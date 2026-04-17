पेट्रोल-डीजल के बाद इन 3 तेलों की दुनिया भर में डिमांड, भारत में ये Oil बिकता है सबसे ज्यादा?

1 . पाम ऑयल (Palm Oil)

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क्रूड ऑयल के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा ब्रिक्री होने वाला तेल पाम ऑयल है. इसका इस्तेमाल खाना बनाने में ही नहीं होता, बल्कि साबुन, शैम्पू, लिपस्टिक से लेकर चॉकलेट और बिस्किट बनाने तक में किया जाता है. यह अन्य तेलों की तुलना में सस्ता भी होता है. 2024-2025 के आंकड़ों के अनुसार, पाम ऑयल की बिक्री और उत्पादन 75 से 80 मिलियन मीट्रिक टन थी. इंडोनेशिया और मलेशिया दुनिया के सबसे बड़े Palm Oil उत्पादक देश हैं, जो 85% ऑयल की आपूर्ति करते हैं. (फोटो: AI)

