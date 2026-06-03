FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में लगी भीषण आग, 10 लोगों की जलकर मौत

दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में लगी भीषण आग, 10 लोगों की जलकर मौत

खान सर कोच‍िंग पर फायर‍िंग का क्‍या है सच?

खान सर कोच‍िंग पर फायर‍िंग का क्‍या है सच?

नींद से समझौता कर की मेहनत से दोस्ती, सूखे की मार झेल रहे इलाके की नामिरा ने इस स्ट्रैटजी से टॉप किया NEET MDS 2025

नींद से समझौता कर की मेहनत से दोस्ती, सूखे की मार झेल रहे इलाके की नामिरा ने इस स्ट्रैटजी से टॉप किया NEET MDS 2025

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Annapurna Bhandar Yojana: इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में हर महीने आएंगे 3000 रुपये, जानें पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में हर महीने आएंगे 3000 रुपये, जानें पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

भारत का वो रेलवे स्टेशन जहां कुली भी अलाउड नहीं हैं, जानिए क्यों है ऐसी पाबंदी

भारत का वो रेलवे स्टेशन जहां कुली भी अलाउड नहीं हैं, जानिए क्यों है ऐसी पाबंदी

World Bicycle Day: दुनिया में सबसे ज्यादा लोग कहां चलाते हैं साइकिल? जाने टॉप देशों की लिस्ट में किस नंबर पर हैं भारत और चीन

दुनिया में सबसे ज्यादा लोग कहां चलाते हैं साइकिल? जाने टॉप देशों की लिस्ट में किस नंबर पर हैं भारत और चीन

HomePhotos

यूटिलिटी

Annapurna Bhandar Yojana: इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में हर महीने आएंगे 3000 रुपये, जानें पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

नेशनल और स्टेट लेवल पर सरकार द्वारा महिलाओं के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. इन्हीं में से एक योजना अन्नपूर्णा भंडार है, जिसकी शुरुआत राज्य सरकार ने 1 जून 2026 से की है. इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में हर महीने सरकार की तरफ से 3000 रुपये भेजे जाएंगे. आइए जानते हैं, कहां और किन्हें मिलेगा लाभ..

Nitin Sharma | Jun 03, 2026, 11:20 AM IST

1.आज खाते में ट्रांसफर हो सकते हैं रुपये

आज खाते में ट्रांसफर हो सकते हैं रुपये
1

आज लाखों महिलाओं के लिए बेहद खास दिन होने वाला है. इसकी वजह पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार अन्नपूर्णा भंडार योजना के तहत महिलाओं के खाते में 3000 रुपये ट्रांसफर करेगी. इस योजना की शुरुआत बंगाल में सरकार बनने के साथ ही भाजपा ने की है. इस अन्नपूर्णा भंडार योजना के तहत हर महीने महिलाओं के खाते में 3 हजार रुपये सरकार की तरफ से भेजे जाएंगे.

(Credit Image AI)

Advertisement

2.आज भेजी जाएगी पहली किस्त

आज भेजी जाएगी पहली किस्त
2

अन्नपूर्णा भंडार योजना की शुरुआत 1 जून 2026 से की गई है. इस योजना के तहत पहली 3000 रुपये की किस्त आज महिलाओं के खाते में भेजी जा सकती है. भाजपा सरकार ने यह योजना चुनाव के दौरान महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का जो वादा किया था, उसके तहत शुरू की है. सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है. 

(Credit Image AI)

3.क्या है अन्नपूर्णा भंडार योजना

क्या है अन्नपूर्णा भंडार योजना
3

अन्नपूर्णा भंडार योजना पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं की मदद के लिए शुरू की है. इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में हर माह 3 हजार रुपये भेजे जाएंगे. इसकी पहली किस्त आज ही जारी की जाएगी.

(Credit Image AI)

4.इन महिलाओं को मिलेगा लाभ

इन महिलाओं को मिलेगा लाभ
4

अन्नपूर्णा भंडार योजना के तहत पश्चिम बंगाल के मूूल निवासी 25 से 60 वर्ष की महिलाओं को मिलेगा. इसके लिए बैंक खाते का आधार से लिंक होना जरूरी है. ताकि पैसे सीधे अकाउंट में ट्रांसफर किये जा सकें. यह योजना गरीब महिलाओं को आर्थिक सहायता देना है. 

(Credit Image AI)

TRENDING NOW

5.कौन है इसके लिए पात्र और अपात्र महिलाएं

कौन है इसके लिए पात्र और अपात्र महिलाएं
5

इस योजना को पाने के लिए सरकार ने कुछ पात्रताएं सुनिश्चित की हैं. इसमें सिर्फ उन महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो टेक्स नहीं भरती हैं, जिनके पास इनकम का सोर्स नहीं है. घर में कोई सरकारी नौकरी या कारोबारी नहीं है. उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है. वहीं जो महिलाएं केंद्र या राज्य सरकार, पंचायत, नगरपालिका, स्थानीय निकाय, सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान में नियमित नौकरी करती हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. इसके साथ ही पेंशन धारक महिलाओं को भी इस योजना के तहत अपात्र माना जाएगा. इसके साथ ही जो महिलाएं लक्ष्मी योजना का लाभ ले रही हैं. उन्हें अन्नपूर्णा भंडार योजना से अपने आप जोड़ दिया जाएगा. 

(Credit Image AI)

6.ऐसे कर सकती हैं आवेदन

ऐसे कर सकती हैं आवेदन
6

अगर आप इस योजना के लिए पात्र हैं और आवेदन नहीं क्या है तो घर बैठे ऑनलाइन या फिर  ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकती हैं. ऑनलाइन आवेदन के लिए socialsecurity.wb.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकती हैं. यहां पर मांगी कई सभी जानकारी दें. इसके बाद अधिकारी पूरा सत्यापण करेंगे. इसके पूरा होने के बाद आपके खाते में रुपये आ जाएंगे. अभी 1 जून से अगले 90 दिन यानी 31 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकती हैं.  

(Credit Image AI)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Annapurna Bhandar Yojana: इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में हर महीने आएंगे 3000 रुपये, जानें पात्रता और आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में हर महीने आएंगे 3000 रुपये, जानें पात्रता और आवेदन प्रक्रिया
भारत का वो रेलवे स्टेशन जहां कुली भी अलाउड नहीं हैं, जानिए क्यों है ऐसी पाबंदी
भारत का वो रेलवे स्टेशन जहां कुली भी अलाउड नहीं हैं, जानिए क्यों है ऐसी पाबंदी
World Bicycle Day: दुनिया में सबसे ज्यादा लोग कहां चलाते हैं साइकिल? जाने टॉप देशों की लिस्ट में किस नंबर पर हैं भारत और चीन
दुनिया में सबसे ज्यादा लोग कहां चलाते हैं साइकिल? जाने टॉप देशों की लिस्ट में किस नंबर पर हैं भारत और चीन
Bold Scene नहीं, इन 5 बड़े कारणों से फिल्मों पर लगती है बैन; यहां समझिए सेंसर बोर्ड का पूरा कानून
Bold Scene नहीं, इन 5 बड़े कारणों से फिल्मों पर लगती है बैन; यहां समझिए सेंसर बोर्ड का पूरा कानून
इन 10 ट्रेनों में टिकट मिलना सबसे मुश्किल, 300 तक पहुंच जाती है वेटिंग
भारत की 10 सबसे ज्यादा वेटिंग वाली ट्रेनें, इनमें टिकट मिलना सबसे मुश्किल, 300 तक पहुंच जाती है वेटिंग
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: स्वभाव से बहुत जिद्दी होते हैं इस मूलांक के लोग, लेकिन दिल के होते हैं बेहद साफ, हर हाल में पाते हैं सफलता
स्वभाव से बहुत जिद्दी होते हैं इस मूलांक के लोग, लेकिन दिल के होते हैं बेहद साफ, हर हाल में पाते हैं सफलता
Rahu Gochar: राहु इन राशियों देने आ रहे मनचाहा गिफ्ट, किस्मत लेगी 100 डिग्री टर्न, जॉब-पैसा मिलने से लाइफ होगी चकाचक  
राहु इन राशियों देने आ रहे मनचाहा गिफ्ट, किस्मत लेगी 100 डिग्री टर्न, जॉब-पैसा मिलने से लाइफ होगी चकाचक
Vastu Remedies: बार-बार झगड़े, बेचैनी और धन हानि का कारण बन सकती है घर की नकारात्मक ऊर्जा
बार-बार झगड़े, बेचैनी और धन हानि का कारण बन सकती है घर की नकारात्मक ऊर्जा
Sun Mount Palmistry: सूर्य पर्वत पर बने ये शुभ निशान खोल सकते हैं किस्मत के द्वार, मिलता है खूब नाम और पैसा
सूर्य पर्वत पर बने ये शुभ निशान खोल सकते हैं किस्मत के द्वार, मिलता है खूब नाम और पैसा
Numerology: इन 3 मूलांक वालों का बचपन कभी खत्म नहीं होता, बढ़ती उम्र में भी रहते हैं मस्तमौला
इन 3 मूलांक वालों का बचपन कभी खत्म नहीं होता, बढ़ती उम्र में भी रहते हैं मस्तमौला
MORE
Advertisement