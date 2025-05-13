Business Ideas: ये 4 बिजनेस आपको गांव में ही बना देंगे मालामाल, नहीं जाना पड़ेगा रोजगार के लिए शहर

4 . पोल्ट्री और फिश फार्मिंग (Poultry and Fish Farming)

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पोल्ट्री फार्मिंग भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया में तेजी से बढ़ता हुआ उद्योग है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत में लगभग 80% लोग नॉन-वेजिटेरियन हैं, जो लगभग रोज अंडा या चिकन खाते हैं. इसका सालाना कारोबार 2.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक है, जिसमें 650 करोड़ बर्ड हर साल बाजार में बिकने के लिए तैयार होते हैं. अगर जंगल में एक छोटा सा पोल्ट्री फार्मिंग खोल लिया जाए तो उससे भी हर महीने लाखों की इनकम की जा सकती है. इसके अलावा मछली पालन करके भी आप अच्छी इनकम कमा सकते हैं. (Photo:AI)

