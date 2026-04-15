LPG Cylinder: एलपीजी सिलेंडर की डिलिवरी के समय इन 3 चीजों का रखें ख्याल, वरना पड़ जाएगा महंगा

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रईश खान | Apr 15, 2026, 05:16 PM IST
1.सेफ्टी कैप और सील की जांच जरूरी
जब आपके घर पर एलपीजी सिलेंडर डिलिवर होता है, तो उसके नॉजल पर लगी सील और सैफ्टी कैप को जरूर जांच लें, क्योंकि कभी-कभी सिलेंडर लीक आ जाता है. अगर ऐसा हुआ तो आपकी जान-माल दोनों को बड़ा नुकसान हो सकता है. सिलेंडर लीक होने की स्थिति में उसे तुरंत डिलिवरी बॉय को वापस कर दें या फिर ग्राहक सेवा केंद्र पर उसकी शिकायत दर्ज कराएं. (फोटो: AI)
2.वजन चेक करें
देश में घरेलू गैस सिलेंडर का वजन 14.2 किलोग्राम होता है, लेकिन कुछ डिलिवरी बॉय गैस ब्लैक करने के लिए सिलेंडर में से कुछ किलो गैस निकाल लेते हैं. जिसकी वजह से उपभोक्ता को पूरी गैस नहीं मिल पाती है. ऐसे में सभी उपभोक्ता सतर्क रहें कि सिलेंडर डिलीवरी होने के दौरान उसके वजन को जरूर चेक कर लें. (फोटो: Canva)
3.सेफ्टी टेस्टिंग कोड चेक करें
एलपीजी के हर सिलेंडर पर एक सेफ्टी टेस्टिंग कोड लिखा होता है. जिससे पता चलता है कि वह इस्तेमाल के लिए सुरक्षित है या नहीं. ये कोड Cylinder की अगली हाइड्रोस्ट्रैटिक टेस्टिंग की तारीख को बताता है. (फोटो: Canva)
4.तीन पत्तियों के बीच लिखा होता है कोड
सिलेंडर के ऊपर A-26, B-28, C-25, D-27 अक्षर लिखे होते हैं. इनका मतलब होता है कि गैस सिलेंडर कौन सी तिमाही में री-टेस्ट के लिए भेजा गया था.
A का मतलब जनवरी – मार्च (पहली तिमाही).
B का मतलब अप्रैल – जून (दूसरी तिमाही).
C का मतलब जुलाई – सितंबर (तीसरी तिमाही).
D का मतलब अक्टूबर – दिसंबर (चौथी तिमाही). (फोटो: Canva)