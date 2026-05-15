अब AC मिलेगा छुटकारा! बिना बिजली पूरा घर रहेगा ठंडा; जानें क्या है Nescod टेक्नोलॉजी

1 . बिना बिजली पूरा घर रहेगा ठंडा

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अब ऐसी भी टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई है, जिससे गर्मी से बचने के लिए आपको AC की जरूरत नहीं पड़ेगी. दरअसल, अब आप बिना बिजली के ही पूरा घर ठंडा कर सकते हैं. Nescod, यानी No Electricity or Sustainable Cooling on Demand, तकनीक मार्केट में आ गई है, और ये आने वाले समय में AC को भी पछाड़ सकती है.

