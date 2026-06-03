Annapurna Bhandar Yojana: इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में हर महीने आएंगे 3000 रुपये, जानें पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

5 . कौन है इसके लिए पात्र और अपात्र महिलाएं

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इस योजना को पाने के लिए सरकार ने कुछ पात्रताएं सुनिश्चित की हैं. इसमें सिर्फ उन महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो टेक्स नहीं भरती हैं, जिनके पास इनकम का सोर्स नहीं है. घर में कोई सरकारी नौकरी या कारोबारी नहीं है. उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है. वहीं जो महिलाएं केंद्र या राज्य सरकार, पंचायत, नगरपालिका, स्थानीय निकाय, सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान में नियमित नौकरी करती हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. इसके साथ ही पेंशन धारक महिलाओं को भी इस योजना के तहत अपात्र माना जाएगा. इसके साथ ही जो महिलाएं लक्ष्मी योजना का लाभ ले रही हैं. उन्हें अन्नपूर्णा भंडार योजना से अपने आप जोड़ दिया जाएगा.

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