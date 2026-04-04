एशिया के टॉप 5 गारमेंट्स होलसेल मार्केट, जहां मिलते हैं सबसे सस्ते ब्रांडेड कपड़े

5 . ढाका का न्यू मार्केट (New Market)

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बांग्लादेश कपड़ो उद्योग में टॉप पांच देशों में शामिल है. यहां के जींस और टी-शर्ट दुनिया भर में एक्सपोर्ट होते हैं. राजधानी ढाका का न्यू मार्केट (New Market) दुनिया भर में फेमस है. इस मार्केट्स के आसपास 4,000 से ज्यादा रेडिमेड गारमेंट फैक्ट्रियां हैं, जिनमें 100 रुपये से कम में बेस्ट क्वालिटी के कपड़े तैयार हो जाते हैं और इस मार्केट में बिकते हैं. यह मार्केट रेडिमेड कपड़ों के साथ-साथ थान (fabrics) और साड़ियों के लिए भी काफी मशहूर है. (फोटो: AI)

