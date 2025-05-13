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Business Ideas: ये 4 बिजनेस आपको गांव में ही बना देंगे मालामाल, नहीं जाना पड़ेगा रोजगार के लिए शहर

Village Business Ideas: गांवों में अक्सर रोजगार के अवसर कम होते हैं, जिसकी वजह से लोग शहरों की तरफ रुझान करते हैं. लेकिन अब वक्त का पहिया घूम रहा है. अब कमाई के लिए शहरों की भीड़भाड़ और कंक्रीट के जंगलों की ओर भागने की जरूरत नहीं है. गांव में ही ये कुछ बिजनेस करके हर महीने मोटी कमाई कर सकते हैं.

रईश खान | Mar 28, 2026, 12:13 AM IST

1.डेयरी फार्मिंग (Dairy Farming)

डेयरी फार्मिंग (Dairy Farming)
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डेयरी फार्मिंग एक ऐसा बिजनेस है, जिसमें दूध, दही, पनीर, घी, और अन्य डेयरी उत्पादों का उत्पादन और बिक्री की जाती है. इसकी डिमांड हमेशा रहती है. यह एक प्रॉफिटेबल बिजनेस माना जाता है. एक सफल डेयरी किसान के मुताबिक, 4 गाय और 3 भैंसों का अगर दूध, दही और पनीर बनाकर बेचा जाए तो खर्च काटकर 60 से 70 हजार आराम से बच जाते हैं. (Photo:AI)
 

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2. मशरूम की खेती (Mushroom cultivation)

मशरूम की खेती (Mushroom cultivation)
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मशरूम (Mushroom) की डिमांड तेजी से बढ़ रही है. होटल, सुपरमार्केट और एक्सपोर्ट मार्केट में इसकी बिक्री बहुत ज्यादा है. भारत में मशरूम का उत्पादन लगभग 3.5 लाख टन है, लेकिन डिमांड अभी भी सप्लाई से ज्यादा है. इसकी कीमत ₹150-₹250 प्रति किलो होती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मशरूम की खेती के लिए सरकार 90% तक सब्सिडी भी देती है, जिससे इसके उत्पादन का खर्च भी कम होता है. (Photo:AI)
 

3.ऑर्गेनिक सब्जी (Organic Vegetables)

ऑर्गेनिक सब्जी (Organic Vegetables)
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लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं. यही वजह है कि अब लोग ऑर्गेनिक सब्जियों को ज्यादा पसंद करने लग रहे हैं. होटल, सुपरमार्केट और एक्सपोर्ट मार्केट में ऑर्गेनिक सब्जियों डिमांड बढ़ती जा रही है. किसान गेंहू, चावल, सरसों के साथ-साथ थोड़ी सी जमीन में मिर्च, गोभी, टमाटर या भिंडी जैसी सब्जियां उगाकर अच्छी आमदनी कर सकते हैं. ऑर्गेनिक सब्जियों की कीमत आम सब्जियों की तुलना में 3-5 गुना अधिक होती है. (Photo:AI)
 

4.पोल्ट्री और फिश फार्मिंग (Poultry and Fish Farming)

पोल्ट्री और फिश फार्मिंग (Poultry and Fish Farming)
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पोल्ट्री फार्मिंग भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया में तेजी से बढ़ता हुआ उद्योग है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत में लगभग 80% लोग नॉन-वेजिटेरियन हैं, जो लगभग रोज अंडा या चिकन खाते हैं. इसका सालाना कारोबार 2.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक है, जिसमें 650 करोड़ बर्ड हर साल बाजार में बिकने के लिए तैयार होते हैं. अगर जंगल में एक छोटा सा पोल्ट्री फार्मिंग खोल लिया जाए तो उससे भी हर महीने लाखों की इनकम की जा सकती है. इसके अलावा मछली पालन करके भी आप अच्छी इनकम कमा सकते हैं. (Photo:AI)
 

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