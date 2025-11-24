FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के बयान पर उमा भारती का पलटवार, सीएम ममता बनर्जी को दी चेतावनी | झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी का विवादित बयान, कहा- किसी वोटर का नाम नहीं कटने देंगे, BLO नाम काटे तो घर में बंद करें

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
कौन हैं Dharmendra की बेटियां विजेता और अजीता देओल? जिनके बारे में शायद ही जानते होंगे आप?

कौन हैं Dharmendra की बेटियां विजेता और अजीता देओल? जिनके बारे में शायद ही जानते होंगे आप?

Dharmendra Death: ही-मैन के निधन से बॉलीवुड में शोक की लहर, इन सितारों ने दी अभिनेता को श्रद्धांजलि

Dharmendra Death: ही-मैन के निधन से बॉलीवुड में शोक की लहर, इन सितारों ने दी अभिनेता को श्रद्धांजलि

सनी या बॉबी नहीं, धर्मेंद्र अपनी कॉपी इस एक्टर को मानते थे, चाहते थे बायोपिक में वही निभाए उनका किरदार

सनी या बॉबी नहीं, धर्मेंद्र अपनी कॉपी इस एक्टर को मानते थे, चाहते थे बायोपिक में वही बने हीमैन

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Aadhaar Card: UIDAI ने Aadhaar App किया लॉन्च, जानें इस्तेमाल करने का तरीका और फायदा

Aadhaar Card: UIDAI ने Aadhaar App किया लॉन्च, जानें इस्तेमाल करने का तरीका और फायदा

CJI Suryakant Family: 53 वें CJI सूर्यकांत का फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? जानें कितने पढ़ें लिखे हैं पिता से लेकर पत्नी और बेटियां

53 वें CJI सूर्यकांत का फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? जानें कितने पढ़ें लिखे हैं पिता से लेकर पत्नी और बेटियां

दूसरों की ज्यादा परवाह खराब कर देगा आपका जीवन, ओशो का मान लिया नियम तो खुशहाल हो जाएगी लाइफ

दूसरों की ज्यादा परवाह खराब कर देगा आपका जीवन, ओशो का मान लिया नियम तो खुशहाल हो जाएगी लाइफ

HomePhotos

यूटिलिटी

Aadhaar Card: UIDAI ने Aadhaar App किया लॉन्च, जानें इस्तेमाल करने का तरीका और फायदा

UIDAI की तरफ से  Aadhaar App लॉन्च कर दिया गया है. ये ऐप आपको प्लेस्टोर में आसानी से मिल जाएगा. लेकिन क्या आप जातने हैं कि इसका उपयोग कैसे करना है और इसके उपयोग से फायदा क्या होगा. आइए इस लेख में हम आपको विस्तार से बताते हैं. 

सुमित तिवारी | Nov 24, 2025, 12:41 PM IST

1.सुरक्षा

सुरक्षा
1

UIDAI द्वारा लॉन्च किया गया  Aadhaar App आपको Aadhaar Card को डिजिटल तरीके से सुरक्षा प्रदान करेगा. ये एप एंड्रोएड और ios दोनों पर उपलब्ध हैं. 

Advertisement

2.फिजिकल आधार की जरूरत नहीं

फिजिकल आधार की जरूरत नहीं
2

इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको फिजिकल आधार कार्ड रखने की जरूरत नहीं पडे़गी. इसमें परिवार के सदस्यों के आधारकार्ड जोड़ने की भी व्यवस्था मिलती है. 

3.विशेषताएं

विशेषताएं
3

इसकी मुख्य विशेषताओं में कोड वेरिफिकेशन, फेस ऑथेंटिकेशन, डेटा शेयरिंग पर नियंत्रण और बायोमेट्रिक लॉक सिस्टम की सुविधा भी शामिल हैं. 

4.5 सदस्यों के नाम

5 सदस्यों के नाम
4

आप इस एक ही ऐप में परिवार के 5 सदस्यों के आधार कार्ड को जोड़ सकते है. 

TRENDING NOW

5.बस एक बार करें सेटअप

बस एक बार करें सेटअप
5

एक बार सेटअप करने के बाद आप बिना इंटरनेट ही सेव हुए आधार कार्ड को देख सकते हैं. ये ऐप ये भी बताता है कि आपका आधार कार्ड कब और कहा इस्तेमाल हुआ है. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Aadhaar Card: UIDAI ने Aadhaar App किया लॉन्च, जानें इस्तेमाल करने का तरीका और फायदा
Aadhaar Card: UIDAI ने Aadhaar App किया लॉन्च, जानें इस्तेमाल करने का तरीका और फायदा
CJI Suryakant Family: 53 वें CJI सूर्यकांत का फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? जानें कितने पढ़ें लिखे हैं पिता से लेकर पत्नी और बेटियां
53 वें CJI सूर्यकांत का फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? जानें कितने पढ़ें लिखे हैं पिता से लेकर पत्नी और बेटियां
दूसरों की ज्यादा परवाह खराब कर देगा आपका जीवन, ओशो का मान लिया नियम तो खुशहाल हो जाएगी लाइफ
दूसरों की ज्यादा परवाह खराब कर देगा आपका जीवन, ओशो का मान लिया नियम तो खुशहाल हो जाएगी लाइफ
पुरुषों को सोयाबिन क्यों बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए? मैरिज से लेकर बच्चे होने में क्या होती है दिकक्त? 
पुरुषों को सोयाबिन क्यों बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए? मैरिज से लेकर बच्चे होने में क्या होती है दिकक्त?
iPhone में क्या है ‘i’ का मतलब? Apple ने इस एक अक्षर के पीछे छुपा रखा है बड़ा रहस्य
iPhone में क्या है ‘i’ का मतलब? Apple ने इस एक अक्षर के पीछे छुपा रखा है बड़ा रहस्य
MORE
Advertisement
धर्म
10 साल की मेहनत के बाद तैयार हुआ दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग, इस राज्य में होगा स्थापित
10 साल की मेहनत के बाद तैयार हुआ दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग, इस राज्य में होगा स्थापित
Rashifal 22 November 2025: आज फिजूलखर्ची से बचें इन राशि के जातक, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज फिजूलखर्ची से बचें इन राशि के जातक, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Khandit Murti: प्रेमानंद महाराज से जानिए, घर में भगवान की मूर्ति टूटना-खंडित होना शुभ है या अशुभ 
Khandit Murti: प्रेमानंद महाराज से जानिए, घर में भगवान की मूर्ति टूटना-खंडित होना शुभ है या अशुभ
Vivah Panchami 2025 Date: क्यों और कब जाती है विवाह पंचमी, जानें इसकी तारीख से लेकर धार्मिक महत्व
क्यों और कब जाती है विवाह पंचमी, जानें इसकी तारीख से लेकर धार्मिक महत्व
Vastu Shastra For Gold: इन घरों में बहुत कोशिश के बाद भी नहीं टिकता पैसा और सोना, जानें इसकी वजह और वास्तु शास्त्र
इन घरों में बहुत कोशिश के बाद भी नहीं टिकता पैसा और सोना, जानें इसकी वजह और वास्तु शास्त्र
MORE
Advertisement