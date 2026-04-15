भारत की टॉप 5 कुर्ती होलसेल मार्केट, जहां कौड़ियो के भाव मिलते हैं डिजाइनर सूट

1 . चांदनी चौक और गांधी नगर मार्केट (दिल्ली)

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दिल्ली उत्तर भारत का सबसे बड़ा होलसेल हब माना जाता है. यहां आपको हर वैरायटी और बजट के हिसाब से कपड़े मिल जाते हैं. एथनिक वियर के लिए चांदनी चौक सबसे ज्यादा मशहूर है. यहां आपको लेडेस्ट डिजाइन की कुर्तियां और सूट थोक के रेट में मिल जाते हैं. शादी-पार्टियों के लिए अधिकतर लोग यहीं से शापिंग करते हैं. इसके अलावा गांधी नगर को एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड गारमेंट मार्केट है. यहां हैवी वर्क वाली और बुटीक स्टाइल कुर्तियां और सूट बहुत सस्ते रेट में मिल जाते हैं. (फोटो: AI)

