Business Ideas: कम निवेश में 5 बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, गांव हो या शहर इनकी हर जगह रहती है डिमांड

1 . अगरबत्ती (Incense Sticks)

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कम बजट वालों के लिए अगरबत्ती का बिजनेस एक अच्छा विकल्प हो सकता है, जो हर मौसम में चलता है. गांव हो या शहर अगरबत्ती की हर जगह जरूरत होती है. अगरबत्ती का उपयोग हर घर और धार्मिक स्थलों पर होता है. इसको एक Evergreen बिजनेस माना जाता है. सबसे खास बात यह है कि इसमें निवेश भी ज्यादा नहीं करना पड़ता. 50 हजार रुपये से 2 लाख रुपये तक इसका बिजनेश शुरू किया जा सकता है. इसमें मुनाफा 30-40% तक होता है. (AI generated images)

