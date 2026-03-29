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वाहन से लेकर प्रॉपर्टी खरीदने तक... 1 अप्रैल से Pan Card के बगैर नहीं होंगे ये 5 काम

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वाहन से लेकर प्रॉपर्टी खरीदने तक... 1 अप्रैल से Pan Card के बगैर नहीं होंगे ये 5 काम

Pan Card Latest Update: भारत में आधार कार्ड की तरह पैन कार्ड भी एक अहम दस्तावेज है. जिसके बगैर न तो बैंक में अकाउंट खुलवाया जा सकता है और न ही आयकर रिटर्न फाइल हो सकता है. इस दस्तावेज में 1 अप्रैल, 2026 से कुछ अहम बदलाव होने जा रहे हैं, जो हर Pan Card धारक के लिए जानना जरूरी है.

रईश खान | Mar 29, 2026, 12:27 AM IST

1.Pan Card बनवाने के नियम सख्त

Pan Card बनवाने के नियम सख्त
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पैन कार्ड बनवाने या उसको अपडेट करवाने के लिए अब आधार कार्ड ही पर्याप्त नहीं होगा. उसके साथ एक अतिरिक्त डॉक्यूमेंट्स जैसे- जन्म प्रमाण पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस भी देना जरूरी होगा. (Photo: AI)
 

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2.बैकिंग नियमों में बदलाव

बैकिंग नियमों में बदलाव
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पहले 50,000 रुपये का कैश डिपॉजिट पर पैन दिखाना होता था, लेकिन अब सालाना 10 लाख रुपये से अधिक जमा करने पर भी Pan Card अनिवार्य होगा. दरअसल, कुछ लोग 50 हजार की कैश लिमिट से बचने के लिए 49,000 रुपये या उससे कम जमा करते थे, जिससे उनको पैन दिखाना नहीं पड़ता था, लेकिन अब सालाना टोटल गिना जाएगा. (Photo: AI)
 

3.वाहन खरीदने के बदले नियम

वाहन खरीदने के बदले नियम
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सरकार ने वाहन खरीदने के लिए पैन कार्ड के रोल में भी अहम बदलाव किया है. अब 5 लाख रुपये से ज्यादा की कीमत में वाहन खरीदने पर पैन दिखाना होगा. फिर चाहे वो बाइक-कार हो या कोई बड़ा वाहन. पहले हर मोटर व्हीकल खरीदने पर Pan जरूरी था. वहीं, प्रॉपर्टी खरीदने या रजिस्ट्रेशन कराने पर पैन दिखाने की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है. (Photo: AI)
 

4.होटल-रेस्टोरेंट में अब 1 लाख पर दिखाना होगा पैन

होटल-रेस्टोरेंट में अब 1 लाख पर दिखाना होगा पैन
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होटल या रेस्टोरेंट में बिल का कैश में भुगतान करने पर अभी तक 50,000 रुपये पर पैन दिखाना होता था, लेकिन अब इसकी लिमिट बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है. (Photo: AI)
 

TRENDING NOW

5.2 लाख से ज्यादा के लेनदेन पर पैन अनिवार्य

2 लाख से ज्यादा के लेनदेन पर पैन अनिवार्य
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यूपीआई या अन्य ट्रांजेक्शन में पैन कार्ड को लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन अगर 2,000,00 रुपये से ज्यादा का लेनदेन किया गया तो उसके लिए PAN दिखाना अनिवार्य होगा. (Photo: AI)
 

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