Annapurna Bhandar Yojana: इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में हर महीने आएंगे 3000 रुपये, जानें पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

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Nitin Sharma | Jun 03, 2026, 11:20 AM IST
1.आज खाते में ट्रांसफर हो सकते हैं रुपये
आज लाखों महिलाओं के लिए बेहद खास दिन होने वाला है. इसकी वजह पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार अन्नपूर्णा भंडार योजना के तहत महिलाओं के खाते में 3000 रुपये ट्रांसफर करेगी. इस योजना की शुरुआत बंगाल में सरकार बनने के साथ ही भाजपा ने की है. इस अन्नपूर्णा भंडार योजना के तहत हर महीने महिलाओं के खाते में 3 हजार रुपये सरकार की तरफ से भेजे जाएंगे.
(Credit Image AI)
2.आज भेजी जाएगी पहली किस्त
अन्नपूर्णा भंडार योजना की शुरुआत 1 जून 2026 से की गई है. इस योजना के तहत पहली 3000 रुपये की किस्त आज महिलाओं के खाते में भेजी जा सकती है. भाजपा सरकार ने यह योजना चुनाव के दौरान महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का जो वादा किया था, उसके तहत शुरू की है. सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है.
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3.क्या है अन्नपूर्णा भंडार योजना
अन्नपूर्णा भंडार योजना पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं की मदद के लिए शुरू की है. इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में हर माह 3 हजार रुपये भेजे जाएंगे. इसकी पहली किस्त आज ही जारी की जाएगी.
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4.इन महिलाओं को मिलेगा लाभ
अन्नपूर्णा भंडार योजना के तहत पश्चिम बंगाल के मूूल निवासी 25 से 60 वर्ष की महिलाओं को मिलेगा. इसके लिए बैंक खाते का आधार से लिंक होना जरूरी है. ताकि पैसे सीधे अकाउंट में ट्रांसफर किये जा सकें. यह योजना गरीब महिलाओं को आर्थिक सहायता देना है.
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5.कौन है इसके लिए पात्र और अपात्र महिलाएं
इस योजना को पाने के लिए सरकार ने कुछ पात्रताएं सुनिश्चित की हैं. इसमें सिर्फ उन महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो टेक्स नहीं भरती हैं, जिनके पास इनकम का सोर्स नहीं है. घर में कोई सरकारी नौकरी या कारोबारी नहीं है. उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है. वहीं जो महिलाएं केंद्र या राज्य सरकार, पंचायत, नगरपालिका, स्थानीय निकाय, सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान में नियमित नौकरी करती हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. इसके साथ ही पेंशन धारक महिलाओं को भी इस योजना के तहत अपात्र माना जाएगा. इसके साथ ही जो महिलाएं लक्ष्मी योजना का लाभ ले रही हैं. उन्हें अन्नपूर्णा भंडार योजना से अपने आप जोड़ दिया जाएगा.
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6.ऐसे कर सकती हैं आवेदन
अगर आप इस योजना के लिए पात्र हैं और आवेदन नहीं क्या है तो घर बैठे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकती हैं. ऑनलाइन आवेदन के लिए socialsecurity.wb.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकती हैं. यहां पर मांगी कई सभी जानकारी दें. इसके बाद अधिकारी पूरा सत्यापण करेंगे. इसके पूरा होने के बाद आपके खाते में रुपये आ जाएंगे. अभी 1 जून से अगले 90 दिन यानी 31 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकती हैं.
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