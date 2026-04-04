एशिया के टॉप 5 गारमेंट्स होलसेल मार्केट, जहां मिलते हैं सबसे सस्ते ब्रांडेड कपड़े

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रईश खान | Apr 04, 2026, 10:58 PM IST
1.ग्वांगझू होलसेल मार्केट, चीन (Guangzhou Wholesale Market)
यह दुनिया के टॉप होलसेल बाजारों (Wholesale Markets) में से एक है. जहां लगभग 1,000 से अधिक पेशेवर थोक बाजार हैं. यह मार्केट महिलाओं के फैशन और ट्रेंडी कपड़ों के लिए जाना जाता है. 2023 में इस मार्केट की होलसेल और रिटेल सेल्स 6,331.715 बिलियन RMB तक पहुंच गई थी. (फोटो: AI)
2.गांधी नगर मार्केट, दिल्ली (Gandhi Nagar Market in Delhi)
दिल्ली का गांधी नगर मार्केट कपड़ों के मामले में बहुत प्रसिद्ध है. यह एशिया के सबसे बड़े रेडीमेड गारमेंट्स होलसेल मार्केट में शामिल है. यहां मेन, वोमेन और किड्स वियर काफी सस्ते दामों में मिल जाते हैं. गांधी नगर मार्केट में लगभग 14,000 दुकानें हैं, जहां से दुनियाभर में रिटेलर कपड़े लेकर जाते हैं. (फोटो: AI)
3.सूरत टेक्सटाइल मार्केट, भारत (Surat Textile Market)
एशिया में एक टॉप टेक्सटाइल हब और बड़े गारमेंट मार्केट के तौर पर जाना जाने वाला सूरत अपने कपड़ों की बड़ी रेंज और कम लागत वाली मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशहूर है. यह मार्केट साड़ियों, ड्रेस मटीरियल और एथनिक वियर का हब माना जाता है. सूरत टेक्सटाइल की मार्केट की सालाना सेल लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये की होती है. इस मार्केट के लिए दिसंबर से अप्रैल तक 5 महीने बिजनेस के लिए अहम होते हैं. (फोटो: AI)
4.प्रतोनम मार्केट, थाईलैंड (Pratunam Market in Bangkok)
थाईलैंड के बैंकॉक में स्थित प्रतोनम मार्केट प्रसिद्ध थोक फैशन बाजार है. जहां सबसे सस्ते फैशन कपड़े, एक्सेसरीज और बल्क खरीदारों के लिए कॉम्पिटिटिव कीमतों के लिए पॉपुलर है. इस मार्केट में कौड़ियों के भाव में ब्रांडेड जींस, शर्ट और टी-शर्ट मिलती हैं (फोटो: AI)
5.ढाका का न्यू मार्केट (New Market)
बांग्लादेश कपड़ो उद्योग में टॉप पांच देशों में शामिल है. यहां के जींस और टी-शर्ट दुनिया भर में एक्सपोर्ट होते हैं. राजधानी ढाका का न्यू मार्केट (New Market) दुनिया भर में फेमस है. इस मार्केट्स के आसपास 4,000 से ज्यादा रेडिमेड गारमेंट फैक्ट्रियां हैं, जिनमें 100 रुपये से कम में बेस्ट क्वालिटी के कपड़े तैयार हो जाते हैं और इस मार्केट में बिकते हैं. यह मार्केट रेडिमेड कपड़ों के साथ-साथ थान (fabrics) और साड़ियों के लिए भी काफी मशहूर है. (फोटो: AI)