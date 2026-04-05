भारत के इस राज्य में निकला कच्चे तेल का 'खजाना', 19 कुओं से हर दिन निकल रहा 1,202 बैरल ऑयल

2 . इस साल 43,773 मीट्रिक टन निकला क्रूड ऑयल

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पिछले साल यहां कुल 32,787 मीट्रिक टन कच्चे तेल का उत्पादन हुआ था, जो वित्त वर्ष 2025-26 में बढ़कर 43,773 मीट्रिक टन पहुंच गया है. यह बढ़ोतरी ऐसे समय हुई है, जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करके दुनिया भर में तेल सप्लाई का संकट पैदा कर दिया है. इस रूट से भारत का 60% तेल और गैस खाड़ी देशों से आता था. (फोटो: AI)

