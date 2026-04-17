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पेट्रोल-डीजल के बाद इन 3 तेलों की दुनिया भर में डिमांड, भारत में ये Oil बिकता है सबसे ज्यादा?

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पेट्रोल-डीजल के बाद इन 3 तेलों की दुनिया भर में डिमांड, भारत में ये Oil बिकता है सबसे ज्यादा?

Vegetable Oils: जब तेल की बात करते हैं, तो पेट्रोल और डीजल का ख्याल सबसे पहले दिमाग में आता है. कच्चे तेल (Crude Oil) के बगैर दुनिया चल नहीं सकती. लेकिन इनके अलावा भी कुछ तेल ऐसे हैं, जिनके बगैर इंसानों की जिंदगी नहीं चल सकती. आइये जानते हैं इन Oils के बारे में.

रईश खान | Apr 17, 2026, 09:00 PM IST

1.पाम ऑयल (Palm Oil)

पाम ऑयल (Palm Oil)
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क्रूड ऑयल के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा ब्रिक्री होने वाला तेल पाम ऑयल है. इसका इस्तेमाल खाना बनाने में ही नहीं होता, बल्कि साबुन, शैम्पू, लिपस्टिक से लेकर चॉकलेट और बिस्किट बनाने तक में किया जाता है. यह अन्य तेलों की तुलना में सस्ता भी होता है. 2024-2025 के आंकड़ों के अनुसार, पाम ऑयल की बिक्री और उत्पादन 75 से 80 मिलियन मीट्रिक टन थी. इंडोनेशिया और मलेशिया दुनिया के सबसे बड़े Palm Oil उत्पादक देश हैं, जो 85% ऑयल की आपूर्ति करते हैं. (फोटो: AI)
 

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2.सोयाबीन ऑयल (Soybean Oil)

सोयाबीन ऑयल (Soybean Oil)
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पाम ऑयल के बाद दूसरी सबसे बड़ी डिमांड सोयाबीन तेल की है. भारत की रसोइयों में Mustard oil से ज्यादा सोयाबीन तेल का उपयोग होता है. अमेरिका और ब्राजील इसके प्रमुख उत्पादक देश हैं. (फोटो: AI)
 

3.सोयाबीन ऑयल क्या हार्ट के लिए है फायदेमंद?

सोयाबीन ऑयल क्या हार्ट के लिए है फायदेमंद?
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सोया तेल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माना जाता है. इसमें पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड (PUFA) की भरपूर मात्रा होती है, जो हार्ट के लिए अच्छा माना जाता है. इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए ओमेगा-3, ओमेगा-6 और हड्डियों को मजबूत करने के लिए विटामिन K पाया जाता है. (फोटो: AI)
 

4.कैनोला ऑयल (Canola Oil)

कैनोला ऑयल (Canola Oil)
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कनाडा और यूरोपीय देशों में इस तेल की भारी डिमांड रहती है. यह भी स्वास्थ्य के लिहाज से काफी अच्छा माना जाता है, जो रेपसीड (rapeseed) के बीजों से बनता है. इसलिए पश्चिमी देशों में इसकी बिक्री बहुत अधिक है. भारत में Canola Oil का इस्तेमाल अन्य वनस्पति तेल के मुकाबले बहुत कम है. यहां दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे महानगरों इसकी डिमांड सबसे ज्यादा है. (फोटो: AI)
 

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