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Business Ideas: कम निवेश में 5 बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, गांव हो या शहर इनकी हर जगह रहती है डिमांड

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Business Ideas: कम निवेश में 5 बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, गांव हो या शहर इनकी हर जगह रहती है डिमांड

Small Manufacturing Business Ideas: आज के वक्त में लोग सिर्फ नौकरी पर ही निर्भर नहीं रहना चाहते. वे कुछ ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं, जिसमें निवेश कम करना पड़े और मुनाफा ज्यादा हो. सबसे खास बात यह है कि उसका फेल होने का खतरा कम हो. आज हम कुछ ऐसे ही स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के आइडियाज लेकर आए हैं.

रईश खान | Mar 24, 2026, 11:12 PM IST

1.अगरबत्ती (Incense Sticks)

अगरबत्ती (Incense Sticks)
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कम बजट वालों के लिए अगरबत्ती का बिजनेस एक अच्छा विकल्प हो सकता है, जो हर मौसम में चलता है. गांव हो या शहर अगरबत्ती की हर जगह जरूरत होती है. अगरबत्ती का उपयोग हर घर और धार्मिक स्थलों पर होता है. इसको एक Evergreen बिजनेस माना जाता है. सबसे खास बात यह है कि इसमें निवेश भी ज्यादा नहीं करना पड़ता.  50 हजार रुपये से 2 लाख रुपये तक इसका बिजनेश शुरू किया जा सकता है. इसमें मुनाफा 30-40% तक होता है. (AI generated images)
 

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2.मोमबत्ती (Candle)

मोमबत्ती (Candle)
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अगरबत्ती की तरह मोमबत्ती भी बहुत कारगर बिजनेस माना जाता है. यह भी हर घर में इस्तेमाल होने वाला आइटम है. डेकोरेशन, पूजा और त्योहारों में इसकी सबसे ज्यादा डिमांड रहती है. छोटे लेवल पर यह व्यवसाय को शुरू करने के लिए 50,000 से 1.5 लाख तक शुरू किया जा सकता है. अगर आप एक दिन में 100 मोमबत्तियां बना रहे हों तो 3,000 से 15,000 बचत हो सकती है. (AI generated images)
 

3.पेपर बैग (Paper Bag)

पेपर बैग (Paper Bag)
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ब्लास्टिक बैन की वजह से पेपर बैग की डिमांड मार्केट में तेजी से बढ़ रही है.  पेपर बैग की मशीन की लगात मैनुअल 20 से 50 हजार रुपये, सेमी-ऑटोमैटिक पेपर बैग मशीन 50 हजार से 1 लाख रुपये और ऑटोमैटिक पेपर बैग मशीन 1,00,000 से 5,00,000 रुपये तक होती है. अगर आप रोजाना 1,000 पेपर बनाते हैं तो 3,000 से 10,000 रुपये तक इनकम आराम से हो सकती है. (AI generated images)
 

4.पैकेजिंग बॉक्स (Packaging Box)

पैकेजिंग बॉक्स (Packaging Box)
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पैकेजिंग बॉक्स का उद्योग भी तेजी से बढ़ रहा है. ई-कॉमर्स साइट्स जैसे फ्लिपकार्ट,Amazon मीशो आदि अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल करने के लिए कार्टन बॉक्स (Carton Box) का ही ज्यादातर इस्तेमाल कर रही हैं. इस बिजनेस को भी 2 से 5 लाख के बजट में शुरू किया जा सकता है. (AI generated images)
 

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5.मसाला पाउडर (Masala Powder)

मसाला पाउडर (Masala Powder)
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भारत मसालों का सबसे बड़ा बाजार है. यहां से दुनिया भर में मसाले भेजे जाते हैं. मसालों का कारोबार एक अच्छा विकल्प हो सकता है, खासकर अगर आप एक छोटे से मध्यम स्तर का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं. यह व्यवसाय 1-2 लाख रुपये के निवेश से घर से ही शुरू किया जा सकता है. इसमें 25% तक मुनाफा आसानी से मिल जाता है. (AI generated images)
 

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