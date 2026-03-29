वाहन से लेकर प्रॉपर्टी खरीदने तक... 1 अप्रैल से Pan Card के बगैर नहीं होंगे ये 5 काम

3 . वाहन खरीदने के बदले नियम

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सरकार ने वाहन खरीदने के लिए पैन कार्ड के रोल में भी अहम बदलाव किया है. अब 5 लाख रुपये से ज्यादा की कीमत में वाहन खरीदने पर पैन दिखाना होगा. फिर चाहे वो बाइक-कार हो या कोई बड़ा वाहन. पहले हर मोटर व्हीकल खरीदने पर Pan जरूरी था. वहीं, प्रॉपर्टी खरीदने या रजिस्ट्रेशन कराने पर पैन दिखाने की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है. (Photo: AI)

