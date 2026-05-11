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भारत के लोग WhatsApp पर सबसे ज्यादा क्या Search और Share करते हैं? डेटा ने चौंकाया

भारत के लोग WhatsApp पर सबसे ज्यादा क्या Search और Share करते हैं? डेटा ने चौंकाया

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भारत के लोग WhatsApp पर सबसे ज्यादा क्या Search और Share करते हैं? डेटा ने चौंकाया

भारत में WhatsApp सिर्फ एक चैटिंग ऐप नहीं, बल्कि सूचनाओं के आदान-प्रदान का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है. साल 2026 तक भारत में इसके यूजर्स की संख्या 90 करोड़ के पार पहुंचने का अनुमान है.

Gaurav Barar | May 11, 2026, 06:03 PM IST

1.डिजिटल जीवनशैली बन चुका है WhatsApp

डिजिटल जीवनशैली बन चुका है WhatsApp
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भारत में WhatsApp केवल एक मैसेजिंग ऐप नहीं, बल्कि एक डिजिटल जीवनशैली बन चुका है. वर्ष 2026 तक, भारत में इसके यूजर्स की संख्या 85 करोड़ से 90 करोड़ के बीच पहुंचने का अनुमान है. भारत के लोग इस प्लेटफॉर्म का उपयोग न केवल बातचीत के लिए, बल्कि सूचनाओं की खोज और सामग्री साझा करने के लिए एक प्रमुख माध्यम के रूप में कर रहे हैं.  

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2.WhatsApp पर सबसे ज्यादा क्या खोजा जाता है?

WhatsApp पर सबसे ज्यादा क्या खोजा जाता है?
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पारंपरिक सर्च इंजन की तरह, अब लोग WhatsApp के भीतर भी कई चीजों की खोज करने लगे हैं, विशेषकर जब से इसमें Meta AI और बिजनेस डिस्कवरी जैसे फीचर्स जुड़े हैं. 

3.खरीदारी करने के लिए भी कर रहे इस्तेमाल

खरीदारी करने के लिए भी कर रहे इस्तेमाल
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भारत के छोटे शहरों में लगभग 90% उपभोक्ता नए ब्रांड खोजने और खरीदारी करने के लिए WhatsApp का उपयोग करते हैं. लोग अपने आस-पास के किराना स्टोर, डॉक्टर, या प्लम्बर जैसी सेवाओं को खोजने के लिए ऐप के भीतर बिजनेस डायरेक्टरी का सहारा लेते हैं. 

4.नागरिक सुविधाओं की कर रहे खोज

नागरिक सुविधाओं की कर रहे खोज
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खरीदारी करने से पहले लगभग 35% लोग ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ-साथ WhatsApp कम्युनिटीज में उत्पादों के बारे में जानकारी और रिव्यू खोजते हैं. सरकारी निकायों द्वारा नागरिक आउटरीच के लिए इस ऐप के उपयोग के कारण, लोग अक्सर आधिकारिक अपडेट्स, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और नागरिक सुविधाओं की खोज यहां करते हैं.

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5.WhatsApp पर सबसे ज्यादा क्या शेयर किया जाता है?

WhatsApp पर सबसे ज्यादा क्या शेयर किया जाता है?
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शेयरिंग के मामले में भारतीय उपयोगकर्ता वैश्विक स्तर पर सबसे आगे हैं. प्रतिदिन अरबों की संख्या में मीडिया ट्रांसफर किए जाते हैं. WhatsApp पर साझा की जाने वाली सामग्री में वीडियो की हिस्सेदारी सबसे अधिक है. 
 

6.भारत का बहुत बड़ा योगदान

भारत का बहुत बड़ा योगदान
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वैश्विक स्तर पर साझा होने वाले 19 बिलियन मीडिया फाइलों में से 6.5 बिलियन केवल वीडियो होते हैं, जिनमें भारत का बहुत बड़ा योगदान है. इसमें फनी क्लिप्स, धार्मिक वीडियो और समाचार से जुड़े वीडियो शामिल हैं.

7.गुड मॉर्निंग और फेस्टिवल विशेज

गुड मॉर्निंग और फेस्टिवल विशेज
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भारत में 'फैमिली ग्रुप्स' सामग्री साझा करने का सबसे बड़ा केंद्र हैं. यहां रोजाना सुबह शुभकामनाओं वाले संदेश, इमेजेस और GIF साझा करना एक सामाजिक परंपरा बन चुका है. 

8.वॉइस नोट्स भी लिस्ट में आगे

वॉइस नोट्स भी लिस्ट में आगे
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भारत जैसे विविधता वाले देश में, जहां कई लोग टाइप करने के बजाय बोलना पसंद करते हैं, वॉइस नोट्स साझा करने का चलन तेजी से बढ़ा है. लगभग 62% दैनिक उपयोगकर्ता वॉइस मैसेज का उपयोग करते हैं.  UPI के एकीकरण के कारण, अब लोग न केवल पैसे भेज रहे हैं, बल्कि पेमेंट कन्फर्मेशन और स्क्रीनशॉट भी धड़ल्ले से साझा कर रहे हैं. 

9.आधिकारिक वेबसाइट से करते हैं पुष्टि

आधिकारिक वेबसाइट से करते हैं पुष्टि
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आंकड़े बताते हैं कि अब भारतीय उपयोगकर्ता सामग्री साझा करने में अधिक सतर्क हो रहे हैं. करीब 43% उपभोक्ता किसी भी ब्रांड की जानकारी साझा करने से पहले उसकी आधिकारिक वेबसाइट से पुष्टि करते हैं. इसके अलावा, स्टेटस अपडेट्स देखने का समय भी दोगुना हो गया है, जहां लोग अपने दैनिक जीवन की झलकियां और संगीत से जुड़े अपडेट्स साझा करना पसंद करते हैं.

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