिग्री सेल्सियस तक घटाया जा सकता है. यह बिना किसी मोटर और कंप्रेसर के ही आपका घर ठंडा कर सकता है.
4.सोलर पावर पर काम करेगी ये टेक्नोलॉजी
रिपोर्ट्स के अनुसार, Nescod टेक्नोलॉजी सोलर पावर पर काम कर सकती है. जब अमोनियम नाइट्रेट पानी में मिलकर ठंडक देता है, तो ये सिस्टम सोलर पावर की मदद से पानी को भाप बनाकर उड़ा देता है. हालांकि, इससे नमक के क्रिस्टल दोबारा बन जाते हैं, जिससे ये सालों साल तक इस्तेमाल किया जा सकेगा.
5.किस देश ने बनाई ये टेक्नोलॉजी?
Nescod टेक्नोलॉजी की खोज सऊदी अरब के किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वैज्ञानिकों ने की है. इस टेक्नोलॉजी से आप बिना एक यूनिट बिजली खर्च किए ही अपने घर को ठंडा कर सकते हैं.