शुरू करना चाहते हैं अपना बिजनेस? इन 5 सरकारी योजनाओं से स्टार्टअप के लिए मिलेगा 2 करोड़ तक का लोन

1 . क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (CGTMSE)

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भारतीय सरकार ने बिजनेस शुरू करने के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज स्कीम लॉन्च की है. अगर आपको पास गिरवी रखने के लिए जमीन या कोई संपत्ति नहीं है, तो इस योजना के तहत आप 2 करोड़ रुपये तक लोन हासिल कर सकते हैं. इसमें खास बात ये है कि बिना किसी गरंटी के आपको लोन मिल जाएगा. इसमें 5 लाख रुपये के लोन तक 85 प्रतिशत गारंटी कवर भी मिलता है.

