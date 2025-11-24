Aadhaar Card: UIDAI ने Aadhaar App किया लॉन्च, जानें इस्तेमाल करने का तरीका और फायदा

यूटिलिटी
सुमित तिवारी | Nov 24, 2025, 12:41 PM IST
1.सुरक्षा
UIDAI द्वारा लॉन्च किया गया Aadhaar App आपको Aadhaar Card को डिजिटल तरीके से सुरक्षा प्रदान करेगा. ये एप एंड्रोएड और ios दोनों पर उपलब्ध हैं.
2.फिजिकल आधार की जरूरत नहीं
इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको फिजिकल आधार कार्ड रखने की जरूरत नहीं पडे़गी. इसमें परिवार के सदस्यों के आधारकार्ड जोड़ने की भी व्यवस्था मिलती है.
3.विशेषताएं
इसकी मुख्य विशेषताओं में कोड वेरिफिकेशन, फेस ऑथेंटिकेशन, डेटा शेयरिंग पर नियंत्रण और बायोमेट्रिक लॉक सिस्टम की सुविधा भी शामिल हैं.
4.5 सदस्यों के नाम
आप इस एक ही ऐप में परिवार के 5 सदस्यों के आधार कार्ड को जोड़ सकते है.
5.बस एक बार करें सेटअप
एक बार सेटअप करने के बाद आप बिना इंटरनेट ही सेव हुए आधार कार्ड को देख सकते हैं. ये ऐप ये भी बताता है कि आपका आधार कार्ड कब और कहा इस्तेमाल हुआ है.