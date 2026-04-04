FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
वो छोटी सी डिवाइस, जिसकी मदद से अमेरिका ने ईरान की पहाड़ियों में खोज निकाला अपना पायलट

वो छोटी सी डिवाइस, जिसकी मदद से अमेरिका ने ईरान की पहाड़ियों में खोज निकाला अपना पायलट

RCB vs CSK Highlights: डेविड-पडिक्कल और पाटीदार के तूफान में उड़ी सीएसके, आरसीबी ने 43 रनों से चटाई धूल

RCB vs CSK Highlights: डेविड-पडिक्कल और पाटीदार के तूफान में उड़ी सीएसके, आरसीबी ने 43 रनों से चटाई धूल

WATCH: पहले छोड़ा फिर विराट कोहली का कैच पकड़कर शिवम दुबे ने दिया ये रिएक्शन, अनुष्का शर्मा हो गईं गुस्सा

WATCH: पहले छोड़ा फिर विराट कोहली का कैच पकड़कर शिवम दुबे ने दिया ये रिएक्शन, अनुष्का शर्मा हो गईं गुस्सा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
7 करोड़ के कर्ज में डूबा था शख्स, फिर इस बिजनेस ने बदल दी किस्मत; आज बना दी 300 करोड़ की कंपनी

7 करोड़ के कर्ज में डूबा था शख्स, फिर इस बिजनेस ने बदल दी किस्मत; आज बना दी 300 करोड़ की कंपनी

ये 7 AI Tools आपकी कमाई कर देंगे डबल, जानें बिजनेस में कैसे करें इनका इस्तेमाल

ये 7 AI Tools आपकी कमाई कर देंगे डबल, जानें बिजनेस में कैसे करें इनका इस्तेमाल

60,000 मील लंबी है इंसानी शरीर की नसों का जाल! जानिए कैसे काम करता है बॉडी का ‘ब्लड नेटवर्क’

60,000 मील लंबी है इंसानी शरीर की नसों का जाल! जानिए कैसे काम करता है बॉडी का ‘ब्लड नेटवर्क’

HomePhotos

यूटिलिटी

एशिया के टॉप 5 गारमेंट्स होलसेल मार्केट, जहां मिलते हैं सबसे सस्ते ब्रांडेड कपड़े

Top Wholesale Market: ग्लोबल टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में से एक है. 2025 में इस इंडस्ट्री ने लगभग 1.10 ट्रिलियन डॉलर का कारोबार किया था. आज हम आपको एशिया की टॉप 5 गारमेंट्स होलसेल मार्केट के बारे में बताएंगे.

रईश खान | Apr 04, 2026, 10:58 PM IST

1.ग्वांगझू होलसेल मार्केट, चीन (Guangzhou Wholesale Market)

ग्वांगझू होलसेल मार्केट, चीन (Guangzhou Wholesale Market)
1

यह दुनिया के टॉप होलसेल बाजारों (Wholesale Markets) में से एक है. जहां लगभग 1,000 से अधिक पेशेवर थोक बाजार हैं. यह मार्केट महिलाओं के फैशन और ट्रेंडी कपड़ों के लिए जाना जाता है. 2023 में इस मार्केट की होलसेल और रिटेल सेल्स 6,331.715 बिलियन RMB तक पहुंच गई थी. (फोटो: AI)
 

Advertisement

2.गांधी नगर मार्केट, दिल्ली (Gandhi Nagar Market in Delhi)

गांधी नगर मार्केट, दिल्ली (Gandhi Nagar Market in Delhi)
2

दिल्ली का गांधी नगर मार्केट कपड़ों के मामले में बहुत प्रसिद्ध है. यह एशिया के सबसे बड़े रेडीमेड गारमेंट्स होलसेल मार्केट में शामिल है. यहां मेन, वोमेन और किड्स वियर काफी सस्ते दामों में मिल जाते हैं. गांधी नगर मार्केट में लगभग 14,000 दुकानें हैं, जहां से दुनियाभर में रिटेलर कपड़े लेकर जाते हैं. (फोटो: AI)
 

3.सूरत टेक्सटाइल मार्केट, भारत (Surat Textile Market)

सूरत टेक्सटाइल मार्केट, भारत (Surat Textile Market)
3

एशिया में एक टॉप टेक्सटाइल हब और बड़े गारमेंट मार्केट के तौर पर जाना जाने वाला सूरत अपने कपड़ों की बड़ी रेंज और कम लागत वाली मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशहूर है. यह मार्केट साड़ियों, ड्रेस मटीरियल और एथनिक वियर का हब माना जाता है. सूरत टेक्सटाइल की मार्केट की सालाना सेल लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये की होती है. इस मार्केट के लिए दिसंबर से अप्रैल तक 5 महीने बिजनेस के लिए अहम होते हैं. (फोटो: AI)
 

4.प्रतोनम मार्केट, थाईलैंड (Pratunam Market in Bangkok)

प्रतोनम मार्केट, थाईलैंड (Pratunam Market in Bangkok)
4

थाईलैंड के बैंकॉक में स्थित प्रतोनम मार्केट प्रसिद्ध थोक फैशन बाजार है. जहां सबसे सस्ते फैशन कपड़े, एक्सेसरीज और बल्क खरीदारों के लिए कॉम्पिटिटिव कीमतों के लिए पॉपुलर है. इस मार्केट में कौड़ियों के भाव में ब्रांडेड जींस, शर्ट और टी-शर्ट मिलती हैं (फोटो: AI)

TRENDING NOW

5.ढाका का न्यू मार्केट (New Market)

ढाका का न्यू मार्केट (New Market)
5

बांग्लादेश कपड़ो उद्योग में टॉप पांच देशों में शामिल है. यहां के जींस और टी-शर्ट दुनिया भर में एक्सपोर्ट होते हैं. राजधानी ढाका का न्यू मार्केट (New Market) दुनिया भर में फेमस है. इस मार्केट्स के आसपास 4,000 से ज्यादा रेडिमेड गारमेंट फैक्ट्रियां हैं, जिनमें 100 रुपये से कम में बेस्ट क्वालिटी के कपड़े तैयार हो जाते हैं और इस मार्केट में बिकते हैं. यह मार्केट रेडिमेड कपड़ों के साथ-साथ थान (fabrics) और साड़ियों के लिए भी काफी मशहूर है. (फोटो: AI)
 

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
7 करोड़ के कर्ज में डूबा था शख्स, फिर इस बिजनेस ने बदल दी किस्मत; आज बना दी 300 करोड़ की कंपनी
7 करोड़ के कर्ज में डूबा था शख्स, फिर इस बिजनेस ने बदल दी किस्मत; आज बना दी 300 करोड़ की कंपनी
ये 7 AI Tools आपकी कमाई कर देंगे डबल, जानें बिजनेस में कैसे करें इनका इस्तेमाल
ये 7 AI Tools आपकी कमाई कर देंगे डबल, जानें बिजनेस में कैसे करें इनका इस्तेमाल
60,000 मील लंबी है इंसानी शरीर की नसों का जाल! जानिए कैसे काम करता है बॉडी का ‘ब्लड नेटवर्क’
60,000 मील लंबी है इंसानी शरीर की नसों का जाल! जानिए कैसे काम करता है बॉडी का ‘ब्लड नेटवर्क’
2 साल की उम्र में मां-बाप ने छोड़ा साथ, आज 2100 बेटियों का घर बसाने वाला 'मसीहा' बना लावारिस शख्स
2 साल की उम्र में मां-बाप ने छोड़ा साथ, आज 2100 बेटियों का घर बसाने वाला 'मसीहा' बना लावारिस शख्स
भारत के इस राज्य में निकला कच्चे तेल का 'खजाना', 19 कुओं से हर दिन निकल रहा 1,202 बैरल ऑयल
भारत के इस राज्य में निकला कच्चे तेल का 'खजाना', 19 कुओं से हर दिन निकल रहा 1,202 बैरल ऑयल
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: क्या आपके ब्रैंड या शॉप के नाम में ये एक अक्षर है? तो सक्सेस और पैसा खींचने का ये पावरफुल सीक्रेट जान लेंं
क्या आपके ब्रैंड या शॉप के नाम में ये एक अक्षर है? तो सक्सेस और पैसा खींचने का ये पावरफुल सीक्रेट जान लेंं
Horoscope 4 April 2026: करियर, पैसा और प्यार... आज किसके सितारे हैं बुलंद? पढ़ें आज का अपना राशिफल
Horoscope 4 April 2026: करियर, पैसा और प्यार... आज किसके सितारे हैं बुलंद? पढ़ें आज का अपना राशिफल
Numerology: मां सरस्वती के फेवरेट होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! दिल कोमल और इंट्यूशन होता है बेहद स्ट्रॉन्ग
Numerology: मां सरस्वती के फेवरेट होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! दिल कोमल और इंट्यूशन होता है बेहद स्ट्रॉन्ग
Numerology: इन तारीख पर जन्में लोग अगर गलती को कर दिए माफ... तो यूनिवर्स लेता है इनका बदला
इन तारीख पर जन्में लोग अगर गलती को कर दिए माफ... तो यूनिवर्स लेता है इनका बदला
Palmistry Lines: हथेली में ये रेखा और निशान बता सकते हैं आपकी अमीरी का राज, क्या आपके हाथ में छुपा है करोड़पति बनने का संकेत
हथेली में ये रेखा और निशान बता सकते हैं आपकी अमीरी का राज, क्या आपके हाथ में छुपा है करोड़पति बनने का संकेत
MORE
Advertisement