LPG Cylinder: एलपीजी सिलेंडर की डिलिवरी के समय इन 3 चीजों का रखें ख्याल, वरना पड़ जाएगा महंगा

1 . सेफ्टी कैप और सील की जांच जरूरी

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जब आपके घर पर एलपीजी सिलेंडर डिलिवर होता है, तो उसके नॉजल पर लगी सील और सैफ्टी कैप को जरूर जांच लें, क्योंकि कभी-कभी सिलेंडर लीक आ जाता है. अगर ऐसा हुआ तो आपकी जान-माल दोनों को बड़ा नुकसान हो सकता है. सिलेंडर लीक होने की स्थिति में उसे तुरंत डिलिवरी बॉय को वापस कर दें या फिर ग्राहक सेवा केंद्र पर उसकी शिकायत दर्ज कराएं. (फोटो: AI)

