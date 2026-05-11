भारत के लोग WhatsApp पर सबसे ज्यादा क्या Search और Share करते हैं? डेटा ने चौंकाया

1 . डिजिटल जीवनशैली बन चुका है WhatsApp

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भारत में WhatsApp केवल एक मैसेजिंग ऐप नहीं, बल्कि एक डिजिटल जीवनशैली बन चुका है. वर्ष 2026 तक, भारत में इसके यूजर्स की संख्या 85 करोड़ से 90 करोड़ के बीच पहुंचने का अनुमान है. भारत के लोग इस प्लेटफॉर्म का उपयोग न केवल बातचीत के लिए, बल्कि सूचनाओं की खोज और सामग्री साझा करने के लिए एक प्रमुख माध्यम के रूप में कर रहे हैं.